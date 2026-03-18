AS 'tertinggal' dalam persiapan Piala Dunia saat kepala DHS baru Donald Trump menyampaikan kabar terbaru yang mengkhawatirkan terkait turnamen musim panas tersebut
Mullin menyampaikan peringatan terkait Piala Dunia dalam sidang Senat
Pada hari Rabu, Mullin menyampaikan kekhawatiran serius terkait kesiapan negara ini untuk menjadi tuan rumah bersama turnamen mendatang bersama Meksiko dan Kanada. Saat berbicara di hadapan para anggota parlemen pada hari Rabu, mantan petarung MMA tersebut mengakui bahwa lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan acara tersebut sedang mengalami kesulitan. Pengakuan tersebut muncul saat ia ditanyai mengenai penutupan sebagian pemerintah yang sedang berlangsung, yang telah melumpuhkan operasional selama lebih dari empat minggu. Menanggapi persiapan keamanan secara langsung, ia menyatakan bahwa DHS tertinggal dalam persiapan untuk Piala Dunia dan bahwa dibutuhkan empat bulan untuk mempersiapkannya.
Kebuntuan akibat penutupan menghambat pengamanan turnamen
Hambatan utama yang dihadapi kerangka kerja keamanan adalah kebuntuan pendanaan yang terus berlanjut di Washington. Departemen tersebut secara efektif telah ditutup selama kebuntuan tersebut, sehingga lembaga-lembaga penting seperti Badan Penanggulangan Darurat Federal (FEMA) berada di bawah tekanan yang sangat berat. Menurut Mullin, DHS kehilangan staf dengan laju yang mengkhawatirkan akibat penutupan tersebut, dan ia menekankan bahwa dibutuhkan waktu sekitar empat bulan untuk melatih staf baru yang diperlukan guna menangani turnamen sepak bola musim panas.
Ketegangan geopolitik mengancam kelancaran penyelenggaraan turnamen
Selain hambatan administratif dalam negeri, Piala Dunia menghadapi krisis internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang telah membayangi persiapan turnamen. Pasca serangan militer intensif Israel-Amerika Serikat terhadap wilayah Iran yang meletus pada 28 Februari, partisipasi Iran dalam turnamen yang diperluas menjadi 48 tim kini sangat diragukan. Persiapan tim nasional telah terganggu parah, yang ditandai dengan ketidakhadiran mereka dalam pertemuan persiapan wajib FIFA di Atlanta. Akibatnya, Federasi Sepak Bola Iran telah mengajukan permohonan mendesak kepada FIFA untuk memindahkan pertandingan Grup G mereka melawan Selandia Baru, Belgia, dan Mesir dari Los Angeles dan Seattle ke Meksiko, meskipun badan pengatur sepak bola dunia tersebut dilaporkan telah menolak usulan tersebut.
FIFA tetap teguh pada jadwalnya
Terlepas dari pernyataan-pernyataan dari Teheran, FIFA tampaknya bertekad untuk melanjutkan rencana tersebut. Kepala Operasional Heimo Schirgi menegaskan bahwa ajang ini "terlalu besar untuk ditunda," dengan harapan seluruh 48 negara akan ikut serta. Kemungkinan mundurnya Iran dari Grup G akan memaksa dilakukannya penyesuaian mendadak hanya beberapa minggu sebelum turnamen dimulai. Memindahkan pertandingan-pertandingan ini pada tahap yang begitu mendadak akan menjadi mimpi buruk logistik bagi panitia penyelenggara, yang berpotensi mengganggu hak siar, penjualan tiket, dan lokasi pemusatan latihan tim.
