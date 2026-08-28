Aston Villa menuntaskan perekrutan Nicolas Jackson senilai £65 juta dari Chelsea saat Unai Emery bereuni dengan mantan striker Villarreal itu

Aston Villa telah mengonfirmasi kedatangan Jackson, dengan penyerang berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak lima tahun yang mencakup opsi perpanjangan 12 bulan.

Kesepakatan ini membuat Unai Emery akhirnya mendapatkan pemain yang sudah ia kagumi sejak kebersamaan mereka di La Liga. Biaya transfer itu dipahami disusun dengan biaya awal £47,5 juta di muka dan £17,5 juta dalam bentuk add-on, yang berarti keuntungan signifikan bagi Chelsea atas £32 juta yang mereka bayarkan kepada Villarreal pada 2023.

Kepindahan ini menjadi semacam kepulangan bagi Jackson, yang menikmati periode paling produktifnya di bawah asuhan Emery di Spanyol. Klub Midlands itu secara resmi menyambut nomor sembilan baru mereka di media sosial, dengan menyatakan keduanya kembali bersama. Kali ini dengan seragam claret & blue.