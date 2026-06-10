Arsene Wenger menyatakan bahwa Kylian Mbappe telah dijadikan 'kambing hitam' secara tidak adil di Real Madrid dan mendukung bintang Prancis yang 'luar biasa' itu untuk membawa negaranya meraih gelar Piala Dunia ketiga

Wenger tidak segan-segan dalam menilai kehidupan Mbappe di ibu kota Spanyol, dengan menyiratkan bahwa sang bintang telah menjadi kambing hitam bagi Real Madrid yang kini tak lagi menjadi mesin sempurna seperti dulu. Meskipun telah mencetak 42 gol di semua kompetisi, Mbappe menghadapi sorotan tajam di tengah kabar ketegangan di ruang ganti.

“Ada satu orang yang menjadi pusat dari semua harapan: Kylian Mbappe,” kata Wenger kepada Le Figaro. “Saya siap bertaruh, dia akan menjalani Piala Dunia yang fantastis. Dia sering dikritik secara tidak adil musim ini. Dia bergabung dengan tim Real Madrid yang biasa-biasa saja. Real memiliki tiga atau empat pemain kelas dunia. Sebelumnya, mereka memiliki sepuluh. Sepak bola memang seperti itu, Anda selalu membutuhkan kambing hitam. Dia telah menjadi kambing hitam itu.”



