Lamine Yamal mengirim pesan bercanda kepada mantan pelatih kepala Barcelona, Xavi, setelah penunjukannya sebagai pelatih baru tim nasional Belanda. Berbicara menjelang laga Liga Champions Barcelona melawan Feyenoord, pemain berusia 19 tahun itu merefleksikan hubungannya dengan mantan pelatihnya.

Xavi memberi Yamal debut seniornya bersama Barcelona, sekaligus menjadikan winger muda itu sebagai salah satu talenta paling cemerlang di sepakbola Eropa.

Yamal menyatakan keyakinan penuhnya terhadap kemampuan Xavi sebagai pelatih saat ia beralih ke level tim nasional bersama timnas Belanda.