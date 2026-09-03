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Johan Manzambi Aston VillaGetty Images
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Aston Villa mendapat dorongan besar saat rekrutan termahal Johan Manzambi kembali berlatih jelang lawatan krusial ke markas Hull

J. Manzambi
Aston Villa
Premier League

Aston Villa mendapat dorongan besar setelah rekrutan termahal klub, Johan Manzambi, kembali berlatih bersama tim utama pada Kamis usai mengalami cedera lutut. Gelandang internasional Swiss itu bisa menjalani debutnya lebih cepat dari perkiraan, tetapi manajer Unai Emery tetap bertekad untuk tidak terburu-buru memainkannya melawan Hull City pada Sabtu setelah dua kekalahan berat.

  • Langkah besar ke depan bagi Manzambi

    Manzambi bergabung dengan rekan-rekan setimnya di Villa dalam sesi latihan pada Kamis, memberikan dorongan yang disambut baik bagi skuad setelah kepindahannya dari Freiburg pada musim panas ini. Menurut Daily Mail, gelandang itu ikut ambil bagian dalam sesi bersama saat ia terus berupaya pulih dari cedera lutut yang dialami sebelum kedatangannya. Villa menuntaskan kesepakatan senilai hingga £60 juta pada Juli untuk mengamankan tanda tangannya, menjadikannya rekrutan termahal dalam sejarah klub. Kehadirannya di lapangan latihan memunculkan harapan di kalangan suporter bahwa debut kompetitifnya bisa datang lebih cepat dari yang diperkirakan.

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  • Unai Emery Aston Villa 2025-26Getty

    Emery mendesak kesabaran soal kebugaran

    Meski Manzambi kembali mengikuti latihan bersama, Emery meminta kehati-hatian dan bisa saja memutuskan untuk tidak langsung memainkannya saat Villa bertandang ke Hull City pada Sabtu. Villa menelan kekalahan kandang 1-0 dari Arsenal pada 31 Agustus, dan Emery kemudian menjelaskan jadwal rehabilitasi Manzambi. Berbicara soal perkembangan sang pemain, Emery berkata: "Kami harus berhati-hati. Dia mengalami cedera dan kami ingin comeback-nya berjalan jelas dan kuat, tanpa risiko. Secara bertahap, dia berlatih secara individu dan mulai berlatih bersama grup pekan ini."

  • Membangun ulang setelah musim panas yang penuh gejolak

    Kembalinya gelandang Swiss itu datang pada momen krusial bagi Villa setelah jeda musim panas yang diwarnai transformasi besar-besaran. Setelah menjuarai Liga Europa dan memastikan lolos ke Liga Champions musim lalu, Villa merombak skuadnya dengan menuntaskan 11 perekrutan baru. Sejumlah figur penting meninggalkan Villa Park pada bursa transfer ini, termasuk Morgan Rogers, yang pindah ke Chelsea dengan nilai £117 juta, dan Emi Martinez, yang juga hijrah ke Stamford Bridge. Youri Tielemans, Lucas Digne, Ollie Watkins, dan Ezri Konsa juga hengkang, sehingga Emery mempromosikan pemain muda Brian Madjo dan George Hemmings ke tim senior saat Villa berupaya menjaga keseimbangan.

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    Mencari poin perdana dalam kampanye ini

    Villa akan fokus menghentikan start sulit mereka saat bertandang ke markas Hull City pada Sabtu, dengan harapan meraih poin perdana di kampanye Premier League setelah menelan dua kekalahan beruntun dari Brighton dan Arsenal. Jika Manzambi ditahan akhir pekan ini, Emery akan berupaya mengintegrasikannya setelah laga-laga mendatang ketika skuad bersiap menghadapi jadwal berat di kompetisi Eropa dan domestik.

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