Aston Villa berhasil mengalahkan Newcastle di detik-detik terakhir dan berhasil merekrut salah satu pemain yang paling menonjol selama Piala Dunia, yaitu gelandang Freiburg dan tim nasional Swiss, Johan Manzambi. Tepat ketika The Magpies yakin telah mencapai kesepakatan prinsip baik dengan sang pemain maupun klub asalnya, masuknya Aston Villa yang dilatih oleh Unai Emery secara tiba-tiba telah mengubah seluruh skenario. Ini merupakan pukulan telak mengingat kepergian Sandro Tonali ke Tottenham baru-baru ini serta permintaan yang diajukan oleh pemain Brasil Bruno Guimaraes untuk dipindahkan ke Arsenal.
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Aston Villa mengalahkan Newcastle dan merebut Johan Manzambi: kesepakatan dengan Freiburg senilai 60 juta euro ditambah bonus
KESEPAKATAN PENUH
Menurut laporan Fabrizio Romano, dalam beberapa jam terakhir Aston Villa telah mencapai kesepakatan final dengan pihak Manzambi dan kemudian menyepakati dengan Freiburg pembelian permanen gelandang kelahiran 2005 tersebut seharga 60 juta euro ditambah bonus, dengan total nilai sekitar 70 juta. Johan Manzambi, yang telah tampil dalam 4 pertandingan di Piala Dunia – mencetak 3 gol dan 2 assist – terpaksa absen karena cedera pada dua pertandingan terakhir melawan Kolombia dan Argentina, dan diperkirakan akan segera tiba di Inggris untuk menjalani pemeriksaan medis.
KARIR MANZAMBI
Manzambi, yang meniti karier sepak bolanya di akademi muda Servette, pindah ke Fribourg pada Januari 2023, dan melakukan debutnya di tim utama pada musim 2024/2025. Di Bundesliga, ia telah tampil dalam total 38 pertandingan, mencetak 7 gol dan memberikan 7 assist. Bersama tim nasional Swiss, ia telah mencatatkan 16 penampilan dan 6 gol, setelah debutnya pada Juni 2025.
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