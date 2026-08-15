Getty Images Sport
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Aston Villa meningkatkan upaya untuk merekrut Zion Suzuki seiring pembicaraan transfer Emiliano Martinez mengalami kemajuan
Suzuki muncul sebagai target utama
Menurut The Athletic, tim asuhan Unai Emery sedang aktif menyiapkan fondasi untuk kehidupan setelah Martinez, dengan kiper timnas Jepang Suzuki diidentifikasi sebagai kandidat terdepan untuk mengenakan nomor satu. Pemain 23 tahun itu, yang telah membela Parma sejak 2024, mencatatkan 22 penampilan di semua kompetisi untuk klub Italia tersebut musim lalu, dengan enam clean sheet. Nilainya semakin meningkat setelah penampilan impresif di level internasional, ketika ia menjadi starter dalam keempat pertandingan Jepang di Piala Dunia musim panas ini sebelum mereka tersingkir di babak 32 besar oleh Brasil.
Ketertarikan terhadap Suzuki bukan hal yang sepenuhnya baru, karena penjaga gawang kelahiran Newark itu telah masuk radar departemen pencari bakat Villa selama beberapa bulan. Sebelumnya, klub memantau opsi lain, termasuk Robin Risser dari RC Lens, tetapi atribut fisik dan distribusi bola Suzuki membuatnya naik ke posisi teratas dalam daftar pendek. Jalannya menuju Villa Park juga terbuka setelah kabar dari Fabrizio Romano bahwa transfer penjaga gawang itu ke Paris Saint-Germain batal. Meski sudah ada kesepakatan verbal untuk paket senilai €35 juta dan penerbangan pribadi telah diatur untuk tes medis di Paris, PSG membatalkan transfer tersebut karena komplikasi terkait komisi pemain dan persyaratan dengan perwakilannya.
- Getty Images Sport
Situasi Martinez berubah
Upaya mencari kiper baru menjadi kejutan mengingat sikap publik klub beberapa pekan lalu. Sebelumnya, direktur operasi sepak bola Aston Villa, Damian Vidagany, bersikeras bahwa pemain Argentina itu akan tetap berada di Birmingham. Berbicara kepada 365scores, Vidagany menyatakan: 'Masa depan sang kiper sudah jelas, dia bertahan bersama kami, dan kami tidak berniat melepasnya pada musim panas ini. Tim membutuhkan upaya dan pengalamannya yang luas, dan dia adalah elemen yang sangat penting dalam proyek kami untuk musim depan.'
Terlepas dari pernyataan tegas tersebut, situasinya telah berubah seiring Juventus terus bergerak untuk mendapatkan mantan pemain Arsenal itu. Raksasa Italia itu sempat melihat beberapa tawaran bertahap ditolak lebih awal pada bursa transfer ini, tetapi negosiasi kini telah mencapai tahap di mana kepergiannya sedang dipertimbangkan secara serius.
Warisan di Villa Park
Sejak bergabung dari Arsenal pada September 2020, Martinez telah menegaskan dirinya sebagai salah satu kiper paling andal dan karismatik di Premier League. Ia telah mencatatkan 256 penampilan untuk klub tersebut, menjadi idola suporter dan memainkan peran penting dalam keberhasilan Villa menjuarai Liga Europa. Musim lalu pun tidak berbeda, karena ia tampil dalam 44 pertandingan di semua kompetisi, termasuk 32 kali menjadi starter di Premier League.
Potensi penjualan Martinez akan menambah apa yang sudah menjadi musim panas penuh perubahan besar di Villa Park. Klub itu sudah melepas pemain-pemain inti berpengalaman seperti Morgan Rogers, Youri Tielemans, dan Lucas Digne saat Emery berupaya membentuk ulang skuadnya untuk kampanye mendatang.
- AFP
Kedatangan musim panas dan awal musim baru
Menjelang musim baru, Aston Villa sudah aktif di bursa transfer dengan mengamankan perekrutan Johan Manzambi dari Freiburg dan Joao Gomes dari Wolverhampton Wanderers. Tim asuhan Unai Emery memulai musim kompetitif mereka dengan kekalahan tipis 2-1 dari Paris Saint-Germain di Piala Super UEFA, dan kini mereka akan berusaha bangkit saat memulai kampanye Premier League dengan laga tandang ke markas Brighton pada 23 Agustus.
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