Asosiasi Sepak Bola Prancis mengumumkan kapan Zinedine Zidane akan diumumkan sebagai pengganti Didier Deschamps setelah hasil mengecewakan di Piala Dunia

Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Kamis, Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) telah mengonfirmasi bahwa konferensi pers akan digelar pada Selasa depan untuk secara resmi memperkenalkan pelatih kepala baru Les Bleus. Philippe Diallo, presiden FFF, dijadwalkan memimpin acara tersebut, di mana ia akan mengakhiri ketidakpastian yang telah berlangsung lama seputar kepemimpinan tim nasional. Kecuali terjadi perubahan pikiran yang luar biasa dan sangat tidak mungkin, Zidane akan menjadi sosok yang diperkenalkan kepada dunia sebagai penerus Deschamps.

Federasi tersebut menguraikan rincian spesifik pengumuman tersebut di situs webnya, dengan menyatakan: "Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, Philippe Diallo, akan menggelar konferensi pers pada Selasa, 28 Juli 2026, pukul 11.00 pagi di markas besar FFF. Setelah rapat Komite Eksekutif luar biasa yang akan digelar pada pagi hari itu, Philippe Diallo akan memperkenalkan pelatih baru Tim Nasional Prancis kepada media. Konferensi pers ini dapat disaksikan secara langsung melalui saluran YouTube FFF."