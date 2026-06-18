AS - Konfirmasi mengenai minat Juventus terhadap Yeremay dari Deportivo La Coruña: berapa nilainya di bursa transfer dan klausul pelepasan yang sangat tinggi hingga tiga digit

Menurut laporan Sportitalia dan seperti yang dikonfirmasi oleh AS, Juventus belum berhenti memantau Yeremay Hernández, pemain kelahiran 2002 dari Deportivo La Coruña, yang telah mereka pantau sejak bursa transfer Januari lalu, bersama dengan Como dan Napoli. Pemain kelahiran Kepulauan Canary ini menjadi salah satu tokoh utama dalam promosi tim asal Galicia tersebut dari Segunda ke Liga, berkat kontribusinya berupa 11 gol dan 10 assist dalam 38 penampilan di liga. Seorang pemain dengan potensi dan bakat besar, namun petinggi Depor telah menunjukkan di masa lalu bahwa mereka mampu bersikukuh mempertahankannya dan, yang terpenting, tidak berniat memberikan diskon apa pun.