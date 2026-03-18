AS 'tertinggal' dalam persiapan Piala Dunia saat kepala DHS baru Donald Trump menyampaikan kabar terbaru yang mengkhawatirkan terkait turnamen musim panas tersebut

Pada hari Rabu, Mullin menyampaikan kekhawatiran serius terkait kesiapan negara ini untuk menjadi tuan rumah bersama turnamen mendatang bersama Meksiko dan Kanada. Saat berbicara di hadapan para anggota parlemen pada hari Rabu, mantan petarung MMA tersebut mengakui bahwa lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan acara tersebut sedang mengalami kesulitan. Pengakuan tersebut muncul saat ia ditanyai mengenai penutupan sebagian pemerintah yang sedang berlangsung, yang telah melumpuhkan operasional selama lebih dari empat minggu. Menanggapi persiapan keamanan secara langsung, ia menyatakan bahwa DHS tertinggal dalam persiapan untuk Piala Dunia dan bahwa dibutuhkan empat bulan untuk mempersiapkannya.