Aston Villa menggelar pembicaraan transfer yang mengejutkan terkait Alejandro Garnacho setelah menyepakati penjualan Morgan Rogers dengan Chelsea dengan nilai rekor

Laporan tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa jika kesepakatan untuk Garnacho gagal terwujud atau sang pemain memilih klub lain, Villa dapat mengalihkan fokusnya ke perekrutan penyerang Chelsea lainnya, Nicolas Jackson. Emery telah lama mengagumi Jackson sejak mereka bekerja sama di Villarreal, dan Villa sedang menjajaki kemungkinan transfer permanen untuk striker tersebut.

Kehadiran Jackson akan memberi Villa tiga pilihan utama di lini depan, bersama Ollie Watkins dan Tammy Abraham, meskipun yang terakhir ini bisa saja dijual jika ada tawaran yang sesuai.