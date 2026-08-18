Getty
Diterjemahkan oleh
Aston Villa mendapat kemunduran terkait Aaron Wan-Bissaka setelah West Ham menolak pendekatan peminjaman untuk mantan bek Man Utd tersebut
West Ham menuntut kesepakatan permanen untuk bek
Tawaran pembuka Aston Villa untuk Wan-Bissaka dengan cepat ditolak West Ham, dengan klub London itu tidak tertarik melepas mantan pemain Manchester United tersebut secara sementara, menurut The Athletic.
Villa telah mengajukan proposal peminjaman langsung untuk pemain berusia 28 tahun itu, tetapi West Ham bertahan pada penjualan permanen karena mereka ingin mendapatkan kembali dana setelah terdegradasi ke Championship.
Klub asal London timur itu saat ini menilai sang bek sayap sekitar £25 juta ($33,5 juta), angka yang berharap bisa ditekan Villa dalam beberapa hari ke depan. Meski mendapat penolakan awal, tim asuhan Unai Emery itu tetap tidak goyah dan diperkirakan akan kembali dengan proposal yang direvisi.
- Getty Images Sport
Kepergian Nedeljkovic membuka jalan bagi kedatangan
Urgensi untuk mengamankan Wan-Bissaka meningkat menyusul kepergian Kosta Nedeljkovic yang sudah di depan mata. Bek muda Serbia itu, yang kesulitan mendapatkan menit bermain secara konsisten di Villa Park, menuju Skotlandia untuk menambah pengalaman. Laporan menunjukkan bahwa Nedeljkovic akan bergabung dengan Rangers dengan status pinjaman selama satu musim, sebuah langkah yang mencakup komitmen finansial khusus untuk masa depan.
Kesepakatan untuk pemain muda itu merupakan langkah strategis, karena Nedeljkovic akan bergabung dengan Rangers setelah sebelumnya menjalani masa pinjaman selama 18 bulan bersama klub Bundesliga, RB Leipzig, pada fase awal kariernya. Dengan melepas pemain berusia 20 tahun itu, Emery bisa memastikan skuadnya memiliki kedalaman dan pengalaman yang diperlukan untuk mempertahankan standar tinggi mereka di kasta teratas.
Wan-Bissaka ingin kembali ke kasta tertinggi
Bagi Wan-Bissaka, kepindahan ke Villa Park menawarkan jalan keluar penting untuk tetap bertahan di Premier League. Bek tersebut menjalani periode sulit di West Ham, setelah menjadi bagian dari skuad yang terdegradasi pada musim lalu. Statusnya sebagai starter reguler juga terganggu menjelang akhir kampanye, karena ia kerap tergusur dari susunan pemain oleh Kyle Walker-Peters.
Terlepas dari kesulitan kolektif West Ham, Wan-Bissaka tetap mempertahankan profil individu yang tinggi, terutama di panggung internasional. Ia masih menjadi sosok kunci bagi DR Kongo, dengan tampil sebagai starter dalam keempat pertandingan negaranya di Piala Dunia baru-baru ini. Rekam jejak internasional inilah yang dicari Emery untuk meningkatkan kualitas lini belakangnya.
- Getty Images Sport
Emery melanjutkan perombakan skuad ambisius
Pengejaran terhadap mantan bintang Manchester United itu hanyalah satu bagian dari musim panas yang sangat sibuk bagi Emery. Klub telah bergerak proaktif di bursa transfer, menyetujui beberapa kesepakatan besar untuk memastikan skuad tetap seimbang dan kompetitif. Meski mereka kehilangan aset kunci seperti Morgan Rogers ke Chelsea dalam kesepakatan yang memecahkan rekor, mereka merespons dengan mendatangkan talenta baru seperti Joao Gomes dan Alejandro Garnacho.
Strategi rekrutmen Villa berfokus pada mengidentifikasi pemain dengan pengalaman terbukti di Premier League yang bisa langsung masuk ke starting XI atau memberikan tekanan instan kepada pemain yang saat ini menempati posisi tersebut.
Wan-Bissaka sangat cocok dengan profil ini, dengan catatan 190 penampilan untuk Manchester United dan reputasi sebagai salah satu bek satu lawan satu terbaik di negara ini.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami