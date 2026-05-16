“Astaga!” - Bintang USMNT Brandon Vazquez menceritakan bagaimana rasanya berhadapan dengan Lionel Messi dan Inter Miami saat mimpi bermain di konsol ‘FIFA’ menjadi kenyataan
Pengalaman keluar dari tubuh
Bagi Brandon Vazquez, kesadaran bahwa ia tak lagi sekadar penonton muncul saat babak perempat final CONCACAF Champions Cup 2024. Saat membela Monterrey, penyerang Austin FC ini mendapati dirinya berada 30 yard dari duet taktis yang selama ini hanya ia saksikan di layar.
Dia mengatakan kepada ESPN: "Sebelum pertandingan, rasanya seperti, 'Astaga, aku benar-benar akan bermain melawan mereka.' Ada momen-momen di lapangan ketika aku melihat Messi menguasai bola atau Messi memberikan umpan terobosan kepada [Luis] Suarez, aku berpikir: 'Astaga, aku bermain melawan mereka.' Rasanya hampir seperti pengalaman di luar tubuh. Seperti aku tumbuh besar bermain bersama mereka di [game video] FIFA, tahu kan, aku tumbuh besar menonton mereka merayakan gol-gol mereka dan tiba-tiba aku seperti melihat Suárez berhadapan [satu lawan satu] dengan kiperku, dan aku berada 30 yard jauhnya."
Menantang GOAT
Bagi para pemain muda seperti Obed Vargas, yang bergabung dengan Atlético Madrid awal tahun ini, pengalaman tersebut terasa jauh lebih personal. Lahir di Anchorage, Alaska, Vargas tumbuh besar dengan mengidolakan Sergio Busquets. Ketika Seattle Sounders yang diperkuatnya berhadapan dengan Miami dalam ajang Leagues Cup 2025, gelandang remaja itu justru terlibat dalam konfrontasi sengit dengan para pemain yang selama ini ia idolakan.
Setelah penampilan gemilang yang membuat Seattle memimpin, Vargas dihadapkan oleh Messi dan rekan-rekannya. Alih-alih mundur atau marah, Vargas malah tertawa. "Saya pikir jika itu orang lain, mungkin saya akan terbawa emosi [dalam konfrontasi itu], tapi karena ini Messi, saya tertawa karena yang sebenarnya ada di pikiran saya adalah: 'Kamu adalah Messi, kamu yang terbaik sepanjang masa di dunia, kamu kesal karena saya?'
"Itu membuat saya tertawa, jujur saja. Dan saya berusaha tidak terbawa emosi, tapi bagi saya itu bukanlah momen di mana saya akan bertengkar dengannya."
Skandal Tekanan dan Jersey
Kehadiran para juara dunia ini menimbulkan tekanan tersendiri, terutama bagi para pemain Argentina seperti Pedro de la Vega. Penyerang Sounders itu mengakui bahwa menghadapi Messi dan Rodrigo De Paul menimbulkan "tekanan ekstra" karena status mereka di tanah air.
Namun, tidak semua orang berhasil menyeimbangkan kompetisi dengan status penggemar. Para pemain MLS sering kali menghadapi kritik karena "menjilat" - terutama Teenage Hadebe, yang bertukar jersey dengan Messi setelah timnya, FC Cincinnati, dihancurkan 4-0 di semifinal Konferensi Timur 2025. Demikian pula, Maxi Moralez dari NYCFC mengakui telah mengatur pertukaran jersey seminggu sebelumnya, meskipun kemudian terlibat dalam perdebatan yang viral dan dibaca dari gerak bibir dengan Messi selama playoff 2025.
Pelajaran terpenting
Baik itu bertukar jersey atau saling melontarkan ejekan, kesepakatan di antara para bintang muda MLS sangat jelas: bertanding melawan para pemain senior Inter Miami merupakan ujian sejati bagi semangat kompetitif mereka. Bagi Vazquez dan Vargas, "mimpi FIFA" menjadi motivasi utama untuk membuktikan bahwa mereka layak berada di lapangan yang sama dengan para legenda terbaik sepanjang masa. Seperti yang diungkapkan Vazquez, transisi dari menonton perayaan gol menjadi berusaha mencegahnya adalah titik di mana seorang "orang biasa" berubah menjadi pesaing sejati.