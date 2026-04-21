Arsene Wenger memberikan penilaiannya mengenai peluang Arsenal meraih gelar juara setelah kekalahan telak dari Man City

Meskipun Wenger tetap optimis, Arteta mengakui bahwa kegagalan memanfaatkan momen-momen krusial menjadi pembeda dalam laga melawan City.

Merefleksikan penampilan dan lima pertandingan yang tersisa di musim ini, Arteta berkata: "Ini hasil yang sangat mengecewakan, dan cara terjadinya pun begitu. Kami tampil sangat kuat, sangat terlibat dalam permainan, dan berhasil membalikkan keadaan setelah tertinggal satu gol. Secara emosional, kami mengelola pertandingan dengan sangat baik, dan mengendalikan permainan sesuai keinginan kami. Kami memiliki peluang terbaik dalam pertandingan ini, namun gagal memanfaatkannya, dan itulah yang menjadi pembeda."

Ketika ditanya apakah peluang-peluang yang terbuang itu menimbulkan frustrasi lebih besar atau memberikan rasa optimisme, pelatih asal Spanyol itu menjawab: "Sedikit dari keduanya, karena kami menciptakan peluang besar melawan tim yang jarang kebobolan, dan kami masuk ke pertandingan dengan cara yang benar. Tapi pada akhirnya, menang atau tidak menang bergantung pada momen-momen krusial, dan ketika mereka memiliki momen itu, mereka mencetak gol, dan itulah perbedaannya.

"Kami kehilangan kesempatan untuk menang hari ini, tapi saya rasa kami memanfaatkan kesempatan itu untuk menunjukkan apa yang kami miliki, bagaimana kami akan bersaing, dan level tim ini. Kini kami masih punya lima laga tersisa, jadi ini Premier League yang baru. Mereka punya satu laga lebih sedikit, dan kami punya tiga poin lebih banyak – jadi, pertarungan masih berlanjut."