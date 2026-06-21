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Ashley Cole akan dipecat setelah DELAPAN pertandingan! Mantan bintang Arsenal, Chelsea, dan Timnas Inggris ini mengalami awal yang buruk dalam kariernya sebagai pelatih kepala di Italia
Awal yang buruk di Serie B
Cole ditunjuk oleh Cesena pada pertengahan Maret, menggantikan Michele Mignani saat klub tersebut sedang berjuang keras untuk merebut tempat di babak play-off. Namun, debutnya sebagai manajer penuh waktu justru berubah menjadi mimpi buruk yang sesungguhnya. Menurut La Gazzetta dello Sport, pria berusia 45 tahun itu akan meninggalkan klub Italia tersebut saat kontraknya berakhir pada 30 Juni.
Selama masa jabatannya yang singkat, Cole hanya mampu meraih satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan empat kekalahan dalam delapan pertandingan yang dipimpinnya, yang berujung pada finis di peringkat ke-11. Keputusan untuk memecat Mignani sangat tidak populer sejak awal, dan mantan bintang timnas Inggris ini langsung menghadapi perjuangan berat untuk memenangkan hati para penggemar yang skeptis dan ruang ganti yang frustrasi.
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Kemarahan para penggemar dan perombakan jajaran direksi
Penunjukan tersebut sebagian besar didorong oleh salah satu pemilik klub asal California, Mike Melby, yang sudah mengenal mantan bek tersebut sejak mereka pernah bermain bersama di LA Galaxy. Namun, para pendukung Cesena tak pernah menerima manajer baru mereka. Para penggemar secara terbuka memprotes kedatangannya dan bahkan mengibarkan spanduk yang sangat kritis bertuliskan: "Ashley Cole? Tidak, terima kasih". Seiring dengan restrukturisasi internal kepemilikan klub, direktur olahraga baru Andrea Mancini ditugaskan untuk mencari pengganti yang lebih cocok. Klub pada dasarnya telah memutuskan untuk berpisah dengan manajer yang sedang dalam sorotan tersebut, menyadari ketidakpuasan yang meluas di seluruh kota. Meskipun awalnya beredar desas-desus bahwa beberapa anggota dewan direksi mempertimbangkan perpanjangan kontrak yang mengejutkan, suasana umum memaksa mereka untuk membatalkan rencana tersebut sepenuhnya.
Mencari-cari penggantinya di pasar
Saat Cesena bersiap untuk melangkah maju tanpa Cole, jajaran petinggi klub telah secara terbuka menegaskan pendekatan sistematis mereka dalam merekrut penggantinya. Direktur Jenderal Corrado Di Taranto secara langsung menanggapi proses pencarian manajer yang sedang berlangsung dua hari lalu, sekaligus membantah rumor yang masih beredar mengenai kemungkinan mempertahankan manajer saat ini. Ia menyatakan: "Andrea Mancini sedang bekerja secara sistematis dan cermat pada setiap detail, mengevaluasi setiap profil yang tersedia dengan teliti, tepatnya karena pilihan ini membutuhkan waktu yang cukup agar menjadi pilihan yang tepat, dan bukan sekadar yang tercepat atau yang paling meyakinkan." Nama-nama seperti Emanuele Troise dan Stefano Vecchi baru-baru ini muncul sebagai kandidat utama dalam daftar pendek klub, menandakan pergeseran ke arah manajer yang memiliki pengalaman teruji di divisi-divisi bawah Italia yang menuntut.
- Getty Images Sport
Bagaimana kelanjutan nasib Cesena dan Cole?
Cesena kini telah menunda sementara pembicaraan awal dengan Guido Pagliuca sambil memperluas pencarian mereka akan seorang pelatih kepala yang andal menjelang musim pramusim yang akan datang. Sementara itu, Cole harus kembali ke titik awal untuk merenungkan masa jabatannya yang singkat dan berantakan di Italia. Legenda Chelsea tersebut mungkin akan mencari peran sebagai asisten pelatih lagi untuk memulihkan reputasinya sebagai manajer yang telah sangat tercoreng.