Aston Villa mendapat dorongan besar saat rekrutan termahal Johan Manzambi kembali berlatih jelang lawatan krusial ke markas Hull

Manzambi bergabung dengan rekan-rekan setimnya di Villa dalam sesi latihan pada Kamis, memberikan dorongan yang disambut baik bagi skuad setelah kepindahannya dari Freiburg pada musim panas ini. Menurut Daily Mail, gelandang itu ikut ambil bagian dalam sesi bersama saat ia terus berupaya pulih dari cedera lutut yang dialami sebelum kedatangannya. Villa menuntaskan kesepakatan senilai hingga £60 juta pada Juli untuk mengamankan tanda tangannya, menjadikannya rekrutan termahal dalam sejarah klub. Kehadirannya di lapangan latihan memunculkan harapan di kalangan suporter bahwa debut kompetitifnya bisa datang lebih cepat dari yang diperkirakan.