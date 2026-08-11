Aston Villa bersiap mendapat dorongan finansial besar saat Unai Emery menyiapkan diri untuk bentrok dengan PSG di Piala Super UEFA

Pemenang Piala Super akan menerima total hadiah €5 juta (£4,3 juta), yang terdiri dari biaya partisipasi sebesar €4 juta dan bonus kemenangan €1 juta, sedangkan runner-up akan membawa pulang €4 juta (£3,4 juta). UEFA telah mengonfirmasi bahwa pembayaran kepada Villa dan PSG akan dilakukan pada Jumat, 21 Agustus.

Villa menghasilkan sekitar £30 juta dari perjalanan sukses mereka di Liga Europa musim lalu, sementara PSG mengumpulkan sekitar £100 juta dari kampanye Eropa mereka setelah mengalahkan Arsenal di final.