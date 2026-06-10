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Arsene Wenger menyatakan bahwa Kylian Mbappe telah dijadikan 'kambing hitam' secara tidak adil di Real Madrid dan mendukung bintang Prancis yang 'luar biasa' itu untuk membawa negaranya meraih gelar Piala Dunia ketiga
Mbappe, 'kambing hitam' Madrid
Wenger tidak segan-segan dalam menilai kehidupan Mbappe di ibu kota Spanyol, dengan menyiratkan bahwa sang bintang telah menjadi kambing hitam bagi Real Madrid yang kini tak lagi menjadi mesin sempurna seperti dulu. Meskipun telah mencetak 42 gol di semua kompetisi, Mbappe menghadapi sorotan tajam di tengah kabar ketegangan di ruang ganti.
“Ada satu orang yang menjadi pusat dari semua harapan: Kylian Mbappe,” kata Wenger kepada Le Figaro. “Saya siap bertaruh, dia akan menjalani Piala Dunia yang fantastis. Dia sering dikritik secara tidak adil musim ini. Dia bergabung dengan tim Real Madrid yang biasa-biasa saja. Real memiliki tiga atau empat pemain kelas dunia. Sebelumnya, mereka memiliki sepuluh. Sepak bola memang seperti itu, Anda selalu membutuhkan kambing hitam. Dia telah menjadi kambing hitam itu.”
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Kesegaran daripada kelelahan
Meskipun ada yang khawatir bahwa peran Mbappe yang terbatas selama masa-masa cedera tertentu musim ini mungkin telah mengganggu ritmenya, Wenger memandang situasi tersebut sebagai keunggulan taktis yang besar bagi Les Bleus. Beban fisik musim kompetisi Eropa seringkali membuat para bintang kelelahan menjelang turnamen besar, tetapi pemain berusia 27 tahun itu mungkin tiba di Amerika Utara dengan tenaga yang masih melimpah.
“Kylian memiliki semua yang dibutuhkan untuk tampil gemilang di Piala Dunia. Dia dalam kondisi fisik yang prima, dia tidak kelelahan,” tambah mantan manajer Arsenal itu. “Saya pernah melihat pemain yang telah menjalani 60 pertandingan sebelum Piala Dunia mengatakan kepada saya, ‘Saya tidak mengalami kemajuan dalam latihan dan kaki saya sudah tidak bertenaga lagi,’ tetapi dia tidak seperti itu. Ada pemain internasional yang tiba dalam kondisi sangat kelelahan. Saya belum pernah melihat banyak pemain yang tampil gemilang di Piala Dunia setelah final Liga Champions.”
Prancis adalah favorit turnamen ini
Wenger yakin bahwa tim asuhan Didier Deschamps adalah tim yang harus dikalahkan saat mereka bertolak ke Amerika Serikat. Dengan kedalaman skuad yang tetap menjadi idaman dunia sepak bola, mantan manajer Arsenal itu meyakini Prancis memiliki tingkat "kekuatan" yang tak bisa ditandingi negara lain selama 90 menit, terutama berkat pengalaman taktis pelatih kepala mereka yang telah lama menjabat.
“Saya menempatkan mereka di atas yang lain. Prancis memiliki begitu banyak talenta dan Deschamps memiliki pengalaman,” kata Wenger. “Kami memiliki begitu banyak pemain penyerang sehingga ada risiko sedikit tidak seimbang secara ofensif. Namun saat ini, pemain modern, bahkan yang berposisi penyerang, tahu bagaimana melakukan tugas pertahanannya. Ketika skor 0-0 melawan Prancis dengan sisa 20 menit, Anda akan kalah. Kekuatanlah yang membuat perbedaan.”
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Siap untuk panggung besar
Meskipun belakangan ini ia mengalami paceklik gol, termasuk dalam pertandingan di mana Michael Olise mencuri perhatian dengan mencetak hat-trick, keyakinan di dalam skuad Prancis terhadap Mbappé tetap tak tergoyahkan. Wenger menegaskan bahwa kepribadian sang kapten memang dirancang untuk menghadapi tekanan di ajang turnamen, di mana ia sebelumnya tampil gemilang pada tahun 2018 dan 2022.
“Kylian memiliki karakter, kepribadian yang kuat, dan ia tahu cara tampil maksimal di momen-momen penting. Ia sedang menunggu kesempatannya. Orang-orang cenderung melupakan bakat luar biasanya,” tutup Wenger. Prancis akan memulai perjuangan mereka untuk meraih bintang ketiga melawan Senegal di MetLife Stadium, dilanjutkan dengan pertandingan Grup I melawan Irak dan Norwegia.