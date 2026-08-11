AFP
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Aston Villa bersiap mendapat dorongan finansial besar saat Unai Emery menyiapkan diri untuk bentrok dengan PSG di Piala Super UEFA
Kesuksesan di Eropa membuka pemasukan besar
Villa telah mengamankan pemasukan senilai jutaan pound setelah lolos ke Piala Super UEFA berkat kemenangan Liga Europa musim lalu. Tim asuhan Emery dijadwalkan menghadapi Paris Saint-Germain di Salzburg setelah raksasa Prancis itu merebut gelar Liga Champions. Kemenangan meyakinkan 3-0 atas SC Freiburg di final Istanbul menutup malam yang berkesan bagi klub Midlands tersebut, mengakhiri puasa trofi selama 30 tahun dan memastikan gelar besar Eropa kedua mereka.
- AFP
Rincian pendapatan Piala Super
Pemenang Piala Super akan menerima total hadiah €5 juta (£4,3 juta), yang terdiri dari biaya partisipasi sebesar €4 juta dan bonus kemenangan €1 juta, sedangkan runner-up akan membawa pulang €4 juta (£3,4 juta). UEFA telah mengonfirmasi bahwa pembayaran kepada Villa dan PSG akan dilakukan pada Jumat, 21 Agustus.
Villa menghasilkan sekitar £30 juta dari perjalanan sukses mereka di Liga Europa musim lalu, sementara PSG mengumpulkan sekitar £100 juta dari kampanye Eropa mereka setelah mengalahkan Arsenal di final.
Uang hadiah membantu bursa transfer
Meski relatif lebih kecil jika dibandingkan, setiap pemasukan tambahan memberikan ruang bernapas yang krusial saat Villa menavigasi kendala Squad Cost Rule UEFA yang ramai diberitakan. Suntikan dana yang masuk memberi Emery keleluasaan finansial yang vital untuk mengejar target pada tahap penutupan bursa transfer. Villa diperkirakan akan merampungkan kesepakatan untuk bek kiri Atletico Madrid Matteo Ruggeri, sementara Joao Palhinha tetap masuk radar mereka untuk menjadi pelapis Amadou Onana yang cedera.
- Getty Images Sport
Emery bersiap untuk Paris
PSG menatap laga ini dengan target meraih gelar Piala Super secara beruntun setelah menyingkirkan Tottenham Hotspur lewat adu penalti di Udine musim panas lalu. Sementara itu, bek sayap Villa Matty Cash telah menyatakan tekad bulatnya untuk membawa pulang trofi Eropa tersebut. Ajang puncak di Salzburg ini akan menjadi ujian penentu bagi kesiapan skuad Emery sebelum bursa transfer musim panas resmi ditutup.
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