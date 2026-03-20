Arthur: "Saya akan kembali ke Juventus dan berharap mendapat kesempatan di bawah asuhan Spalletti. Kepada Neymar, saya sarankan untuk datang ke Turin"

Arthur kembali membicarakan Juventus. Gelandang Gremio ini, yang masih terikat kontrak dengan Bianconeri hingga 2027 (dengan gaji kotor sebesar 5 juta euro), akan kembali ke Turin pada akhir musim ini kecuali ada kejutan: "Saya berharap mendapat kesempatan bersama Spalletti, dia suka memiliki gelandang pengatur permainan," katanya kepada La Gazzetta dello Sport,"dan saya merasa nyaman di posisi itu. Jika saya memikirkan Lobotka atau Pizarro, keduanya tampil gemilang bersama Spalletti. Tidaklah mustahil bagi saya untuk beradaptasi, kita lihat saja apa yang akan terjadi."