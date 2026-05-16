Bagi para pemain muda seperti Obed Vargas, yang bergabung dengan Atlético Madrid awal tahun ini, pengalaman tersebut terasa jauh lebih personal. Lahir di Anchorage, Alaska, Vargas tumbuh besar dengan mengidolakan Sergio Busquets. Ketika Seattle Sounders yang diperkuatnya berhadapan dengan Miami dalam ajang Leagues Cup 2025, gelandang remaja itu justru terlibat dalam konfrontasi sengit dengan para pemain yang selama ini ia idolakan.

Setelah penampilan gemilang yang membuat Seattle memimpin, Vargas dihadapkan oleh Messi dan rekan-rekannya. Alih-alih mundur atau marah, Vargas malah tertawa. "Saya pikir jika itu orang lain, mungkin saya akan terbawa emosi [dalam konfrontasi itu], tapi karena ini Messi, saya tertawa karena yang sebenarnya ada di pikiran saya adalah: 'Kamu adalah Messi, kamu yang terbaik sepanjang masa di dunia, kamu kesal karena saya?'

"Itu membuat saya tertawa, jujur saja. Dan saya berusaha tidak terbawa emosi, tapi bagi saya itu bukanlah momen di mana saya akan bertengkar dengannya."