AFP
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Asosiasi Sepak Bola Argentina membantah tuduhan bahwa presiden dan bendahara organisasi tersebut diperintahkan untuk bersaksi di pengadilan AS
AFA menanggapi tuduhan terkait panggilan pengadilan di AS
Pada hari Rabu, Asosiasi Sepak Bola Argentina dengan tegas membantah klaim bahwa Tapia dan Toviggino diperintahkan untuk memberikan kesaksian oleh pengadilan Amerika Serikat.
Media lokal Infobae awalnya melaporkan bahwa agen federal telah menahan kedua pejabat tersebut di Bandara John F. Kennedy pada Senin pagi, tak lama sebelum mereka naik pesawat setelah final Piala Dunia.
Laporan tersebut mengklaim bahwa pihak berwenang meminta perangkat milik Tapia dan bahwa kedua pria tersebut diinterogasi di landasan pacu. Namun, AFA kini telah menanggapi spekulasi tersebut secara terbuka, dengan menjelaskan bahwa panggilan hukum saat ini sepenuhnya ditujukan kepada pihak ketiga, bukan kepada salah satu pejabat eksekutif mereka.
- AFP
Pernyataan resmi membantah adanya penyitaan perangkat dan perintah untuk memberikan kesaksian
Melalui pernyataan resmi yang dikeluarkan untuk membantah rumor yang beredar, AFA dengan tegas membantah narasi bahwa para eksekutif utamanya sedang menjadi sasaran penyelidikan hukum langsung. Mereka menegaskan bahwa pihak ketiga telah dipanggil untuk hadir di hadapan grand jury guna menyerahkan dokumen terkait beberapa orang.
Menanggapi laporan tersebut secara langsung, AFA menyatakan: "Dokumen yang dirujuk oleh berbagai media bukanlah surat panggilan yang ditujukan kepada Presiden AFA, Claudio Tapia, maupun Bendahara lembaga tersebut, Pablo Toviggino. Oleh karena itu, klaim bahwa Claudio Tapia atau Pablo Toviggino telah dipanggil untuk bersaksi oleh sistem peradilan Amerika Serikat adalah sepenuhnya tidak benar, sama halnya dengan klaim bahwa ponsel atau perangkat elektronik mereka telah disita."
Rincian seputar penyelidikan keuangan
Penyelidikan yang dipimpin oleh pihak berwenang Amerika Serikat dilaporkan sedang meneliti kontrak-kontrak komersial senilai lebih dari $300 juta yang terkait dengan AFA. Hal ini terjadi menyusul pengawasan yang lebih luas terhadap keuangan sepak bola Argentina setelah penggeledahan yang terkait dengan penyelidikan pencucian uang pada Desember lalu.
Meskipun skala penyelidikan ini cukup besar, organisasi tersebut menegaskan bahwa Tapia dan Toviggino tidak menghadapi pembatasan pribadi apa pun. Dalam pernyataan resminya, AFA menambahkan: "Dokumen yang dimaksud tidak memberlakukan tindakan pribadi apa pun terhadap Presiden AFA atau Bendaharanya, tidak memerintahkan mereka untuk hadir, tidak memberlakukan kewajiban prosedural apa pun terhadap mereka, dan tidak mencatat penyitaan atau perampasan harta benda milik mereka."
- AFP
Bagaimana masa depan kepemimpinan AFA?
Meskipun AFA telah berhasil mengklarifikasi status hukum Tapia dan Toviggino untuk saat ini, penyelidikan yang lebih luas terkait kontrak-kontrak komersial masih terus berlanjut. Badan pengurus tersebut telah mempertahankan haknya untuk mengambil tindakan hukum terhadap penyebaran informasi palsu, yang berarti tindakan administratif atau hukum lebih lanjut dapat diambil. Untuk saat ini, pimpinan AFA akan melanjutkan operasional rutin mereka sambil bekerja sama dalam menanggapi setiap permintaan yang relevan yang ditujukan kepada pihak ketiga.
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