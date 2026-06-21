Cole ditunjuk oleh Cesena pada pertengahan Maret, menggantikan Michele Mignani saat klub tersebut sedang berjuang keras untuk merebut tempat di babak play-off. Namun, debutnya sebagai manajer penuh waktu justru berubah menjadi mimpi buruk yang sesungguhnya. Menurut La Gazzetta dello Sport, pria berusia 45 tahun itu akan meninggalkan klub Italia tersebut saat kontraknya berakhir pada 30 Juni.

Selama masa jabatannya yang singkat, Cole hanya mampu meraih satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan empat kekalahan dalam delapan pertandingan yang dipimpinnya, yang berujung pada finis di peringkat ke-11. Keputusan untuk memecat Mignani sangat tidak populer sejak awal, dan mantan bintang timnas Inggris ini langsung menghadapi perjuangan berat untuk memenangkan hati para penggemar yang skeptis dan ruang ganti yang frustrasi.