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Asosiasi Sepak Bola Jerman menolak mendukung pencalonan kembali Gianni Infantino sebagai presiden FIFA di tengah meningkatnya sorotan
Perpecahan yang semakin dalam seputar jabatan presiden FIFA
DFB dan presidennya, Bernd Neuendorf, semakin menjauhkan diri dari ketua FIFA yang kontroversial, Infantino. Menurut laporan Bild, Neuendorf menolak menandatangani dokumen yang mendukung Infantino dalam upaya pencalonannya kembali pada kongres yang akan digelar pada 18 Maret 2027 di Rabat.
Seorang direktur FIFA dilaporkan telah mengumpulkan tanda tangan dari 16 negara Eropa selama Piala Dunia di Amerika Utara. Mengonfirmasi sikap mereka kepada SID, Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB) mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan posisi mereka. "DFB tidak menandatangani surat dukungan untuk pemilihan kembali Gianni Infantino," kata badan pengurus tersebut, sambil menambahkan: "Langkah-langkah selanjutnya akan dibahas dalam rapat dewan presiden DFB."
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Kasus Folarin Balogun yang kontroversial memicu ketegangan
Perbedaan pendapat antara Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB), UEFA, dan FIFA telah meletus secara terbuka menyusul kasus Folarin Balogun. UEFA mengkritik keras tindakan FIFA, dengan menyatakan bahwa batas yang tegas telah dilanggar. Neuendorf menekankan kepada SID bahwa "proses ini tidak boleh diabaikan begitu saja."
Kontroversi ini berpusat pada keputusan untuk mengizinkan penyerang asal Amerika Serikat, Balogun, bermain di babak 16 besar melawan Belgia—pertandingan yang mereka kalahkan dengan skor 4-1—meskipun ia telah menerima kartu merah dalam kemenangan 2-0 atas Bosnia-Herzegovina. Komite disiplin mencabut skorsing tersebut setelah Donald Trump menelepon Infantino untuk meminta peninjauan ulang, meskipun baik komite maupun Infantino dengan tegas menegaskan bahwa tidak ada pengaruh eksternal yang menentukan hasil akhir.
Pengaduan hak asasi manusia diajukan kepada IOC
Meskipun ada penolakan yang semakin kuat dari Eropa, Infantino tetap menjadi favorit utama untuk meraih masa jabatan berikutnya hingga 2031, karena beberapa konfederasi lain telah menyatakan dukungan mereka. Namun, koneksi politiknya telah memicu reaksi keras. Organisasi hak asasi manusia FairSquare baru-baru ini mengajukan pengaduan resmi setebal 10 halaman kepada Komite Olimpiade Internasional (IOC) terhadap presiden FIFA tersebut.
Dokumen tersebut menguraikan sejumlah dugaan pelanggaran terhadap peraturan ketat mengenai netralitas politik. Fokus utama dari pengaduan ini adalah hubungan dekat antara Infantino, yang menjabat sebagai anggota aktif IOC, dan Trump. Hasil dari pengaduan resmi ini berpotensi menimbulkan tantangan tak terduga bagi kampanye pemilihan ulang yang sebelumnya tampak sepenuhnya aman di kalangan komunitas sepak bola global secara luas.
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Bagaimana kelanjutan politik di FIFA?
Dewan Presiden DFB akan segera mengadakan rapat untuk menentukan strategi pemungutan suara resmi mereka menjelang kongres yang akan datang. Sementara itu, para pejabat UEFA diperkirakan akan terus memantau penyelidikan IOC yang sedang berlangsung terhadap Infantino. Seiring mendekatnya pemilihan pada Maret 2027, asosiasi-asosiasi Eropa harus memutuskan apakah akan membentuk oposisi terkoordinasi atau dengan terpaksa menerima hierarki kepemimpinan saat ini untuk siklus empat tahun berikutnya.
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