Aston Villa membuka pembicaraan untuk merekrut mantan bek Manchester United Aaron Wan-Bissaka dari West Ham yang terdegradasi

Manajer Aston Villa, Emery, telah mengidentifikasi posisi bek kanan sebagai area prioritas untuk diperkuat musim panas ini saat ia berupaya membangun skuad yang mampu bersaing di berbagai ajang. Klub saat ini aktif mencari pesaing berkualitas tinggi untuk pilihan utama saat ini, Matty Cash, dan Wan-Bissaka muncul sebagai kandidat utama dalam daftar target mereka yang dilaporkan oleh The Athletic. Kemampuan bertahan pemain berusia 28 tahun itu dinilai sangat cocok dengan fleksibilitas taktik yang dituntut Emery dari lini belakangnya.

Upaya mendatangkan Wan-Bissaka terjadi setelah kesepakatan potensial lain di posisi yang sama gagal terwujud pada tahap awal bursa transfer, ketika Aston Villa berusaha membangun skuad yang mampu bersaing di Liga Champions musim depan setelah menjuarai Liga Europa musim lalu dan finis impresif di peringkat keempat Premier League. Kepindahan Emerson Royal, bek Flamengo dan mantan pemain Tottenham Hotspur, tidak terealisasi, sehingga tim rekrutmen beralih ke opsi lain.