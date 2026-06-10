Tino Asprilla, mantan penyerang Parma dan tim nasional Kolombia, menjadi bintang tamu dalam sebuah wawancara bersama mantan rekan setimnya di tim nasional, Carlos Valderrama. Dalam wawancara tersebut, di antara sekian banyak kisah menarik seputar kariernya yang selalu menjadi sorotan—terutama karena perilakunya yang penuh semangat—ia juga menceritakan sebuah kejadian yang sangat unik mengenai masa-masa Hernan Crespo di Emilia.
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Asprilla: "Pada bulan-bulan pertamanya di Parma, Crespo seperti orang yang kaku, dia sangat ketakutan. Lalu aku mengenalkannya pada seorang teman perempuan asal Kolombia, dan sejak itu dia tak henti-hentinya mencetak gol"
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Berikut ini kata-katanya yang dikutip dari situs parmalive.com: “Beberapa bulan pertama, orang-orang menghina Crespo; dia bahkan tidak tahu cara mengontrol bola. Dia tampak seperti batang kayu… Dia ketakutan, putus asa. Saya bertanya kepadanya dengan siapa dia tinggal di Parma dan dia menjawab bahwa dia tinggal bersama orang tuanya. Saya bertanya tentang pacarnya, dan dia menjawab bahwa pacarnya ada di Argentina, tetapi dia tidak peduli, dia hanya ingin mencetak gol. Saya bertanya sudah berapa lama dia tidak bertemu pacarnya, dan dia menjawab sekitar enam bulan. Saya berpikir: ‘ini masalah mental’. Aku punya beberapa teman perempuan asal Kolombia, jadi aku menelepon salah satunya yang saat itu sedang berada di Parma. Aku memperkenalkan mereka dan memintanya untuk berkencan dengan Crespo. Mereka mulai berkencan, dan sejak saat itu Hernan tidak pernah berhenti mencetak gol. Masalah teratasi!”.
CRESPO DI PARMA
Hernan Crespo, yang didatangkan dari River Plate, membela Parma dari tahun 1996 hingga 2000 dan kemudian mengakhiri kariernya di sana pada periode 2010 hingga 2012, dengan total 201 penampilan dan mencetak 94 gol. Bersama klub asal Emilia tersebut, ia meraih gelar Piala UEFA pada tahun 1999 (juga mencetak gol di final di Moskow melawan Marseille), Piala Italia pada musim yang sama, dan akhirnya Piala Super Italia.