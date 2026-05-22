Asisten Kerosh dalam wawancara dengan Koora: Kiper-kiper Ghana adalah yang terbaik di dunia... dan 5 kunci untuk menghentikan Harry Kane

Para pemain kami mampu menjaga gawang tetap bersih saat menghadapi Inggris dan Kroasia

Kami tidak memulai dari nol melawan Ghana... dan mampu mencapai perempat final Piala Dunia

Bekerja dengan Queiroz sebanyak 7 kali merupakan kehormatan bagi saya dan membantu saya berkembang

Cristiano Ronaldo memiliki kombinasi yang unik.. Dia adalah seorang profesional yang luar biasa

Buffon adalah yang terbaik di abad ke-21... dan sepak bola modern lebih menguji para penjaga gawang

Beberapa minggu sebelum dimulainya Piala Dunia 2026, timnas Ghana berlomba dengan waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi salah satu grup tersulit di turnamen ini, yang mencakup Inggris, Kroasia, dan Panama, dengan staf teknis baru yang dipimpin oleh pelatih asal Portugal, Carlos Queiroz, dan didampingi oleh salah satu pelatih kiper paling berpengalaman di dunia sepak bola, Dan Gaspar, yang berdarah Amerika-Portugal.

Gaspar, yang berusia 70 tahun, memiliki karier kepelatihan yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun, di mana ia bekerja di berbagai negara dan melatih tim-tim besar seperti Portugal, Iran, dan Afrika Selatan bersama Queiroz, serta mencatatkan prestasi gemilang bersama klub-klub raksasa seperti Porto dan Benfica. Kini ia bersiap untuk mengikuti Piala Dunia untuk ketiga kalinya dalam kariernya, setelah dua kali sebelumnya bersama Portugal pada Piala Dunia 2010, lalu Iran pada edisi 2014.

Dalam wawancaranya dengan "Koora", Gaspar berbicara tentang pengalamannya yang ketujuh bersama Queiroz, yang ia gambarkan sebagai mentor profesional dan teman dekat, sambil mengungkap rahasia hubungan panjang di antara mereka.

Selain itu, pelatih kiper berpengalaman ini menunjukkan keyakinan yang sangat besar terhadap kemampuan Ghana untuk melaju jauh di Piala Dunia, menegaskan bahwa kiper-kipernya, Lawrence Zigi, Joseph Anang, dan Benjamin Asare, memiliki potensi yang memadai untuk menjaga gawang tetap bersih bahkan saat menghadapi tim-tim sekelas Inggris dan Kroasia, dan ia menyebut mereka sebagai "yang terbaik di dunia".

Gaspar juga membahas metodenya sendiri dalam mempersiapkan kiper untuk menghadapi penyerang sekelas Harry Kane, serta berbicara tentang pengalamannya dengan Cristiano Ronaldo, yang ia anggap sebagai "profesional yang luar biasa" berkat kedisiplinannya dan obsesinya terhadap perkembangan, selain pandangannya tentang perkembangan posisi penjaga gawang, dan pilihannya terhadap legenda Gianluigi Buffon sebagai penjaga gawang terbaik di abad ke-21. Berikut teks wawancara:

    Selamat atas bergabungnya Anda dengan staf teknis Tim Nasional Ghana. Ini akan menjadi kali ketujuh Anda bekerja sama dengan Queiroz. Apa rahasia hubungan yang telah terjalin lama di antara Anda berdua?

    Bagi saya, Pelatih Queiroz adalah seorang mentor profesional sekaligus sahabat karib. Bekerja bersamanya memberi saya kesempatan untuk belajar di lingkungan sepak bola kelas dunia, bersama para pemain dan pelatih elit dari enam benua. Karena itu, saya akan selalu berterima kasih kepadanya.

    Hubungan kami didasarkan pada kepercayaan, kejujuran, kesetiaan, dan obsesi bersama untuk mengejar keunggulan. Carlos selalu menuntut tingkat profesionalisme, ketelitian, disiplin, dan komitmen yang tertinggi. Selama bertahun-tahun, kami telah melalui Piala Dunia, kemenangan, tekanan, tantangan, dan momen-momen sulit bersama. Lingkungan seperti inilah yang membentuk ikatan yang sangat kuat.

    Di luar taktik dan metode latihan, kami juga berbagi keyakinan bahwa sepak bola pada dasarnya tentang manusia. Ini tentang membangun mentalitas, ketangguhan, persatuan, dan karakter. Pelatih Keros telah mempercayai saya, menantang saya, dan membantu saya berkembang. Kini, saya merasa bertanggung jawab untuk meneruskan pengetahuan dan pengalaman ini kepada generasi baru. Bekerja bersama Carlos Queiroz selalu menjadi suatu kehormatan bagi saya.

  • Anda baru saja mengambil alih tugas ini beberapa waktu sebelum Piala Dunia 2026. Apakah Anda merasa cemas menghadapi tantangan ini?

