Aston Villa mendapat kemunduran terkait Aaron Wan-Bissaka setelah West Ham menolak pendekatan peminjaman untuk mantan bek Man Utd tersebut

Tawaran pembuka Aston Villa untuk Wan-Bissaka dengan cepat ditolak West Ham, dengan klub London itu tidak tertarik melepas mantan pemain Manchester United tersebut secara sementara, menurut The Athletic.

Villa telah mengajukan proposal peminjaman langsung untuk pemain berusia 28 tahun itu, tetapi West Ham bertahan pada penjualan permanen karena mereka ingin mendapatkan kembali dana setelah terdegradasi ke Championship.

Klub asal London timur itu saat ini menilai sang bek sayap sekitar £25 juta ($33,5 juta), angka yang berharap bisa ditekan Villa dalam beberapa hari ke depan. Meski mendapat penolakan awal, tim asuhan Unai Emery itu tetap tidak goyah dan diperkirakan akan kembali dengan proposal yang direvisi.