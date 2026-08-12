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Aston Villa membuka pembicaraan untuk merekrut mantan bek Manchester United Aaron Wan-Bissaka dari West Ham yang terdegradasi
Unai Emery bidik tambahan amunisi di posisi bek kanan
Manajer Aston Villa, Emery, telah mengidentifikasi posisi bek kanan sebagai area prioritas untuk diperkuat musim panas ini saat ia berupaya membangun skuad yang mampu bersaing di berbagai ajang. Klub saat ini aktif mencari pesaing berkualitas tinggi untuk pilihan utama saat ini, Matty Cash, dan Wan-Bissaka muncul sebagai kandidat utama dalam daftar target mereka yang dilaporkan oleh The Athletic. Kemampuan bertahan pemain berusia 28 tahun itu dinilai sangat cocok dengan fleksibilitas taktik yang dituntut Emery dari lini belakangnya.
Upaya mendatangkan Wan-Bissaka terjadi setelah kesepakatan potensial lain di posisi yang sama gagal terwujud pada tahap awal bursa transfer, ketika Aston Villa berusaha membangun skuad yang mampu bersaing di Liga Champions musim depan setelah menjuarai Liga Europa musim lalu dan finis impresif di peringkat keempat Premier League. Kepindahan Emerson Royal, bek Flamengo dan mantan pemain Tottenham Hotspur, tidak terealisasi, sehingga tim rekrutmen beralih ke opsi lain.
- Getty Images Sport
Jalan keluar setelah West Ham terdegradasi
West Ham United berada dalam posisi sulit setelah terdegradasi ke Championship, yang menandai kali pertama klub London timur itu akan bermain di divisi kedua sejak musim 2011-12. Karena itu, West Ham dipahami terbuka untuk menyetujui kepergian Wan-Bissaka. Bek tersebut tampil 27 kali di semua kompetisi untuk West Ham musim lalu, dengan menyumbang tiga assist.
Terlepas dari valuasi yang tinggi, kepindahan itu akan menjadi perubahan nasib yang signifikan bagi sang pemain, yang kesulitan mendapatkan menit bermain secara konsisten menjelang akhir musim lalu. Wan-Bissaka hanya menjadi starter dalam dua dari tujuh pertandingan terakhir West Ham pada musim tersebut, dan sering tersisih oleh Kyle Walker-Peters. Kontraknya di London Stadium berlaku hingga 2031, setelah ia menandatangani kontrak tujuh tahun saat bergabung dari Manchester United dalam kesepakatan senilai £15 juta.
Silsilah internasional dan sejarah United
Ketika klubnya kesulitan, Wan-Bissaka tetap menjadi figur kunci di level internasional untuk DR Kongo. Ia menjadi starter dalam keempat pertandingan negaranya di Piala Dunia musim panas ini, dengan menampilkan performa impresif yang menarik perhatian beberapa pemandu bakat.
Sebelum masa baktinya di London, Wan-Bissaka memantapkan dirinya sebagai salah satu bek satu lawan satu paling andal di Eropa selama periode sukses di Old Trafford. Ia mencatatkan 190 penampilan dalam lima musim untuk Manchester United, di mana ia menjadi bagian integral dari skuad yang meraih trofi, dengan menjuarai Piala EFL pada 2022-23 dan Piala FA pada 2023-24.
- Getty Images Sport
Persaingan untuk memperebutkan tempat di West Ham
Sejak pindah ke West Ham, Wan-Bissaka telah mencatatkan 65 penampilan dalam dua musim, tetapi perkembangannya sesekali terhambat oleh tugas internasional. Absennya dia selama Piala Afrika (AFCON) memberi kesempatan kepada Walker-Peters untuk mengklaim posisi starter, sebuah tantangan yang sulit diatasi Wan-Bissaka pada pekan-pekan terakhir musim.
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