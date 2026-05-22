Asisten Kerosh dalam wawancara dengan Koora: Kiper-kiper Ghana adalah yang terbaik di dunia... dan 5 kunci untuk menghentikan Harry Kane

Beberapa minggu sebelum dimulainya Piala Dunia 2026, timnas Ghana berlomba dengan waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi salah satu grup tersulit di turnamen ini, yang mencakup Inggris, Kroasia, dan Panama, dengan staf teknis baru yang dipimpin oleh pelatih asal Portugal, Carlos Queiroz, dan didampingi oleh salah satu pelatih kiper paling berpengalaman di dunia sepak bola, Dan Gaspar, yang berdarah Amerika-Portugal.

Gaspar, yang berusia 70 tahun, memiliki karier kepelatihan yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun, di mana ia bekerja di berbagai negara dan melatih tim-tim besar seperti Portugal, Iran, dan Afrika Selatan bersama Queiroz, serta mencatatkan prestasi gemilang bersama klub-klub raksasa seperti Porto dan Benfica. Kini ia bersiap untuk mengikuti Piala Dunia untuk ketiga kalinya dalam kariernya, setelah dua kali sebelumnya bersama Portugal pada Piala Dunia 2010, lalu Iran pada edisi 2014.

Dalam wawancaranya dengan "Koora", Gaspar berbicara tentang pengalamannya yang ketujuh bersama Queiroz, yang ia gambarkan sebagai mentor profesional dan teman dekat, sambil mengungkap rahasia hubungan panjang di antara mereka.

Selain itu, pelatih kiper berpengalaman ini menunjukkan keyakinan yang sangat besar terhadap kemampuan Ghana untuk melaju jauh di Piala Dunia, menegaskan bahwa kiper-kipernya, Lawrence Zigi, Joseph Anang, dan Benjamin Asare, memiliki potensi yang memadai untuk menjaga gawang tetap bersih bahkan saat menghadapi tim-tim sekelas Inggris dan Kroasia, dan ia menyebut mereka sebagai "yang terbaik di dunia".

Gaspar juga membahas metodenya sendiri dalam mempersiapkan kiper untuk menghadapi penyerang sekelas Harry Kane, serta berbicara tentang pengalamannya dengan Cristiano Ronaldo, yang ia anggap sebagai "profesional yang luar biasa" berkat kedisiplinannya dan obsesinya terhadap perkembangan, selain pandangannya tentang perkembangan posisi penjaga gawang, dan pilihannya terhadap legenda Gianluigi Buffon sebagai penjaga gawang terbaik di abad ke-21. Berikut teks wawancara: