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Aston Villa membuka pembicaraan kontrak dengan Emi Buendia saat Unai Emery bergerak untuk mengamankan masa depan jangka panjang sang playmaker
Mengamankan masa depan playmaker kunci
Villa telah membuka pembicaraan mengenai kontrak baru untuk Buendia, menurut Daily Mail. Pemain internasional Argentina itu mendekati fase akhir kontraknya saat ini, yang akan berakhir pada musim panas 2027.
Aston Villa memiliki opsi resmi untuk memperpanjang masa tinggal Buendia selama satu tahun tambahan hingga 2028. Namun, klub asal Midlands itu idealnya ingin mengikatnya untuk durasi yang lebih lama lagi, dengan pembicaraan kini sedang berlangsung untuk mencapai kesepakatan. Pemain berusia 29 tahun itu telah memantapkan dirinya sebagai aset vital bagi Villa, dengan menunjukkan performa yang sangat mengesankan sepanjang sebagian besar 2026.
- Getty Images Sport
Mengatasi kesulitan awal di Villa Park
Buendia pertama kali menarik perhatian klub-klub top Premier League saat menjalani periode impresif bersama Norwich City. Meski menjanjikan pada awalnya, pemain Argentina itu membutuhkan waktu untuk menemukan performa yang konsisten setelah tiba di Villa Park.
Alih-alih tenggelam, pemain berusia 29 tahun itu bekerja tanpa lelah di balik layar untuk menjaga dirinya tetap masuk dalam rencana Emery. Tekad besarnya pada akhirnya membuahkan hasil, memberinya kesempatan untuk mendapatkan perpanjangan kontrak setelah peningkatan personal yang dramatis di atas lapangan.
Tahun lalu, Emery melontarkan pujian kepada playmaker tersebut atas cara ia menyelamatkan kariernya di Villa. "Semua yang terjadi di sekelilingnya, dia pantas mendapatkannya karena dia bekerja keras untuk mengembalikan performa terbaiknya sebagai pemain," kata Emery.
Membangun kembali stabilitas setelah kepergian pada musim panas
Emery tetap sepenuhnya yakin bahwa Buendia akan membalas kepercayaan klub dengan performa level tertinggi. "Ketika kami memutuskan untuk mempertahankannya di sini, dan dia juga memutuskan untuk tetap di sini, saya yakin dia bisa mencatatkan angka seperti yang sedang ia raih," tambah sang manajer.
Mengamankan masa depan Buendia menjadi semakin krusial setelah bursa transfer musim panas yang penuh gejolak di Villa Park. Klub kehilangan beberapa bintang inti yang hengkang ke sesama tim Premier League.
Morgan Rogers pindah ke Chelsea, bek Ezri Konsa hengkang ke Arsenal, dan Youri Tielemans direkrut Manchester United. Kepergian para pemain kunci itu membuat Villa sangat ingin menghindari gangguan lebih lanjut pada skuadnya.
- Getty Images Sport
Langkah penting dalam proyek berkelanjutan Emery
Mempertahankan senjata serangan yang sudah terbukti seperti Buendia merupakan langkah krusial untuk menjaga kesinambungan di bawah Emery. Dengan pembicaraan yang kini resmi berlangsung, Villa berharap bisa segera menuntaskan negosiasi untuk mencegah datangnya peminat potensial.
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