Aston Villa 'mungkin akan mempertimbangkan' tawaran transfer senilai £100 juta untuk Morgan Rogers meskipun telah menjuarai Liga Europa dan memastikan lolos ke Liga Champions
Rogers mencetak gol dalam kemenangan di final Liga Europa
Undangan ke ajang bergengsi tersebut telah berhasil diraih beberapa kali selama tiga musim terakhir, termasuk perjalanan yang tak terlupakan hingga perempat final Liga Champions pada musim 2024-25 sebelum akhirnya tersingkir oleh Paris Saint-Germain yang kemudian menjadi juara.
Kejayaan di level kontinental telah dirasakan musim ini, dengan ahli Liga Europa Unai Emery meraih trofi tersebut untuk kelima kalinya dalam karier kepelatihannya yang gemilang. Freiburg dikalahkan dengan skor 3-0 di final, yang memicu perayaan meriah di Istanbul.
Rogers, menjelang tugasnya di Piala Dunia musim panas ini, turut mencetak gol dalam pertandingan tersebut. Pemain berusia 23 tahun ini terus membuktikan bahwa ia adalah sosok yang tepat untuk momen-momen besar dan layak untuk bersaing dengan para pemain elit dunia secara rutin.
Apakah Villa akan mempertimbangkan tawaran sebesar £100 juta untuk Rogers?
Villa bisa memberikan peluang-peluang tersebut, namun mereka sangat menyadari bahwa tatapan kagum terus tertuju pada para pemain andalan di West Midlands. Akankah mereka tergoda untuk melepasnya dengan harga yang tepat, ataukah kesempatan bermain di Liga Champions akan membuat Rogers tetap bertahan di klubnya saat ini?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Hutton, mantan bek sayap Villa - yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL atas izin WSN - mengatakan: “Saya pikir keduanya ada. Seorang pemain dalam situasinya saat ini, saya pikir dia adalah pemain top dan dia hanya akan semakin baik.
“Dia telah memiliki platform di Villa untuk berkembang. Saya pikir dia akan memainkan peran besar dalam hal Piala Dunia. Anda ingin bermain di level tertinggi. Liga Champions kini sudah aman, jadi saya pikir itu pasti membantu, tapi Anda benar dengan apa yang Anda katakan.
“Jika ada yang datang dengan tawaran £100 juta, saya pikir klub mungkin akan mempertimbangkannya karena mereka bisa menginvestasikan kembali dana itu ke skuad pemain. Saya tidak ingin melihatnya pergi, tapi jika tawaran sebesar itu datang, saya yakin klub akan mendengarkannya.”
Diharapkan akan ada minat pada bursa transfer musim panas
Mantan bintang Villa lainnya, striker legendaris Andy Gray, sebelumnya telah bercerita kepada GOAL mengenai persaingan yang mungkin terjadi terkait masa depan Rogers: “Menurut saya, ini keputusan besar bagi Morgan karena saya tahu dia berbakat. Kita melihatnya setiap pekan. Saya tahu dia ingin sukses. Saya bisa melihatnya. Dia memiliki bakat luar biasa yang pasti diinginkan banyak orang. Tak diragukan lagi.
“Butuh banyak uang untuk memindahkan dia, itu satu hal. Dan itu tergantung seberapa meyakinkannya Unai Emery dalam mempertahankannya. Saya akan berkata padanya, ‘dengarkan, kita akan maju, kita sedang bergerak maju, lihatlah peningkatan yang telah kita capai dalam dua tahun terakhir dan lihat di mana kita bermain sekarang.
“Jika mereka bisa meyakinkannya bahwa masa depannya ada di Villa Park, itu akan luar biasa. Tapi tidak diragukan lagi mereka akan mengincar dia, karena dia sangat berbakat.”
Sampai kapan kontrak Rogers di Aston Villa berlaku?
Ada spekulasi bahwa Rogers suatu saat nanti bisa bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia, seperti raksasa La Liga Real Madrid, namun Villa tidak berada di bawah tekanan untuk melepasnya karena pemain andalan bernomor punggung 27 itu terikat kontrak hingga tahun 2031.
Ketentuan tersebut membantu menjaga harga jualnya tetap tinggi, sementara penilaian tersebut tampaknya hanya akan bergerak ke satu arah. Tekad Villa mungkin akan diuji pada bursa transfer mendatang, tetapi dapat dipastikan bahwa mereka tidak akan melepas Pemain Muda Terbaik PFA 2025 tanpa perlawanan yang sengit.