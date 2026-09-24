Aston Villa membuka pembicaraan kontrak dengan Emi Buendia saat Unai Emery bergerak untuk mengamankan masa depan jangka panjang sang playmaker

Villa telah membuka pembicaraan mengenai kontrak baru untuk Buendia, menurut Daily Mail. Pemain internasional Argentina itu mendekati fase akhir kontraknya saat ini, yang akan berakhir pada musim panas 2027.

Aston Villa memiliki opsi resmi untuk memperpanjang masa tinggal Buendia selama satu tahun tambahan hingga 2028. Namun, klub asal Midlands itu idealnya ingin mengikatnya untuk durasi yang lebih lama lagi, dengan pembicaraan kini sedang berlangsung untuk mencapai kesepakatan. Pemain berusia 29 tahun itu telah memantapkan dirinya sebagai aset vital bagi Villa, dengan menunjukkan performa yang sangat mengesankan sepanjang sebagian besar 2026.