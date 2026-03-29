AFP
Asosiasi Sepak Bola Spanyol memberikan jaminan kepada Barcelona terkait Lamine Yamal setelah cedera yang dialami Raphinha
Barca cemas akibat kemunduran Raphinha
Hansi Flick mendapat pukulan telak dengan kabar bahwa Raphinha mengalami cedera otot paha belakang saat membela Brasil dalam jendela internasional kali ini. Pemain sayap tersebut dipastikan absen selama kurang lebih lima minggu, sehingga meninggalkan kekosongan besar di lini serang Barcelona pada momen krusial musim ini.
Dengan absennya pemain Brasil tersebut dalam serangkaian pertandingan penting di La Liga dan Liga Champions, tekanan pada Lamine Yamal untuk memimpin lini serang semakin meningkat. Staf medis dan tim pelatih klub telah memantau beban kerja sang pemain muda bersama timnas Spanyol dengan cermat, karena khawatir absennya pemain lain dapat menggagalkan musim mereka sepenuhnya.
- AFP
La Roja memberikan jaminan yang sangat penting
Meskipun awalnya ada kekhawatiran bahwa pemain berusia 17 tahun itu dipaksa bermain terlalu keras, Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) telah mengambil langkah untuk meredakan kekhawatiran di Ciutat Esportiva Joan Gamper.
Menurut Diario Sport, RFEF telah menyampaikan kepada Barcelona bahwa kesejahteraan para pemain adalah prioritas utama mereka saat mempersiapkan diri untuk Piala Dunia mendatang. Pelatih kepala Luis de la Fuente telah memberi sinyal bahwa menit bermain Yamal akan dikelola dengan sangat hati-hati, memastikan bahwa ia tidak kembali ke klubnya dalam kondisi kelelahan berlebihan atau membawa beban kelelahan fisik yang tidak perlu.
Mengelola beban kerja di Cornellà
Kekhawatiran sempat muncul di awal pemusatan latihan ketika Lamine Yamal terlihat berlatih terpisah dari kelompok utama dengan menggunakan sepeda statis. Namun, pemain muda ini berhasil bermain selama 63 menit dalam kemenangan 3-0 Spanyol atas Serbia dalam laga persahabatan tanpa mengeluhkan rasa tidak nyaman akibat masalah pada area kemaluan yang sebelumnya telah mengganggunya.
Logistik jendela internasional saat ini juga menguntungkan Barcelona. Dengan pertandingan kedua La Roja melawan Mesir yang digelar di Stadion RCDE di Cornellà, para pemain asal Catalan ini akan terhindar dari kelelahan akibat perjalanan jarak jauh, sehingga memungkinkan pemulihan yang lebih baik dan transisi yang lebih lancar kembali ke tugas klub pada akhir pekan ini.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Lamine Yamal?
De la Fuente telah menegaskan bahwa meskipun para pemain bintangnya selalu ingin turun ke lapangan, rotasi tetap menjadi strategi utama dalam laga-laga persahabatan ini. Pelatih timnas Spanyol itu ingin membagi menit bermain secara merata di antara para pemainnya untuk memastikan tidak ada yang kelelahan sebelum kembali ke kompetisi domestik masing-masing.
Barcelona ingin memastikan Yamal berada dalam kondisi prima setelah jeda internasional, karena tim ini akan menghadapi pertandingan krusial melawan Atlético Madrid pada pekan ke-30 La Liga. Hanya empat hari kemudian, kedua tim akan bertemu lagi, kali ini di perempat final Liga Champions.