Kabar ini datang langsung dari Spanyol, tepatnya dari surat kabar yang sangat dekat dengan urusan Real Madrid, yaitu AS. Nico Paz baru-baru ini berbicara dengan jajaran petinggi klub Spanyol tersebut dan menyampaikan keinginannya untuk tetap bertahan di Italia setidaknya selama satu musim lagi. Meskipun Los Blancos memiliki opsi yang dapat dieksekusi pada musim panas ini untuk membeli kembali gelandang serang asal Argentina tersebut seharga 9 juta euro, pertemuan-pertemuan terbaru antara kedua belah pihak serta kedatangan José Mourinho sebagai pelatih telah membuat Nico Paz mengambil keputusan ini.
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AS - Nico Paz tidak akan kembali ke Real Madrid: ia telah meminta Mourinho agar diizinkan bertahan satu musim lagi di Como. Apa kabar terbaru mengenai masa depannya di Inter?
SEMANGAT UNTUK BERMAIN
Untuk kepuasan Cesc Fabregas dan klub Como, gelandang serang kelahiran 2004 ini memilih untuk melanjutkan perjalanan perkembangannya di tepi danau, yang juga akan mencakup musim pertamanya sebagai pemain inti di Liga Champions setelah debutnya dua tahun lalu (saat masih membela Real Madrid) melawan Napoli. Di antara alasan yang mendorong Nico Paz untuk menjelaskan posisinya kepada petinggi Real Madrid adalah ketidakmungkinan mendapatkan jaminan pasti mengenai kelangsungan penampilannya. Komitmen yang bahkan Mourinho, ketika ditanya mengenai hal ini, tidak dapat menjamin: kehadiran Bellingham, Brahim Diaz, Arda Guler, Mastantuono, serta Mbappé, Vinicius, dan Rodrygo – belum lagi kemungkinan pemain baru dari bursa transfer, seperti Bernardo Silva – berisiko sangat membatasi ruang bagi seorang pemain muda berbakat yang membutuhkan menit bermain untuk terus berkembang.
POSISI INTER
Segala spekulasi mengenai kemungkinan kembalinya Nico Paz ke Madrid dapat ditunda hingga musim panas 2027, saat Real Madrid memiliki kesempatan terakhir untuk menggunakan hak pembelian kembali seharga 10 juta euro. Pilihan lain yang mungkin adalah Como dan Los Merengues duduk bersama untuk menegosiasikan ulang ketentuan mengenai masa depan pemain Argentina tersebut, di mana Real Madrid juga memiliki hak atas 50% dari hasil penjualan di masa depan.
Dalam beberapa pekan terakhir, beberapa klub termasuk Inter telah menyatakan minat mereka terhadap pemain tersebut dengan mengandalkan opsi pembelian kembali oleh Real Madrid, yang kemudian akan menjadi pihak yang diajak berdiskusi. Dan, dalam kasus khusus Nerazzurri, dengan kesediaan untuk menanggung investasi yang signifikan secara finansial. Tidak dapat dikesampingkan, misalnya, bahwa Florentino Perez memanfaatkan kondisi ekonomi yang menguntungkan dari transaksi ini untuk segera membeli kembali pemain tersebut dan kemudian meminjamkannya ke tim Fabregas.
KEINGINAN NICO PAZ
Real Madrid masih memiliki waktu hingga 30 Juni mendatang untuk menggunakan klausul pembelian kembali senilai 9 juta euro, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda konkret mengenai hal tersebut. Satu-satunya hal yang tampak jelas adalah tekad kuat Nico Paz untuk tetap bertahan satu musim lagi di Como asuhan Fabregas, sebelum merencanakan langkah maju berikutnya pada musim panas 2027. Setelah mencatatkan 75 pertandingan, 19 gol, dan 17 assist dalam dua musim terakhir, Nico siap menorehkan babak baru bersama tim yang telah memberinya kesempatan untuk bersinar dan menarik perhatian publik.