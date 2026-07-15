Asosiasi Sepak Bola Jerman menolak mendukung pencalonan kembali Gianni Infantino sebagai presiden FIFA di tengah meningkatnya sorotan

DFB dan presidennya, Bernd Neuendorf, semakin menjauhkan diri dari ketua FIFA yang kontroversial, Infantino. Menurut laporan Bild, Neuendorf menolak menandatangani dokumen yang mendukung Infantino dalam upaya pencalonannya kembali pada kongres yang akan digelar pada 18 Maret 2027 di Rabat.

Seorang direktur FIFA dilaporkan telah mengumpulkan tanda tangan dari 16 negara Eropa selama Piala Dunia di Amerika Utara. Mengonfirmasi sikap mereka kepada SID, Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB) mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan posisi mereka. "DFB tidak menandatangani surat dukungan untuk pemilihan kembali Gianni Infantino," kata badan pengurus tersebut, sambil menambahkan: "Langkah-langkah selanjutnya akan dibahas dalam rapat dewan presiden DFB."