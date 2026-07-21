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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Aston Villa menggelar pembicaraan transfer yang mengejutkan terkait Alejandro Garnacho setelah menyepakati penjualan Morgan Rogers dengan Chelsea dengan nilai rekor

Transfers
A. Garnacho
Aston Villa
M. Rogers
Chelsea
Premier League

Aston Villa dilaporkan telah mengadakan pembicaraan mendadak terkait kemungkinan mendatangkan pemain sayap Chelsea, Alejandro Garnacho, setelah menyetujui kepergian Morgan Rogers. Tim asuhan Unai Emery diperkirakan akan menerima dana besar dari transfer Rogers senilai £117 juta ke Stamford Bridge—yang memecahkan rekor—dan langsung mulai mencari pemain penyerang ternama sebagai tambahan skuad.

  • Villa dilaporkan melakukan langkah mengejutkan

    Menurut laporan Jacob Tanswell dari The Athletic, Villa telah melakukan pembicaraan terkait kemungkinan mendatangkan Garnacho dari Chelsea pada musim panas ini. Petinggi The Villans telah memperoleh keuntungan finansial yang sangat besar setelah menyetujui penjualan Rogers ke Chelsea dalam kesepakatan senilai £117 juta, yang memecahkan rekor transfer di Inggris. Meskipun Johan Manzambi dipandang sebagai pengganti langsung Rogers, Emery tetap bertekad untuk memprioritaskan perekrutan seorang pemain sayap cepat yang mampu menerobos lini pertahanan lawan.



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    Sasaran-sasaran mulai muncul setelah penjualan tersebut

    Sebelum munculnya opsi tak terduga untuk membidik Garnacho—yang saat ini bebas hengkang dari Chelsea—Villa telah menetapkan Crysencio Summerville dari West Ham dan pemain muda Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye, sebagai target utama. Mbaye baru-baru ini menunjuk agen ternama Jorge Mendes—yang juga mewakili Emery—untuk mengelola kariernya ke depan. Keputusan definitif apa pun terkait Garnacho akan sangat memengaruhi upaya perekrutan ini, terutama karena Summerville saat ini menjadi sasaran tawaran konkret dari klub Serie A, Roma.

  • Emery mempertimbangkan opsi-opsi di lini depan

    Laporan tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa jika kesepakatan untuk Garnacho gagal terwujud atau sang pemain memilih klub lain, Villa dapat mengalihkan fokusnya ke perekrutan penyerang Chelsea lainnya, Nicolas Jackson. Emery telah lama mengagumi Jackson sejak mereka bekerja sama di Villarreal, dan Villa sedang menjajaki kemungkinan transfer permanen untuk striker tersebut.

    Kehadiran Jackson akan memberi Villa tiga pilihan utama di lini depan, bersama Ollie Watkins dan Tammy Abraham, meskipun yang terakhir ini bisa saja dijual jika ada tawaran yang sesuai.

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    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Pihak manajemen Villa harus bertindak tegas di bursa transfer untuk melengkapi skuad lini serang mereka sebelum musim 2026-27 dimulai. Menggantikan sosok kunci seperti Rogers menuntut Emery untuk segera mengintegrasikan para pemain barunya agar tim tetap kompetitif. Keputusan strategis terkait pencarian penyerang baru diperkirakan akan diselesaikan sebelum pekan pertama Liga Premier pada pertengahan Agustus, di mana Villa akan memulai musim mereka dengan bertandang ke markas Brighton.

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