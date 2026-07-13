Aston Villa mengalahkan Newcastle dan merebut Johan Manzambi: kesepakatan dengan Freiburg senilai 60 juta euro ditambah bonus

Aston Villa berhasil mengalahkan Newcastle di detik-detik terakhir dan berhasil merekrut salah satu pemain yang paling menonjol selama Piala Dunia, yaitu gelandang Freiburg dan tim nasional Swiss, Johan Manzambi. Tepat ketika The Magpies yakin telah mencapai kesepakatan prinsip baik dengan sang pemain maupun klub asalnya, masuknya Aston Villa yang dilatih oleh Unai Emery secara tiba-tiba telah mengubah seluruh skenario. Ini merupakan pukulan telak mengingat kepergian Sandro Tonali ke Tottenham baru-baru ini serta permintaan yang diajukan oleh pemain Brasil Bruno Guimaraes untuk dipindahkan ke Arsenal.