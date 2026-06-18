Kata kunci di Juventus terkait strategi perkuatan di bursa transfer adalah kualitas. Selain pemain berpengalaman yang dapat meningkatkan karakter dan kesadaran tim di ruang ganti, pelatih Juventus Luciano Spalletti meminta manajemennya untuk meningkatkan level teknis, terutama di lini tengah ke atas. Setelah mengincar gelandang serang Real Madrid dan timnas Maroko, Brahim Diaz, kini muncul nama baru yang kembali berasal dari liga Spanyol.
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AS - Konfirmasi mengenai minat Juventus terhadap Yeremay dari Deportivo La Coruña: berapa nilainya di bursa transfer dan klausul pelepasan yang sangat tinggi hingga tiga digit
TOKOH UTAMA BERSAMA DEPOR
Menurut laporan Sportitalia dan seperti yang dikonfirmasi oleh AS, Juventus belum berhenti memantau Yeremay Hernández, pemain kelahiran 2002 dari Deportivo La Coruña, yang telah mereka pantau sejak bursa transfer Januari lalu, bersama dengan Como dan Napoli. Pemain kelahiran Kepulauan Canary ini menjadi salah satu tokoh utama dalam promosi tim asal Galicia tersebut dari Segunda ke Liga, berkat kontribusinya berupa 11 gol dan 10 assist dalam 38 penampilan di liga. Seorang pemain dengan potensi dan bakat besar, namun petinggi Depor telah menunjukkan di masa lalu bahwa mereka mampu bersikukuh mempertahankannya dan, yang terpenting, tidak berniat memberikan diskon apa pun.
BERAPA NILAI PASARNYA
Yeremay telah menandatangani kontrak dengan tim La Coruna hingga 30 Juni 2030, namun klub tersebut memiliki hak untuk menggunakan opsi perpanjangan kontrak selama tiga musim lagi. Selain itu, dalam kontrak tersebut terdapat klausul pelepasan yang sangat penting—dengan nilai antara 100 hingga 150 juta euro—yang bertujuan untuk menahan minat klub-klub lain, termasuk Juventus. Keinginan tim yang baru saja promosi ini adalah mempertahankan Yeremay Hernandez setidaknya untuk satu musim lagi, padahal Como dan Juventus dilaporkan siap menginvestasikan hingga 35 juta euro untuknya.