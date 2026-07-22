Asosiasi Sepak Bola Argentina membantah tuduhan bahwa presiden dan bendahara organisasi tersebut diperintahkan untuk bersaksi di pengadilan AS

Pada hari Rabu, Asosiasi Sepak Bola Argentina dengan tegas membantah klaim bahwa Tapia dan Toviggino diperintahkan untuk memberikan kesaksian oleh pengadilan Amerika Serikat.

Media lokal Infobae awalnya melaporkan bahwa agen federal telah menahan kedua pejabat tersebut di Bandara John F. Kennedy pada Senin pagi, tak lama sebelum mereka naik pesawat setelah final Piala Dunia.

Laporan tersebut mengklaim bahwa pihak berwenang meminta perangkat milik Tapia dan bahwa kedua pria tersebut diinterogasi di landasan pacu. Namun, AFA kini telah menanggapi spekulasi tersebut secara terbuka, dengan menjelaskan bahwa panggilan hukum saat ini sepenuhnya ditujukan kepada pihak ketiga, bukan kepada salah satu pejabat eksekutif mereka.