Ketika target transfer Arsenal mendominasi tajuk utama, mantan staf Atletico Madrid itu juga menyoroti lingkungan penuh tuntutan yang terus dibangun Arteta. Menyinggung rutinitas keras sang manajer setiap hari, Molina berkata: "Dia orang pertama yang datang dan terakhir yang pergi. Dia sangat intens, sosok yang sangat menuntut."

Menekankan efek berantai yang lebih luas di London Colney, ia melanjutkan: "Kualitas terbaiknya adalah dia mampu mengeluarkan yang terbaik dari orang-orang di sekitarnya, baik para pemain maupun staf, karena pada akhirnya dia adalah contoh terbesar dari kerja keras dan kualitas dalam pekerjaan itu."