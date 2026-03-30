“Astaga, aku main di Old Trafford!” - Joshua Zirkzee mengaku lagu ikonik Man Utd itu masih bikin dia merinding meski memicu spekulasi transfer
Suasana yang ikonik membuat Zirkzee terpesona
Zirkzee telah menyampaikan penghormatan yang penuh gairah kepada Old Trafford, menggambarkan "aura" unik stadion tersebut yang terus membuatnya takjub meski sudah dua tahun bergabung dengan klub. Sejak kedatangannya dari Bologna, pemain berusia 24 tahun ini telah merasakan momen-momen membahagiakan saat mencetak gol pada debutnya dan masa-masa sulit akibat ketidakstabilan kepelatihan yang membuatnya jarang mendapat kesempatan bermain secara reguler. Namun, ikatannya dengan para pendukung setia United tetap menjadi sumber motivasi utamanya.
‘Tak ada yang seperti ini di seluruh dunia’
Saat berbincang dengan media klub mengenai pengalaman di hari pertandingan, Zirkzee kesulitan menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan intensitas suasana di sana. “Saya rasa tidak ada yang bisa menandinginya,” jelas sang penyerang. “Ketika mereka mulai menyanyikan ‘United Road’ sebelum pertandingan, dan kamu seperti… bahkan saat sedang bertanding, terkadang kamu hanya melihat sekeliling dan berpikir: ‘sialan, aku sedang bermain di Old Trafford.’ Ini sangat istimewa, kamu bisa merasakannya. Perasaan ini sulit dijelaskan, tapi ini semacam energi, aura yang melingkupi stadion ini bersama sejarahnya, para pemain hebat yang pernah bermain di klub ini.”
“Satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah bahwa saya sangat bersyukur berada dalam posisi untuk berjalan keluar di hadapan para penggemar ini. Ini sungguh luar biasa, stadionnya, para penggemarnya. Saya rasa, tidak ada yang seperti ini di mana pun di planet ini.”
Masa depan yang tak pasti di tengah minat dari Serie A
Tindakan striker tersebut yang secara terbuka menunjukkan rasa cintanya kepada klub terjadi di tengah situasi yang rumit, karena sejumlah laporan mengindikasikan bahwa masa tinggalnya di Inggris mungkin akan berakhir lebih cepat. Setelah kesulitan mendapatkan tempat reguler di starting line-up sepanjang tahun 2026, pemain internasional Belanda itu dilaporkan merasa "kecewa dan sedih" akibat perannya yang hanya sebagai pemain cadangan di bawah manajemen saat ini. Memang, rumor mengenai kemungkinan kembalinya ia ke Italia semakin santer, di mana Juventus dan Roma dikabarkan sedang memantau situasinya.
Kehidupan di bawah kepemimpinan Michael Carrick
Untuk saat ini, Zirkzee fokus pada masa depan dalam waktu dekat di bawah asuhan Michael Carrick. Setelah pulih dari cedera ringan yang membuatnya absen pada laga-laga pembuka sang manajer, striker ini hanya tampil sebagai pemain pengganti. Namun, petinggi klub dilaporkan enggan mengizinkan kepergiannya karena skuad masih kekurangan opsi penyerang berpengalaman. Dengan musim yang memasuki fase akhir, pemain internasional Belanda ini tetap bertekad untuk membantu klub menutup musim dengan kuat. Apakah ini akan menjadi rangkaian pertandingan terakhirnya di Theatre of Dreams masih harus dilihat, namun komentar terbarunya menunjukkan bahwa apa pun yang terjadi selanjutnya, gemuruh Stretford End akan tetap melekat dalam ingatannya jauh setelah karier bermainnya berakhir.