    Dalam sepak bola tingkat elit, waktu selalu menjadi musuh. Namun, pengalaman mengajarkan Anda cara memanfaatkan setiap menit secara maksimal. Kami tidak memulai dari nol. Ghana memiliki bakat, kemampuan fisik, kebanggaan, dan hasrat yang luar biasa terhadap sepak bola.

    Tanggung jawab kami adalah menciptakan kejelasan, keteraturan, disiplin, dan keyakinan dengan cepat. Tekanan adalah bagian dari pekerjaan di level tertinggi. Jika Anda mencari kenyamanan, Anda tidak seharusnya bekerja di sepak bola profesional.

  • Prestasi terbaik Ghana adalah lolos ke perempat final Piala Dunia 2010. Apakah menurut Anda generasi pemain saat ini mampu mengulangi prestasi tersebut?

    Tentu saja. Sejarah tidak memenangkan pertandingan, tetapi mampu menginspirasi orang-orang. Ghana selalu melahirkan pemain-pemain yang berani, tangguh, dan berbakat.

    Sepak bola modern bergantung pada organisasi, mentalitas, disiplin taktis, dan semangat kebersamaan. Jika para pemain sepenuhnya berkomitmen pada proyek ini dan berkorban demi satu sama lain, segalanya mungkin terjadi. Kejuaraan Piala Dunia tidak ditentukan hanya oleh bakat, melainkan oleh tim yang kompak. Filosofi kami sederhana: tim selalu di atas individu.

  • Apakah Anda memiliki kiper yang mampu menjaga gawangnya tetap bersih saat menghadapi Inggris dan Kroasia?

    Ya, kami memilikinya. Namun, menjaga gawang tetap bersih bukanlah tanggung jawab kiper semata. Organisasi pertahanan dimulai dari mentalitas dan kedisiplinan seluruh tim.

    Di Piala Dunia, seorang kiper harus memiliki keberanian, pengendalian emosi, kepemimpinan, komunikasi, dan kemampuan untuk mengambil keputusan krusial di bawah tekanan. Kami sangat percaya pada kiper-kiper kami. Menjaga gawang tetap bersih adalah upaya bersama.

    Bagaimana cara mempersiapkan penjaga gawang Anda untuk menghadapi penyerang seperti Harry Kane?

    Menghadapi penyerang seperti Harry Kane bukan hanya soal teknis, tetapi juga psikologis dan taktis. Penyerang-penyerang hebat mempelajari kiper, jadi kiper pun harus mempelajari penyerang dengan lebih mendalam.

    Kami menganalisis pola pergerakan, sudut tendangan, postur tubuh, cara mengeksekusi tendangan penalti, dan pengambilan keputusan di dalam kotak penalti.

    Namun, kualitas terpenting adalah kestabilan emosional. Di hadapan penyerang kelas dunia, satu detik keraguan bisa berakibat fatal. Kiper harus tetap tenang di tengah kekacauan, dan menjaga ketenangannya saat situasi memanas.

  • Pemain mana yang tidak ingin Anda hadapi selama Piala Dunia 2026?

    Di Piala Dunia, tidak ada lawan yang mudah. Pemain yang paling berbahaya adalah mereka yang memadukan kecerdasan, kelincahan, ketenangan, dan ketajaman yang mematikan. Namun, fokus saya selalu tertuju pada persiapan kami, bukan pada rasa takut terhadap pemain tertentu.

    Secara pribadi, ini akan menjadi penampilan ketiga Anda di Piala Dunia. Apa yang akan berbeda dibandingkan dengan dua pengalaman sebelumnya bersama Portugal dan Iran?

    Setiap Piala Dunia memiliki semangatnya sendiri. Bersama Portugal, ada tekanan dan ekspektasi yang sangat besar. Bersama Iran, ada semangat juang yang tinggi, gairah, dan kebanggaan nasional. Sedangkan Ghana tampak sebagai pengalaman yang unik karena memadukan gairah, energi, keyakinan, serta pesona dan jiwa sepak bola Afrika.

    Secara pribadi, pengalaman mengubah Anda. Ketika Anda masih muda, Anda lebih fokus pada acara itu sendiri. Seiring bertambahnya usia, Anda mulai memahami sisi kemanusiaannya secara lebih mendalam; pengorbanan, perasaan, tanggung jawab, dan betapa istimewanya rasanya mewakili jutaan orang.

  • Saya telah menghabiskan 6 tahun bersama tim nasional Iran. Apakah tim terpengaruh oleh kontroversi seputar keputusannya untuk ikut serta dalam turnamen tersebut?

    Saya sangat menghormati dan menyayangi rakyat Iran. Sepak bola sangat berarti bagi mereka, dan selama dua tahun saya di sana, para pemain selalu mewakili negara mereka dengan bangga dan sepenuh hati.

    Diskusi politik terpisah dari sisi kemanusiaan sepak bola. Saya selalu berharap sepak bola menjadi sarana untuk mempersatukan orang-orang dan memberikan kebahagiaan kepada mereka di masa-masa sulit.

  • Sebagai pelatih asal Amerika Serikat, apakah Anda yakin Amerika Serikat mampu menjadi tuan rumah turnamen yang bersejarah ini?

