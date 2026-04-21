Arsene Wenger memberikan penilaiannya mengenai peluang Arsenal meraih gelar juara setelah kekalahan telak dari Man City
The Gunners menghadapi perjuangan berat
Kekalahan 2-1 di Etihad Stadium menandai kekalahan keempat berturut-turut di kompetisi domestik bagi tim asuhan Mikel Arteta, yang membuat harapan mereka untuk meraih gelar juara berada dalam bahaya besar. Meskipun Arsenal telah memimpin klasemen hampir sepanjang musim ini, City bisa naik ke puncak klasemen dengan memenangkan pertandingan yang tertunda melawan Burnley. Meskipun tersingkir dari Piala FA dan Piala Carabao, The Gunners tetap berada dalam persaingan ketat untuk merebut gelar liga pertama mereka sejak 2004.
- Getty Images Sport
Bos legendaris itu tetap optimis
Saat berbicara dalam acara penggalangan dana ProjectTwinning di Abbey Road Studios, Wenger berpendapat bahwa City kemungkinan besar tidak akan mampu menyelesaikan musim ini tanpa hambatan sedikit pun. Ia memuji penampilan berani para bintang kreatif Arsenal dan mendesak tim untuk tetap fokus pada lima pertandingan yang tersisa.
Wenger mengatakan: “Saya yakin Arsenal akan memenangkan liga. Saya sangat yakin. Bagi saya, ini tampak seperti hal yang wajar. Saya menyukai [Eberechi] Eze, [Martin] Odegaard, [Kai] Havertz, dan [Noni] Madueke dalam serangan. Manchester City tidak akan menjalani akhir musim dengan sempurna.”
Arteta menyoroti peluang-peluang yang terlewatkan
Meskipun Wenger tetap optimis, Arteta mengakui bahwa kegagalan memanfaatkan momen-momen krusial menjadi pembeda dalam laga melawan City.
Merefleksikan penampilan dan lima pertandingan yang tersisa di musim ini, Arteta berkata: "Ini hasil yang sangat mengecewakan, dan cara terjadinya pun begitu. Kami tampil sangat kuat, sangat terlibat dalam permainan, dan berhasil membalikkan keadaan setelah tertinggal satu gol. Secara emosional, kami mengelola pertandingan dengan sangat baik, dan mengendalikan permainan sesuai keinginan kami. Kami memiliki peluang terbaik dalam pertandingan ini, namun gagal memanfaatkannya, dan itulah yang menjadi pembeda."
Ketika ditanya apakah peluang-peluang yang terbuang itu menimbulkan frustrasi lebih besar atau memberikan rasa optimisme, pelatih asal Spanyol itu menjawab: "Sedikit dari keduanya, karena kami menciptakan peluang besar melawan tim yang jarang kebobolan, dan kami masuk ke pertandingan dengan cara yang benar. Tapi pada akhirnya, menang atau tidak menang bergantung pada momen-momen krusial, dan ketika mereka memiliki momen itu, mereka mencetak gol, dan itulah perbedaannya.
"Kami kehilangan kesempatan untuk menang hari ini, tapi saya rasa kami memanfaatkan kesempatan itu untuk menunjukkan apa yang kami miliki, bagaimana kami akan bersaing, dan level tim ini. Kini kami masih punya lima laga tersisa, jadi ini Premier League yang baru. Mereka punya satu laga lebih sedikit, dan kami punya tiga poin lebih banyak – jadi, pertarungan masih berlanjut."
- Getty Images Sport
Perhatian kini beralih ke Newcastle
Arsenal akan menjamu Newcastle pada Sabtu malam, sementara City harus bertanding di Piala FA di Wembley. Performa The Gunners belakangan ini kurang konsisten, dan mereka harus menghadapi jadwal yang padat dan penuh tekanan, termasuk laga semifinal Liga Champions yang sangat krusial melawan Atlético Madrid. Skuad asuhan Arteta membutuhkan respons yang sempurna saat menghadapi Newcastle untuk membungkam para kritikus dan memanfaatkan setiap potensi kegagalan yang mungkin dialami City dalam pertandingan-pertandingan mendatang.