Arthur kembali membicarakan Juventus. Gelandang Gremio ini, yang masih terikat kontrak dengan Bianconeri hingga 2027 (dengan gaji kotor sebesar 5 juta euro), akan kembali ke Turin pada akhir musim ini kecuali ada kejutan: "Saya berharap mendapat kesempatan bersama Spalletti, dia suka memiliki gelandang pengatur permainan," katanya kepada La Gazzetta dello Sport,"dan saya merasa nyaman di posisi itu. Jika saya memikirkan Lobotka atau Pizarro, keduanya tampil gemilang bersama Spalletti. Tidaklah mustahil bagi saya untuk beradaptasi, kita lihat saja apa yang akan terjadi."
Diterjemahkan oleh
Arthur: "Saya akan kembali ke Juventus dan berharap mendapat kesempatan di bawah asuhan Spalletti. Kepada Neymar, saya sarankan untuk datang ke Turin"
SEKELAS BARCELONA
"Di Brasil, orang-orang bilang saya sudah kembali seperti saat di Barcelona? Tidak ada rahasia di balik ini; kerja keras dan rasa bahagia yang kembali saat bisa membantu adalah kuncinya. Saya mendapat manfaat dari program latihan, yang saya ikuti sepenuhnya. Selain itu, faktor mental juga berperan: di sini, di Grêmio, semua orang membuat saya merasa dihargai."
ARTHUR KE JUVE
"Saya tiba di Torino pada masa transisi klub, dengan banyak perubahan, dan hal ini berdampak pada semua orang, termasuk saya. Saya menyesal karena belum bisa menunjukkan kemampuan saya yang sebenarnya, seperti yang sedang saya tunjukkan di Gremio. Di Juve, segalanya tidak berjalan sesuai harapan saya."
NEYMAR KE ITALIA?
"Neymar ke Juventus? Kalau dia bertanya kepada saya, saya akan bilang bahwa Serie A adalah liga yang luar biasa, dia pasti akan sangat menikmati bermain di sana. Dan Juventus adalah klub papan atas dengan sejarah yang sangat panjang, para penggemarnya sangat kritis dan penuh gairah. Itu akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan, yang harus segera diambil."
TEMAN YANG PALING GILA
"Vidal. Selalu ceria, di Barcelona dia sering mengolok-olok semua orang. Dia seperti seorang DJ, memutar musik dan menari. Seorang pemain yang unik: menghibur, ambisius, kompetitif, dan menjadi teladan di lapangan."