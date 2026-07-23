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Asosiasi Sepak Bola Prancis mengumumkan kapan Zinedine Zidane akan diumumkan sebagai pengganti Didier Deschamps setelah hasil mengecewakan di Piala Dunia
FFF mengonfirmasi tanggal pengumuman pelatih kepala baru
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Kamis, Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) telah mengonfirmasi bahwa konferensi pers akan digelar pada Selasa depan untuk secara resmi memperkenalkan pelatih kepala baru Les Bleus. Philippe Diallo, presiden FFF, dijadwalkan memimpin acara tersebut, di mana ia akan mengakhiri ketidakpastian yang telah berlangsung lama seputar kepemimpinan tim nasional. Kecuali terjadi perubahan pikiran yang luar biasa dan sangat tidak mungkin, Zidane akan menjadi sosok yang diperkenalkan kepada dunia sebagai penerus Deschamps.
Federasi tersebut menguraikan rincian spesifik pengumuman tersebut di situs webnya, dengan menyatakan: "Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, Philippe Diallo, akan menggelar konferensi pers pada Selasa, 28 Juli 2026, pukul 11.00 pagi di markas besar FFF. Setelah rapat Komite Eksekutif luar biasa yang akan digelar pada pagi hari itu, Philippe Diallo akan memperkenalkan pelatih baru Tim Nasional Prancis kepada media. Konferensi pers ini dapat disaksikan secara langsung melalui saluran YouTube FFF."
- AFP
Zidane mengakhiri penantian selama lima tahun untuk kembali menjadi manajer
Zidane belum kembali ke bangku cadangan sejak kepergiannya yang kedua dari Real Madrid pada Juni 2021. Meskipun dikaitkan dengan klub-klub elit Eropa seperti Paris Saint-Germain dan Manchester United, pemenang Piala Dunia 1998 ini telah berulang kali menolak tawaran menggiurkan demi tetap tersedia untuk posisi pelatih tim nasional. Sumber dari RMC Sport mengindikasikan bahwa Zidane telah menandatangani kontrak barunya, meskipun beberapa detail teknis terkait staf pelatihnya masih dalam tahap finalisasi menjelang jeda internasional berikutnya.
Yang terpenting bagi FFF, segala potensi kendala finansial terkait gaji Zidane telah teratasi. Meskipun reformasi parlemen Prancis baru-baru ini berupaya memberlakukan batasan gaji pada jabatan-jabatan tertentu di bidang olahraga, pengecualian kementerian telah diberikan untuk posisi pelatih tim nasional. Hal ini memastikan bahwa pelatih legendaris tersebut tidak akan tunduk pada batasan gaji baru yang diatur undang-undang.
Debut yang sulit di Nations League menanti
Tidak akan ada masa bulan madu bagi Zidane, karena masa jabatannya dimulai dengan jadwal yang padat selama jendela pertandingan internasional yang diperpanjang pada akhir September dan awal Oktober. Prancis dijadwalkan menghadapi serangkaian pertandingan Nations League yang akan langsung menguji ketangguhan strategis mantan manajer Los Blancos tersebut. Debutnya kemungkinan besar akan berlangsung pada 25 September melawan Turki, diikuti hanya tiga hari kemudian dengan lawatan sulit ke Belgia.
Prancis akan menjamu Italia pada 2 Oktober, sebelum kembali menghadapi Belgia hanya tiga hari kemudian, tepatnya pada 5 Oktober. Jendela pertandingan bulan November pun tidak memberikan banyak waktu istirahat, dengan pertandingan balasan melawan Italia dijadwalkan pada 12 November dan pertandingan terakhir fase grup melawan Turki pada 15 November.
- AFP
Akhir era Deschamps
Kedatangan Zidane akan menandai berakhirnya masa jabatan Deschamps yang gemilang selama 14 tahun sebagai pelatih tim nasional Prancis. Selama masa kepemimpinannya, Deschamps membawa Les Bleus meraih kejayaan dunia di Piala Dunia 2018 dan merebut gelar Nations League pada musim 2020-21, serta berhasil mencapai babak final Euro 2016 dan Piala Dunia 2022. Ia akhirnya mengakhiri masa jabatannya yang bersejarah dengan finis di peringkat keempat pada Piala Dunia 2026.
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