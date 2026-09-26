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Asisten Arsenal Miguel Molina mengonfirmasi nama Vinicius Junior sempat "dibahas" selama bursa transfer musim panas
Arsenal menjajaki target transfer besar-besaran
Staf pelatih Arsenal sempat mempertimbangkan langkah sensasional untuk membawa Vinicius ke London utara pada bursa transfer musim panas 2026. Ketertarikan konkret Arsenal pada akhirnya gagal terwujud setelah bintang asal Brasil itu memilih mengikat masa depannya di Santiago Bernabeu hingga 2032. Pengungkapan mengejutkan itu disampaikan langsung oleh tangan kanan Arteta saat menjelaskan diskusi perencanaan skuad klub.
- Sportimage
Pelatih asal Spanyol mengonfirmasi pembicaraan dengan Madrid
Saat tampil di acara radio Spanyol La Tribu, Molina ditanya secara langsung oleh jurnalis Pablo Villa mengenai spekulasi transfer yang mengaitkan klub asal London utara itu dengan penyerang Brasil tersebut. Saat didesak soal apakah staf pelatih Arsenal membahas Vinicius, asisten pelatih berusia 33 tahun itu menjawab dengan lugas: "Ya, tentu saja. Jelas, saya tidak bisa mengabaikan kenyataan, tetapi itu adalah nama yang masuk dalam pembahasan, ya."
Asisten memuji Arteta karena menuntut kepemimpinan
Ketika target transfer Arsenal mendominasi tajuk utama, mantan staf Atletico Madrid itu juga menyoroti lingkungan penuh tuntutan yang terus dibangun Arteta. Menyinggung rutinitas keras sang manajer setiap hari, Molina berkata: "Dia orang pertama yang datang dan terakhir yang pergi. Dia sangat intens, sosok yang sangat menuntut."
Menekankan efek berantai yang lebih luas di London Colney, ia melanjutkan: "Kualitas terbaiknya adalah dia mampu mengeluarkan yang terbaik dari orang-orang di sekitarnya, baik para pemain maupun staf, karena pada akhirnya dia adalah contoh terbesar dari kerja keras dan kualitas dalam pekerjaan itu."
- AFP
Raksasa Spanyol menghadapi jadwal berat
Berada di peringkat keempat klasemen dengan 15 poin, Madrid kembali dari jeda internasional dengan target naik di klasemen La Liga saat mereka menjamu Villarreal pada 10 Oktober. Tim asuhan Jose Mourinho kemudian langsung bertolak ke ibu kota Italia untuk menjalani duel Liga Champions melawan pemuncak klasemen Serie A, Roma. Menjalani jadwal berat itu akan menguji ketajaman serangan mereka saat memburu gelar di kompetisi domestik maupun Eropa.
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