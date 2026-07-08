Asosiasi Sepak Bola Argentina sedang diselidiki oleh FBI terkait dugaan penipuan perbankan dan pencucian uang di Amerika Serikat

Menurut laporan dari La Naciondan Terra, jaksa federal dan agen FBI telah mulai mengumpulkan keterangan terkait operasi keuangan AFA di Amerika Serikat.

Penyelidikan ini berfokus pada bagaimana organisasi yang dipimpin oleh presiden Claudio Tapia tersebut menyusun perjanjian komersial internasionalnya. Pihak berwenang sedang menyelidiki apakah AFA dan TourProdEnter LLC, sebuah perusahaan yang mengelola penagihan kontrak asosiasi tersebut di luar negeri, terlibat dalam aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai pencucian uang atau penipuan perbankan berdasarkan yurisdiksi Amerika Serikat.

Para penyidik saat ini sedang melacak aliran dana lebih dari $300 juta yang terkait dengan transaksi bisnis internasional tersebut di berbagai lembaga perbankan.