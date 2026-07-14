Aston Villa bersikukuh mempertahankan Dibu Martinez: “Dia tetap bersama kami, kami tidak akan melepasnya”. Reaksi Juventus

Singkatnya, pihak klub Inggris itu bersikukuh mempertahankan kiper andalan mereka yang masih tergoda untuk mencoba peruntungan di Serie A. Musim lalu, pemain asal Argentina itu sempat hampir meninggalkan Birmingham dan diminati oleh beberapa klub, terutama di Saudi Pro League. Namun, dengan langkah mengejutkan, klub tersebut berhasil mempertahankannya dan, bersamanya, meraih gelar di Liga Europa. Saat itu, Martinez berhasil mendapatkan janji bahwa jika ada tawaran yang menggiurkan 12 bulan kemudian, ia akan diberi izin untuk hengkang dari Aston Villa.





Berdasarkan janji ini, Juventus sedang mencoba merekrutnya, namun mereka menghadapi kendala karena Aston Villa enggan melepasnya secara gratis; sebaliknya, mereka menginginkan kompensasi yang awalnya sebesar 15 juta, namun kini telah turun di bawah 10 juta. Di sisi lain, Juventus—yang didukung oleh persetujuan sang pemain—ingin menurunkan angka yang harus dibayarkan kepada pihak Inggris. Dalam tarik-menarik yang telah berlangsung selama berminggu-minggu ini dan akan diselesaikan setelah Piala Dunia berakhir, kini muncul sikap tegas dari Aston Villa yang membuat Juventus gentar.