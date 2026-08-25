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Aston Villa membuka pembicaraan dengan AC Milan untuk Rafael Leao saat bintang Portugal itu kian dekat dengan kepergian mengejutkan
Villa bergerak untuk merekrut superstar Portugal
Aston Villa muncul sebagai kandidat terdepan yang mengejutkan untuk mengamankan tanda tangan Leao, saat klub West Midlands itu meningkatkan upayanya untuk memperkuat opsi serangan Unai Emery. Menurut Sky Sport Italia, klub Premier League tersebut secara resmi telah memulai kontak dengan Milan untuk menjajaki kemungkinan kesepakatan bagi winger berusia 27 tahun itu. Kesepakatan ini difasilitasi oleh super-agen Jorge Mendes, yang berperan penting dalam mempertemukan kedua klub secara langsung saat mereka berusaha menemukan titik temu terkait potensi biaya transfer. Leao kini menghadapi masa depan jauh dari Lombardy setelah klub Inggris itu memberi sinyal keseriusan niatnya. Belum ada tawaran, tetapi pembicaraan telah dimulai pada tahap awal.
- AFP
Biaya meninggalkan San Siro
Milan dikabarkan siap bersikap tegas terkait aset bintang mereka, dan tuntutan finansial itu mencerminkan status Leao sebagai salah satu penyerang paling menarik dalam sepakbola dunia. Raksasa Italia itu diyakini menginginkan paket besar untuk menyetujui penjualan tersebut, dengan laporan yang menyebut klub percaya harga yang tepat adalah €50 juta ditambah €10 juta lainnya dalam bentuk bonus. Angka ini menjadi dasar negosiasi, karena Milan tidak berada di bawah tekanan langsung untuk menjual, tetapi mereka semakin menyadari keinginan sang pemain untuk menguji dirinya di lingkungan yang berbeda.
Leao terbuka untuk tantangan di Premier League
Yang krusial bagi Villa, sang pemain sendiri telah menyatakan keterbukaannya terhadap tujuan tersebut. Prospek bermain di Premier League di bawah Emery, ditambah daya tarik tampil di Liga Champions di Villa Park, membuat kepindahan itu menjadi opsi yang menarik bagi pemain berusia 27 tahun tersebut. Seiring tenggat waktu yang semakin dekat, tekanan ada pada Villa untuk meresmikan minat mereka dengan tawaran konkret. Galatasaray saat ini menjadi satu-satunya klub lain yang telah mengajukan proposal langsung kepada sang pemain.
Sementara itu, setelah mengamankan tiket Liga Champions, Villa sangat ingin menggantikan kontribusi Ollie Watkins, yang kabarnya kian dekat dengan kepindahan bernilai besar ke Al Hilal. Selain itu, kekuatan finansial Villa telah terdongkrak secara signifikan oleh penjualan Morgan Rogers ke Chelsea dengan nilai yang dilaporkan mencapai €137 juta, memberi mereka sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi valuasi tinggi Milan terhadap penyerang bintang mereka.
- Getty Images Sport
Juventus memantau situasi tersebut
Meski Villa memimpin perburuan, mereka bukan satu-satunya raksasa Eropa yang memantau perkembangan Leao dengan saksama. Di Italia, Juventus telah menyatakan kekaguman mereka kepada bintang Portugal itu, terutama saat mereka menghadapi krisis cedera besar di lini serang. Bianconeri saat ini tengah menghadapi absennya Kenan Yildiz dalam jangka panjang, yang mengalami cedera kaki kiri dan bisa membuatnya menepi selama beberapa bulan. Kemunduran ini memaksa raksasa Turin itu untuk memantau pasar demi mencari tambahan pemain elite, dan apresiasi terhadap Leao telah dicatat oleh petinggi Juventus selama periode krusial ini.
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