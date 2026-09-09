Jackson tak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah akhirnya membuka rekening golnya untuk klub pada malam dramatis di Liga Champions. Setelah datang dengan ekspektasi tinggi, mantan pemain Chelsea itu memilih momen yang sempurna untuk mencetak gol, membantu Aston Villa meraih kemenangan pertama mereka pada kampanye baru ini di Jan Breydel Stadium. Sang penyerang memanfaatkan kelengahan di lini pertahanan Brugge tepat sebelum jeda, menyambar umpan panjang dari Pau Torres untuk melewati kiper dan menceploskan bola ke gawang.

Merefleksikan momen bersejarah itu, penyerang internasional Senegal tersebut menyoroti kecerdasan taktis yang membawanya pada gol perdananya dengan seragam claret and blue. "Ini sangat berarti," kata Jackson kepada UEFA selepas pertandingan. “Saya melihat kiper berdiri jauh dari garisnya sepanjang pertandingan. Saya melihat ruang untuk pergerakan saya lalu Pau mengoper bola kepada saya. Itu sempurna. Saya sangat senang berada di sini dan senang bersama tim, manajer, dan staf. Semoga masih banyak lagi yang akan datang."