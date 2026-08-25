Aston Villa membuka pembicaraan dengan AC Milan untuk Rafael Leao saat bintang Portugal itu kian dekat dengan kepergian mengejutkan

Yang krusial bagi Villa, sang pemain sendiri telah menyatakan keterbukaannya terhadap tujuan tersebut. Prospek bermain di Premier League di bawah Emery, ditambah daya tarik tampil di Liga Champions di Villa Park, membuat kepindahan itu menjadi opsi yang menarik bagi pemain berusia 27 tahun tersebut. Seiring tenggat waktu yang semakin dekat, tekanan ada pada Villa untuk meresmikan minat mereka dengan tawaran konkret. Galatasaray saat ini menjadi satu-satunya klub lain yang telah mengajukan proposal langsung kepada sang pemain.

Sementara itu, setelah mengamankan tiket Liga Champions, Villa sangat ingin menggantikan kontribusi Ollie Watkins, yang kabarnya kian dekat dengan kepindahan bernilai besar ke Al Hilal. Selain itu, kekuatan finansial Villa telah terdongkrak secara signifikan oleh penjualan Morgan Rogers ke Chelsea dengan nilai yang dilaporkan mencapai €137 juta, memberi mereka sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi valuasi tinggi Milan terhadap penyerang bintang mereka.