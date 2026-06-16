AS - Nico Paz tidak akan kembali ke Real Madrid: ia telah meminta Mourinho agar diizinkan bertahan satu musim lagi di Como. Apa kabar terbaru mengenai masa depannya di Inter?

Segala spekulasi mengenai kemungkinan kembalinya Nico Paz ke Madrid dapat ditunda hingga musim panas 2027, saat Real Madrid memiliki kesempatan terakhir untuk menggunakan hak pembelian kembali seharga 10 juta euro. Pilihan lain yang mungkin adalah Como dan Los Merengues duduk bersama untuk menegosiasikan ulang ketentuan mengenai masa depan pemain Argentina tersebut, di mana Real Madrid juga memiliki hak atas 50% dari hasil penjualan di masa depan.

Dalam beberapa pekan terakhir, beberapa klub termasuk Inter telah menyatakan minat mereka terhadap pemain tersebut dengan mengandalkan opsi pembelian kembali oleh Real Madrid, yang kemudian akan menjadi pihak yang diajak berdiskusi. Dan, dalam kasus khusus Nerazzurri, dengan kesediaan untuk menanggung investasi yang signifikan secara finansial. Tidak dapat dikesampingkan, misalnya, bahwa Florentino Perez memanfaatkan kondisi ekonomi yang menguntungkan dari transaksi ini untuk segera membeli kembali pemain tersebut dan kemudian meminjamkannya ke tim Fabregas.