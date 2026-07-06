Aston Villa dan Tottenham waspada karena pemain sayap PSG ingin pindah pada bursa transfer musim panas setelah penampilan gemilangnya di Piala Dunia

Perkembangan ini secara efektif telah menjadi sinyal awal bagi beberapa klub Inggris, demikian dilaporkan Foot Mercato. Tottenham diketahui telah lama mengagumi kecepatan eksplosif dan gaya bermain langsung sang pemain sayap tersebut, serta menganggapnya sangat cocok dengan tuntutan fisik Liga Premier. Namun, Aston Villa-lah yang saat ini menunjukkan minat paling konkret untuk mendapatkan tanda tangannya.

Tim asuhan Unai Emery sangat ingin memperkuat lini serang mereka dengan talenta-talenta muda yang menjanjikan, dan Mbaye sangat sesuai dengan profil tersebut. Seiring berjalannya bursa transfer musim panas, PSG mungkin akan berada dalam posisi yang sulit saat mereka berusaha meyakinkan salah satu prospek terbaik mereka bahwa masa depannya tetap di Paris di tengah tekanan yang semakin meningkat dari liga papan atas Inggris.