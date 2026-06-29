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Aston Villa mematok biaya transfer rekor Inggris untuk Morgan Rogers, yang menjadi incaran Arsenal dan Chelsea
Rekor penilaian baru di Inggris
Menurut The Telegraph, Villa telah memberi tahu pihak-pihak yang tertarik bahwa Rogers tidak akan diizinkan meninggalkan Villa Park dengan harga di bawah £130 juta. Pemain berusia 23 tahun itu, yang saat ini sedang bertugas bersama timnas Inggris di Piala Dunia, telah menjadi salah satu talenta paling dicari di dunia sepak bola Eropa berkat penampilannya yang gemilang musim ini.
Nilai yang ditetapkan oleh manajemen Villa untuk Rogers akan melampaui rekor Inggris saat ini sebesar £125 juta, yang dibayarkan Liverpool kepada Newcastle United untuk Alexander Isak musim panas lalu.
Inflasi pasar dan klausul penjualan kembali
Salah satu faktor utama di balik harga jual yang sangat tinggi ini adalah transfer Elliot Anderson ke Manchester City baru-baru ini senilai £116 juta. Villa tidak ingin menjual Rogers dan meyakini bahwa nilainya lebih tinggi daripada rekan setimnya di timnas Inggris tersebut, dengan mengacu pada 18 penampilan Rogers untuk negaranya—enam lebih banyak daripada Anderson—serta penampilannya yang konsisten di kancah Eropa sebagai dasar penetapan harga tersebut.
Selain itu, penilaian Villa juga dipengaruhi oleh klausul 20 persen bagi hasil dari Middlesbrough sejak penjualan Rogers senilai £15 juta pada tahun 2024. Untuk memastikan mereka memperoleh laba bersih yang substansial, klub telah menyesuaikan tuntutan mereka, sehingga kini terserah Arsenal dan Chelsea untuk memutuskan apakah mereka bersedia memenuhi harga yang begitu tinggi tersebut.
Arteta mengincar Rogers
Manajer Arsenal, Mikel Arteta, sangat ingin memperbarui opsi lini tengahnya setelah kembali menorehkan musim domestik yang sukses, dan pemain berusia 23 tahun itu kini muncul sebagai target utama The Gunners. Arteta sangat ingin memperkuat opsi timnya saat klub ini berupaya mempertahankan gelar juara Liga Premier dan bangkit dari kekecewaan di final Liga Champions baru-baru ini.
Andrea Berta telah ditugaskan untuk mengelola strategi perekrutan klub, dan ia kini tahu persis apa yang diperlukan untuk membawa pemain internasional Inggris tersebut ke Emirates Stadium. Dengan kontrak Rogers yang masih berlaku di Villa hingga Juni 2031, klub asal Midlands itu tidak berada di bawah tekanan untuk melepas aset berharga mereka, sehingga memaksa Arsenal mempertimbangkan apakah mereka perlu melepas bintang-bintang ternama untuk mendanai langkah ambisius tersebut.
- Getty Images Sport
Apakah Martinelli bisa berperan dalam kepindahan Rogers ke The Gunners?
Manajer Villa, Unai Emery, sangat ingin memperkuat opsi-opsinya di sayap, terlepas dari apakah Rogers tetap bertahan atau hengkang. Pelatih asal Spanyol itu telah lama mengagumi Gabriel Martinelli, setelah pernah bekerja sama dengan pemain Brasil tersebut selama masa jabatannya di Emirates, dan menyadari bahwa Arsenal mungkin bersedia mempertimbangkan tawaran. Namun, gaji Martinelli yang cukup besar bisa menjadi hambatan bagi klub yang saat ini berada dalam kondisi keuangan yang rapuh.
Manajer Villa tersebut memprioritaskan pemain yang dapat langsung meningkatkan kualitas starting XI-nya saat mereka bersiap menghadapi laga UEFA Super Cup melawan PSG.