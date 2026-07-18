Aston Villa resmi merekrut bintang Swiss Johan Manzambi dengan nilai transfer rekor setelah penampilannya yang gemilang di Piala Dunia

Aston Villa telah mengonfirmasi perekrutan permanen Manzambi dari Freiburg. Meskipun klub tidak mengungkapkan besaran biaya transfer, laporan Sky Sports menyebutkan bahwa nilai kesepakatan tersebut melebihi £50 juta, menjadikannya biaya transfer tertinggi yang pernah dibayarkan untuk seorang pemain Swiss dan melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh transfer Granit Xhaka ke Arsenal. Ini juga menjadi rekor transfer bagi Villa, mengalahkan Amadou Onana, yang didatangkan dari Everton pada 2024 dengan biaya sekitar €59 juta.

Pemain berusia 20 tahun ini telah muncul sebagai salah satu target transfer utama Villa saat Emery berupaya memperkuat lini tengahnya menjelang kampanye Eropa berikutnya. Manzambi diharapkan dapat menggantikan Youri Tielemans yang hengkang, yang baru-baru ini bergabung dengan Manchester United.

Villa juga berhasil mengalahkan pesaingnya dalam perburuan tanda tangan gelandang tersebut. Newcastle termasuk di antara klub-klub yang tertarik, namun Manzambi memilih pindah ke Midlands setelah penampilannya yang mengesankan selama setahun terakhir.











