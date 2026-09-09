AFP
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'Artinya sangat besar' - Nicolas Jackson rayakan gol pertama Aston Villa saat tim asuhan Unai Emery memulai kampanye Liga Champions dengan gaya apik
Jackson mulai menemukan performa terbaiknya di Bruges
Jackson tak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah akhirnya membuka rekening golnya untuk klub pada malam dramatis di Liga Champions. Setelah datang dengan ekspektasi tinggi, mantan pemain Chelsea itu memilih momen yang sempurna untuk mencetak gol, membantu Aston Villa meraih kemenangan pertama mereka pada kampanye baru ini di Jan Breydel Stadium. Sang penyerang memanfaatkan kelengahan di lini pertahanan Brugge tepat sebelum jeda, menyambar umpan panjang dari Pau Torres untuk melewati kiper dan menceploskan bola ke gawang.
Merefleksikan momen bersejarah itu, penyerang internasional Senegal tersebut menyoroti kecerdasan taktis yang membawanya pada gol perdananya dengan seragam claret and blue. "Ini sangat berarti," kata Jackson kepada UEFA selepas pertandingan. “Saya melihat kiper berdiri jauh dari garisnya sepanjang pertandingan. Saya melihat ruang untuk pergerakan saya lalu Pau mengoper bola kepada saya. Itu sempurna. Saya sangat senang berada di sini dan senang bersama tim, manajer, dan staf. Semoga masih banyak lagi yang akan datang."
- AFP
Mengatasi paceklik gol pada awal musim
Kemenangan di Belgia itu terasa sangat signifikan mengingat start Villa yang tersendat di kompetisi domestik musim ini. Pasukan Emery kesulitan menemukan ritme dalam tiga laga pembuka mereka di Premier League, terutama karena gagal mencetak satu gol pun. Namun, kembalinya mereka ke kompetisi elite Eropa tampaknya memberi percikan yang dibutuhkan.
Meski ada tekanan awal yang datang bersama paceklik gol, Jackson menegaskan bahwa skuad tetap fokus pada proyek jangka panjang di bawah Emery. Ia menepis kekhawatiran soal start lambat itu, sambil menekankan perlunya menatap ke depan alih-alih terus memikirkan frustrasi masa lalu. "Setiap pertandingan berbeda. Kami tidak peduli dengan masa lalu, kami hanya fokus ke pertandingan berikutnya. Seperti setiap tim, kami punya ambisi. Kami hanya tahu ini adalah perjalanan panjang, jadi kami menjalaninya selangkah demi selangkah (dan) mencoba memenangi setiap pertandingan yang kami mainkan," ujarnya.
Rekor bertumbangan dalam kemenangan bersejarah
Jackson bukan satu-satunya pemain Aston Villa yang menjadi sorotan di Bruges. Malam itu diawali dengan catatan bersejarah untuk kapten klub John McGinn, yang kian menegaskan dirinya sebagai legenda era modern di Villa Park. Pemain internasional Skotlandia itu langsung memberi warna pada laga sejak awal dengan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub di kompetisi utama Eropa lewat golnya yang ke-12.
Pertandingan ini juga menjadi kemenangan personal bagi Emi Buendía, yang mencetak gol perdananya di Liga Champions untuk mengembalikan keunggulan Villa setelah Hugo Vetlesen sempat menyamakan kedudukan untuk tim tuan rumah. Kontribusi pemain Argentina itu, bersama gol Jackson, menunjukkan kedalaman kualitas lini serang yang dimiliki Emery. Meski penalti Nicolò Tresoldi pada babak kedua membuat akhir laga berlangsung menegangkan, upaya kolektif skuad memastikan tiga poin dibawa pulang ke Birmingham.
- AFP
Membangun momentum untuk masa depan
Setelah kemenangan pertama mereka musim ini dipastikan, fokus kini beralih untuk mempertahankan momentum ini di Premier League, tempat mereka masih mencari kemenangan domestik pertama saat menghadapi Nottingham Forest akhir pekan ini. Kepercayaan diri yang didapat dari kemenangan atas Brugge, khususnya bagi Jackson, bisa menjadi katalis yang mereka butuhkan untuk memulai musim mereka di kandang. Perjalanan di Eropa akan berlanjut lagi pada Oktober dengan laga melawan Fenerbahce, tetapi untuk saat ini, fokus tetap pada peningkatan di kompetisi domestik.
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