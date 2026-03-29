Asosiasi Sepak Bola Spanyol memberikan jaminan kepada Barcelona terkait Lamine Yamal setelah cedera yang dialami Raphinha

Hansi Flick mendapat pukulan telak dengan kabar bahwa Raphinha mengalami cedera otot paha belakang saat membela Brasil dalam jendela internasional kali ini. Pemain sayap tersebut dipastikan absen selama kurang lebih lima minggu, sehingga meninggalkan kekosongan besar di lini serang Barcelona pada momen krusial musim ini.

Dengan absennya pemain Brasil tersebut dalam serangkaian pertandingan penting di La Liga dan Liga Champions, tekanan pada Lamine Yamal untuk memimpin lini serang semakin meningkat. Staf medis dan tim pelatih klub telah memantau beban kerja sang pemain muda bersama timnas Spanyol dengan cermat, karena khawatir absennya pemain lain dapat menggagalkan musim mereka sepenuhnya.



