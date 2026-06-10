Asprilla: "Pada bulan-bulan pertamanya di Parma, Crespo seperti orang yang kaku, dia sangat ketakutan. Lalu aku mengenalkannya pada seorang teman perempuan asal Kolombia, dan sejak itu dia tak henti-hentinya mencetak gol"

Berikut ini kata-katanya yang dikutip dari situs parmalive.com: “Beberapa bulan pertama, orang-orang menghina Crespo; dia bahkan tidak tahu cara mengontrol bola. Dia tampak seperti batang kayu… Dia ketakutan, putus asa. Saya bertanya kepadanya dengan siapa dia tinggal di Parma dan dia menjawab bahwa dia tinggal bersama orang tuanya. Saya bertanya tentang pacarnya, dan dia menjawab bahwa pacarnya ada di Argentina, tetapi dia tidak peduli, dia hanya ingin mencetak gol. Saya bertanya sudah berapa lama dia tidak bertemu pacarnya, dan dia menjawab sekitar enam bulan. Saya berpikir: ‘ini masalah mental’. Aku punya beberapa teman perempuan asal Kolombia, jadi aku menelepon salah satunya yang saat itu sedang berada di Parma. Aku memperkenalkan mereka dan memintanya untuk berkencan dengan Crespo. Mereka mulai berkencan, dan sejak saat itu Hernan tidak pernah berhenti mencetak gol. Masalah teratasi!”.