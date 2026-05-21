Aston Villa 'mungkin akan mempertimbangkan' tawaran transfer senilai £100 juta untuk Morgan Rogers meskipun telah menjuarai Liga Europa dan memastikan lolos ke Liga Champions

Villa bisa memberikan peluang-peluang tersebut, namun mereka sangat menyadari bahwa tatapan kagum terus tertuju pada para pemain andalan di West Midlands. Akankah mereka tergoda untuk melepasnya dengan harga yang tepat, ataukah kesempatan bermain di Liga Champions akan membuat Rogers tetap bertahan di klubnya saat ini?

Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Hutton, mantan bek sayap Villa - yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL atas izin WSN - mengatakan: “Saya pikir keduanya ada. Seorang pemain dalam situasinya saat ini, saya pikir dia adalah pemain top dan dia hanya akan semakin baik.

“Dia telah memiliki platform di Villa untuk berkembang. Saya pikir dia akan memainkan peran besar dalam hal Piala Dunia. Anda ingin bermain di level tertinggi. Liga Champions kini sudah aman, jadi saya pikir itu pasti membantu, tapi Anda benar dengan apa yang Anda katakan.

“Jika ada yang datang dengan tawaran £100 juta, saya pikir klub mungkin akan mempertimbangkannya karena mereka bisa menginvestasikan kembali dana itu ke skuad pemain. Saya tidak ingin melihatnya pergi, tapi jika tawaran sebesar itu datang, saya yakin klub akan mendengarkannya.”