    Tidak diragukan lagi. Dari segi organisasi dan bisnis sepak bola, Amerika Serikat adalah yang terbaik di dunia. Namun sayangnya, trofi tidak diberikan berdasarkan kualitas manajemen bisnis sepak bola.

    Amerika Utara memiliki infrastruktur kelas dunia, stadion, transportasi, dan fasilitas yang luar biasa. Yang membuat edisi ini istimewa adalah sejauh mana pertumbuhan budaya sepak bola di Amerika Serikat. Saya yakin turnamen ini akan meninggalkan warisan yang besar bagi olahraga ini.

    Anda pernah bekerja sama dengan Cristiano Ronaldo di tim nasional Portugal... Apa yang bisa Anda katakan tentang dia?

    Kehebatan Cristiano Ronaldo tidak hanya terletak pada bakatnya, tetapi juga pada kedisiplinan dan obsesi untuk terus berkembang. Orang-orang melihat gol dan gelar juara, tetapi mereka tidak melihat profesionalisme sehari-hari, kebiasaan pemulihan, semangat kompetitif, dan perhatian terhadap detail terkecil.

    Yang membedakan para pemain hebat bukanlah motivasi hanya pada hari-hari besar, melainkan mempertahankan standar dunia setiap hari. Cristiano datang ke lapangan dengan tubuh, pikiran, dan hatinya setiap hari. Kombinasi ini langka dan unik. Dia adalah sosok dan profesional yang luar biasa. Dia adalah pejuang yang sempurna.

  • Anda pernah melatih kiper-kiper legendaris seperti Vitor Baia dan Rui Patrício... Siapa kiper terbaik yang pernah Anda latih?

    Ini pertanyaan yang sangat sulit, karena setiap era dan setiap kiper itu berbeda. Vitor Baia memiliki karisma yang luar biasa, kemampuan memimpin, dan mental pemenang. Sedangkan Rui Patrício memiliki ketenangan yang luar biasa dan ketangguhan yang besar di bawah tekanan.

    Saya beruntung bisa bekerja dengan banyak kiper hebat di seluruh dunia, dan masing-masing dari mereka memiliki karakteristik unik. Namun, filosofi saya selalu sederhana: kiper yang saya latih hari ini adalah yang terbaik di dunia. Saya ingin mereka percaya pada diri mereka sendiri. Dan saat ini, fokus saya sepenuhnya tertuju pada kiper-kiper Ghana. Bagi saya, mereka adalah yang terbaik di dunia.

  • Apakah menurut Anda posisi penjaga gawang sedang mengalami kemunduran secara teknis?

    Saya tidak menyebutnya sebagai kemunduran. Menurut saya, posisi ini telah berkembang pesat. Kiper saat ini harus mampu menahan tembakan, mengatur permainan, bugar secara fisik, menjadi pengambil keputusan, dan juga mampu mengolah bola dengan kaki di bawah tekanan besar.

    Persyaratannya kini jauh lebih besar daripada sebelumnya. Sepak bola modern lebih menonjolkan peran kiper, karena banyak tim yang membangun serangan dari belakang, dan formasi pertahanan pun telah berubah. Posisi ini kini menjadi lebih komprehensif dan kompleks.

  • Menurut Anda, siapa yang akan memenangkan Sarung Tangan Emas di Piala Dunia 2026?

    Sarung Tangan Emas biasanya diberikan kepada kiper yang timnya berhasil melaju ke babak-babak akhir turnamen. Satu turnamen yang luar biasa saja sudah cukup untuk mengubah segalanya bagi seorang kiper.

    Ada banyak kiper hebat di dunia sepak bola saat ini, tetapi memprediksi pemenang penghargaan sebelum Piala Dunia adalah hal yang berisiko. Sepak bola selalu memberi kejutan.

    Setelah lebih dari tiga dekade berkecimpung di dunia sepak bola, siapa yang Anda anggap sebagai kiper terbaik di abad ke-21?

    Bagi saya, Gianluigi Buffon adalah sosok yang lengkap: konsistensi, kepemimpinan, mentalitas, kualitas teknis, ketangguhan, dan performa di bawah tekanan.

    Namun, saya juga sangat menghormati kiper-kiper dari generasi berbeda yang telah mengubah posisi ini dengan caranya masing-masing, seperti Lev Yashin, Gordon Banks, Dino Zoff, Peter Schmeichel, Oliver Kahn, Manuel Neuer, Alisson Becker, Ederson, dan lainnya. Mereka semua telah berkontribusi dalam mengembangkan seni penjagaan gawang.

  • Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan?

    Sepak bola begitu kuat karena mampu menyatukan orang-orang tanpa memandang bahasa, budaya, agama, maupun politik. Kejuaraan Piala Dunia menciptakan kenangan yang tak terlupakan.

    Bagi saya, melatih bukan hanya tentang memenangkan pertandingan, meskipun tanggung jawab ini sangat penting. Melainkan juga tentang membantu para pemain berkembang sebagai profesional dan sebagai individu. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar, berkembang, dan mewakili sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri.