ASICS Beri Kesempatan Jurnalis & Influencer Jajal Sepatu Andalan Pemain Timnas Indonesia
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Dalam kegiatan tersebut, ASICS mengajak sejumlah komunitas sepak bola, para jurnalis, dan Influencer untuk merasakan langsung performa sepatu yang digunakan para pemain profesional, sekaligus mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai teknologi dan filosofi di balik pengembangan produk ASICS Football.
Andalan Tokoh Timnas
Sejak pertama kali diluncurkan pada November 2025, program TRY! ASICS! Football telah melibatkan lebih dari 400 peserta dari 18 komunitas sepak bola dan Elite Pro Academy di berbagai daerah. Dikutip dari keterangan resmi mereka, ASICS tidak hanya memperkenalkan produk, tetapi juga membangun pengalaman bermain yang lebih dekat dengan kebutuhan pemain Indonesia.
"Dengan filosofi Sound Mind, Sound Body, ASICS percaya bahwa performa terbaik lahir ketika pemain memiliki keseimbangan antara kondisi fisik, mental, dan perlengkapan yang tepat untuk mendukung setiap langkah mereka di lapangan," demikian rilis resmi ASICS.
Saat ini, ASICS Football Indonesia sendiri didukung oleh sepuluh atlet dan figur sepak bola profesional yang menjadi bagian dari keluarga besar ASICS Football, yaitu Rizky Ridho, Ernando Ari, Ryo Matsumura, Mauro Zijlstra, Teja Paku Alam, Robi Darwis, Arkhan Fikri, Muhammad Riyandi, Zanadin Fariz, dan Coach Nova Arianto.
Para atlet tersebut merepresentasikan filosofi ASICS dalam membangun performa yang seimbang antara kesiapan fisik dan mental. Di level kompetisi tertinggi, mereka menggunakan berbagai lini sepatu unggulan ASICS yang dirancang untuk kebutuhan bermain yang berbeda-beda.
Tiga Karakter Sepatu
Dalam kesempatan ini, brand asal Jepang itu juga memperkenalkan tiga lini utama dalam keluarga DS LIGHT™ Series.
Pertama ada DS LIGHT™ X-FLY PRO 3, dirancang untuk pemain yang mengandalkan kecepatan, akselerasi, dan pergerakan eksplosif. Model ini menawarkan bobot yang ringan dengan responsivitas tinggi untuk membantu pemain memaksimalkan performa saat melakukan sprint maupun perubahan arah secara cepat.
Lalu ada DS LIGHT™ X-FLY 6, yang dikembangkan untuk pemain yang mengutamakan stabilitas, kontrol, dan presisi sentuhan bola. Struktur sepatu memberikan keseimbangan yang optimal sehingga mendukung permainan yang lebih terukur dan konsisten sepanjang pertandingan.
Yang terakhir mereka punya DS LIGHT™ PRO, di mana sepatu ini menjadi pilihan ideal bagi pemain yang membutuhkan kombinasi antara kenyamanan, performa, dan daya tahan dalam berbagai situasi pertandingan.