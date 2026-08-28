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Aston Villa menuntaskan perekrutan Nicolas Jackson senilai £65 juta dari Chelsea saat Unai Emery bereuni dengan mantan striker Villarreal itu
Unai Emery mengamankan target penyerang prioritas
Aston Villa telah mengonfirmasi kedatangan Jackson, dengan penyerang berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak lima tahun yang mencakup opsi perpanjangan 12 bulan.
Kesepakatan ini membuat Unai Emery akhirnya mendapatkan pemain yang sudah ia kagumi sejak kebersamaan mereka di La Liga. Biaya transfer itu dipahami disusun dengan biaya awal £47,5 juta di muka dan £17,5 juta dalam bentuk add-on, yang berarti keuntungan signifikan bagi Chelsea atas £32 juta yang mereka bayarkan kepada Villarreal pada 2023.
Kepindahan ini menjadi semacam kepulangan bagi Jackson, yang menikmati periode paling produktifnya di bawah asuhan Emery di Spanyol. Klub Midlands itu secara resmi menyambut nomor sembilan baru mereka di media sosial, dengan menyatakan keduanya kembali bersama. Kali ini dengan seragam claret & blue.
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Chelsea mengucapkan perpisahan kepada penyerang peraih trofi
Bagi Chelsea, kepergian Jackson menandai pergeseran lanjutan dalam lini serang mereka di bawah asuhan Xabi Alonso. Meski tampil menonjol selama tur pramusim klub dan masuk dalam skuad tim utama pada awal musim panas ini, godaan biaya transfer yang besar serta keinginan sang pemain untuk bereuni dengan Emery terbukti menjadi faktor penentu.
Klub merilis pernyataan yang mengakui kontribusinya, termasuk gol-gol krusialnya di kompetisi Eropa. Pernyataan itu mencatat: "Jackson merupakan bagian dari skuad Chelsea yang menjuarai UEFA Conference League dan Piala Dunia Antarklub FIFA. Ia mencetak 13 gol selama kampanye tersebut, termasuk satu gol dalam partai puncak di Wroclaw melawan Real Betis. Pemain berusia 25 tahun itu tampil untuk Chelsea di bawah Alonso pada pramusim, tetapi kini menuju Villa Park dan mengakhiri kebersamaannya di Stamford Bridge. Kami berterima kasih kepada Nico atas upayanya selama berada di klub dan mendoakan yang terbaik untuk masa depannya."
Financial Fair Play dan aturan 45 hari
Kesepakatan ini memicu tanda tanya di seluruh Premier League karena regulasi finansial yang kompleks yang mengatur transfer antara dua klub yang sama dalam satu bursa transfer. Dengan Morgan Rogers pindah ke Chelsea dalam kesepakatan rekor klub senilai £117 juta dan Jackson bergerak ke arah sebaliknya dengan £65 juta, muncul pertanyaan mengenai aturan 'transaksi pertukaran pemain' UEFA.
Regulasi ini dirancang untuk mencegah klub menggelembungkan keuntungan secara artifisial dengan menukar pemain pada valuasi tinggi. Secara spesifik, UEFA menyesuaikan aturan untuk mencermati kesepakatan yang dibuat dalam jarak 45 hari satu sama lain, yang biasanya mengharuskan keuntungan diturunkan menjadi selisih kas bersih.
- Getty
Dampak pada kedalaman skuad Emery
Di atas lapangan, Jackson memberi Emery opsi serangan yang serbabisa dan sudah sangat memahami tuntutan taktisnya. Setelah menghabiskan satu tahun terakhir untuk menyempurnakan permainannya di Bundesliga, penyerang Senegal itu kembali ke Inggris dengan penyelesaian akhir yang lebih tajam dan kematangan fisik yang meningkat. Ia diperkirakan akan bersaing langsung dengan Ollie Watkins untuk memperebutkan tempat di starting XI atau berpotensi beroperasi dalam peran yang lebih melebar, mengingat pengalamannya bermain di sepanjang lini depan.
Transfer ini menjadi bisnis besar ketiga antara Villa dan Chelsea pada musim panas ini, dengan rumor yang terus beredar bahwa kiper Emiliano Martinez bisa menjadi sosok berikutnya yang pindah ke London.
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