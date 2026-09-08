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'Asal jangan lawan Spanyol!' - Lamine Yamal kirim pesan jenaka di level internasional kepada mantan pelatih Barcelona, Xavi
Yamal mendukung Xavi untuk meraih sukses di Belanda
Lamine Yamal mengirim pesan bercanda kepada mantan pelatih kepala Barcelona, Xavi, setelah penunjukannya sebagai pelatih baru tim nasional Belanda. Berbicara menjelang laga Liga Champions Barcelona melawan Feyenoord, pemain berusia 19 tahun itu merefleksikan hubungannya dengan mantan pelatihnya.
Xavi memberi Yamal debut seniornya bersama Barcelona, sekaligus menjadikan winger muda itu sebagai salah satu talenta paling cemerlang di sepakbola Eropa.
Yamal menyatakan keyakinan penuhnya terhadap kemampuan Xavi sebagai pelatih saat ia beralih ke level tim nasional bersama timnas Belanda.
- AFP
"Asal jangan melawan Spanyol!"
Berbicara kepada para wartawan bersama Hansi Flick, Yamal memuji kualitas taktik Xavi dan mendoakan yang terbaik untuknya dalam peran barunya, dengan satu pengecualian yang jelas.
"Dia pelatih yang fantastis dan sejauh menyangkut saya, dia bisa memenangi semua pertandingan internasional," kata Yamal dalam konferensi pers. "Hanya jangan pertandingan melawan Spanyol."
Komentar ringan pemain internasional Spanyol itu menyoroti rasa terima kasihnya yang tetap besar kepada Xavi, sambil tetap menunjukkan loyalitas kuat kepada tim nasionalnya.
Ambisi Eropa jadi prioritas
Selain komentarnya tentang Xavi, Yamal menegaskan tekad Barcelona untuk merebut trofi Liga Champions musim ini. Remaja itu mencatat bahwa tambahan pada musim panas, termasuk Anthony Gordon, Rodri, Karim Adeyemi, dan Joao Cancelo, telah secara signifikan meningkatkan kekuatan skuad.
Pelatih Hansi Flick menggemakan kepercayaan diri Yamal, dengan tegas menyatakan bahwa Barcelona memiliki skuad yang mampu menjuarai seluruh turnamen.
Yamal kembali menegaskan bahwa mengangkat trofi Eropa tetap menjadi tujuan utama kariernya untuk kampanye saat ini.
- Joan Gosa
Tantangan Belanda menanti di kandang
Fokus langsung Barcelona kini beralih untuk mengamankan tiga poin melawan wakil Belanda, Feyenoord, pada Rabu malam.
Yamal dan rekan-rekan setimnya bertekad mengubah ekspektasi tinggi mereka menjadi kemenangan pembuka yang meyakinkan di hadapan para pendukung tuan rumah.
Hasil positif akan menjadi awal yang baik bagi kampanye Eropa Barcelona saat mereka memburu gelar di berbagai ajang.
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