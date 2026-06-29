Aston Villa mematok biaya transfer rekor Inggris untuk Morgan Rogers, yang menjadi incaran Arsenal dan Chelsea

Menurut The Telegraph, Villa telah memberi tahu pihak-pihak yang tertarik bahwa Rogers tidak akan diizinkan meninggalkan Villa Park dengan harga di bawah £130 juta. Pemain berusia 23 tahun itu, yang saat ini sedang bertugas bersama timnas Inggris di Piala Dunia, telah menjadi salah satu talenta paling dicari di dunia sepak bola Eropa berkat penampilannya yang gemilang musim ini.

Nilai yang ditetapkan oleh manajemen Villa untuk Rogers akan melampaui rekor Inggris saat ini sebesar £125 juta, yang dibayarkan Liverpool kepada Newcastle United untuk Alexander Isak musim panas lalu.



