Getty Images Sport
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Aston Villa resmi merekrut bintang Swiss Johan Manzambi dengan nilai transfer rekor setelah penampilannya yang gemilang di Piala Dunia
Villa berhasil mendatangkan salah satu gelandang muda paling menjanjikan di Eropa
Aston Villa telah mengonfirmasi perekrutan permanen Manzambi dari Freiburg. Meskipun klub tidak mengungkapkan besaran biaya transfer, laporan Sky Sports menyebutkan bahwa nilai kesepakatan tersebut melebihi £50 juta, menjadikannya biaya transfer tertinggi yang pernah dibayarkan untuk seorang pemain Swiss dan melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh transfer Granit Xhaka ke Arsenal. Ini juga menjadi rekor transfer bagi Villa, mengalahkan Amadou Onana, yang didatangkan dari Everton pada 2024 dengan biaya sekitar €59 juta.
Pemain berusia 20 tahun ini telah muncul sebagai salah satu target transfer utama Villa saat Emery berupaya memperkuat lini tengahnya menjelang kampanye Eropa berikutnya. Manzambi diharapkan dapat menggantikan Youri Tielemans yang hengkang, yang baru-baru ini bergabung dengan Manchester United.
Villa juga berhasil mengalahkan pesaingnya dalam perburuan tanda tangan gelandang tersebut. Newcastle termasuk di antara klub-klub yang tertarik, namun Manzambi memilih pindah ke Midlands setelah penampilannya yang mengesankan selama setahun terakhir.
- Getty Images Sport
Bintang baru tiba di Villa Park
Manzambi bergabung dengan Villa setelah penampilan mengesankan di Piala Dunia 2026, di mana Swiss mencatat sejarah dengan lolos ke perempat final untuk pertama kalinya dalam 72 tahun. Ia mencetak tiga gol dan memberikan dua assist dalam empat penampilan sebelum mengalami cedera lutut saat latihan menjelang pertandingan babak 16 besar melawan Kolombia.
"Aston Villa dengan senang hati mengumumkan penandatanganan Johan Manzambi," demikian bunyi pernyataan di situs web resmi klub. "Pemain internasional Swiss berusia 20 tahun ini, yang baru saja mewakili negaranya di Piala Dunia FIFA 2026, bergabung melalui transfer permanen dari SC Freiburg.
"Sebagai salah satu talenta muda paling cemerlang dan berbakat di Eropa, Manzambi berperan penting dalam perjalanan tim asal Jerman itu menuju final Liga Europa UEFA musim lalu, dengan mencetak gol di babak semifinal yang membantu mengatur pertemuan dengan Villa di Istanbul. Selamat datang, Johan!"
Manzambi tak sabar untuk memulai petualangannya bersama Villa
Setelah menyelesaikan transfernya, Manzambi berbicara mengenai kepindahannya ke klub Liga Premier tersebut. Pemain timnas Swiss itu mengatakan bahwa ia sangat antusias untuk bermain di Villa Park dan membantu tim bersaing di level tertinggi. Ia berkata: "Saya punya pesan penting: Saya sangat bersemangat berada di sini dan kami tahu bahwa bersama-sama kami bisa meraih prestasi besar.
"Saya sangat bersemangat untuk bermain di Villa Park. Ini adalah klub yang sangat besar di Inggris, dan mereka berlaga di Liga Champions. Saya sudah pernah bermain melawan Aston Villa, dan bagi saya, ini adalah rencana yang sempurna. Saya berharap bisa bermain seperti saat di Piala Dunia dan bersama Freiburg. Saya yakin bahwa bersama tim, pelatih, dan staf, saya bisa melakukan hal yang sama."
- Getty Images
Perhatian kini tertuju pada perjuangan Villa di ajang Eropa
Manzambi kini akan mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di Liga Premier saat Villa bersiap menghadapi musim yang mencakup kompetisi Liga Champions. Seiring dengan hengkangnya Tielemans, ia diharapkan dapat memainkan peran kunci di lini tengah asuhan Emery saat klub ini berlaga di berbagai kompetisi musim depan.
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