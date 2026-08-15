Menurut The Athletic, tim asuhan Unai Emery sedang aktif menyiapkan fondasi untuk kehidupan setelah Martinez, dengan kiper timnas Jepang Suzuki diidentifikasi sebagai kandidat terdepan untuk mengenakan nomor satu. Pemain 23 tahun itu, yang telah membela Parma sejak 2024, mencatatkan 22 penampilan di semua kompetisi untuk klub Italia tersebut musim lalu, dengan enam clean sheet. Nilainya semakin meningkat setelah penampilan impresif di level internasional, ketika ia menjadi starter dalam keempat pertandingan Jepang di Piala Dunia musim panas ini sebelum mereka tersingkir di babak 32 besar oleh Brasil.

Ketertarikan terhadap Suzuki bukan hal yang sepenuhnya baru, karena penjaga gawang kelahiran Newark itu telah masuk radar departemen pencari bakat Villa selama beberapa bulan. Sebelumnya, klub memantau opsi lain, termasuk Robin Risser dari RC Lens, tetapi atribut fisik dan distribusi bola Suzuki membuatnya naik ke posisi teratas dalam daftar pendek. Jalannya menuju Villa Park juga terbuka setelah kabar dari Fabrizio Romano bahwa transfer penjaga gawang itu ke Paris Saint-Germain batal. Meski sudah ada kesepakatan verbal untuk paket senilai €35 juta dan penerbangan pribadi telah diatur untuk tes medis di Paris, PSG membatalkan transfer tersebut karena komplikasi terkait komisi pemain dan persyaratan dengan perwakilannya.