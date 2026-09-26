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Vinicius Junior Arsenal crest 2026Getty/GOAL
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Asisten Arsenal Miguel Molina mengonfirmasi nama Vinicius Junior sempat "dibahas" selama bursa transfer musim panas

Transfers
Vinicius Junior
M. Arteta
Arsenal
Premier League
Real Madrid
LaLiga

Asisten pelatih Arsenal Miguel Molina mengungkapkan bahwa penyerang Real Madrid Vinicius Junior merupakan target transfer aktif di Emirates Stadium pada bursa transfer musim panas. Staf kepelatihan Mikel Arteta menggelar diskusi internal terkait langkah ambisius untuk merekrut winger Brasil itu sebelum rekrutan bintang tersebut memutuskan untuk mengikat masa depannya dalam jangka panjang di Spanyol.

  • Arsenal menjajaki target transfer besar-besaran

    Staf pelatih Arsenal sempat mempertimbangkan langkah sensasional untuk membawa Vinicius ke London utara pada bursa transfer musim panas 2026. Ketertarikan konkret Arsenal pada akhirnya gagal terwujud setelah bintang asal Brasil itu memilih mengikat masa depannya di Santiago Bernabeu hingga 2032. Pengungkapan mengejutkan itu disampaikan langsung oleh tangan kanan Arteta saat menjelaskan diskusi perencanaan skuad klub.

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    Pelatih asal Spanyol mengonfirmasi pembicaraan dengan Madrid

    Saat tampil di acara radio Spanyol La Tribu, Molina ditanya secara langsung oleh jurnalis Pablo Villa mengenai spekulasi transfer yang mengaitkan klub asal London utara itu dengan penyerang Brasil tersebut. Saat didesak soal apakah staf pelatih Arsenal membahas Vinicius, asisten pelatih berusia 33 tahun itu menjawab dengan lugas: "Ya, tentu saja. Jelas, saya tidak bisa mengabaikan kenyataan, tetapi itu adalah nama yang masuk dalam pembahasan, ya."

  • Asisten memuji Arteta karena menuntut kepemimpinan

    Ketika target transfer Arsenal mendominasi tajuk utama, mantan staf Atletico Madrid itu juga menyoroti lingkungan penuh tuntutan yang terus dibangun Arteta. Menyinggung rutinitas keras sang manajer setiap hari, Molina berkata: "Dia orang pertama yang datang dan terakhir yang pergi. Dia sangat intens, sosok yang sangat menuntut."

    Menekankan efek berantai yang lebih luas di London Colney, ia melanjutkan: "Kualitas terbaiknya adalah dia mampu mengeluarkan yang terbaik dari orang-orang di sekitarnya, baik para pemain maupun staf, karena pada akhirnya dia adalah contoh terbesar dari kerja keras dan kualitas dalam pekerjaan itu."

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