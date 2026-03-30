“Astaga, aku main di Old Trafford!” - Joshua Zirkzee mengaku lagu ikonik Man Utd itu masih bikin dia merinding meski memicu spekulasi transfer

Saat berbincang dengan media klub mengenai pengalaman di hari pertandingan, Zirkzee kesulitan menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan intensitas suasana di sana. “Saya rasa tidak ada yang bisa menandinginya,” jelas sang penyerang. “Ketika mereka mulai menyanyikan ‘United Road’ sebelum pertandingan, dan kamu seperti… bahkan saat sedang bertanding, terkadang kamu hanya melihat sekeliling dan berpikir: ‘sialan, aku sedang bermain di Old Trafford.’ Ini sangat istimewa, kamu bisa merasakannya. Perasaan ini sulit dijelaskan, tapi ini semacam energi, aura yang melingkupi stadion ini bersama sejarahnya, para pemain hebat yang pernah bermain di klub ini.”

“Satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah bahwa saya sangat bersyukur berada dalam posisi untuk berjalan keluar di hadapan para penggemar ini. Ini sungguh luar biasa, stadionnya, para penggemarnya. Saya rasa, tidak ada yang seperti ini di mana pun di planet ini.”