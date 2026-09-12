'Arsene Wenger kecil' - Mantan bintang Arsenal Granit Xhaka melontarkan pujian tertinggi kepada bos Sunderland Regis Le Bris jelang reuni besar dengan Arsenal

Gelandang asal Swiss itu pernah dipilih oleh sosok seperti Wenger, Unai Emery, Mikel Arteta, dan Xabi Alonso sepanjang perjalanan profesionalnya yang panjang, yang mencakup periode di Arsenal, Bayer Leverkusen, Basel, dan Borussia Monchengladbach. Setelah merasakan level kepelatihan setinggi itu di tiga liga besar Eropa yang berbeda, Xhaka mungkin berada pada posisi yang lebih tepat daripada siapa pun untuk menilai kualitas kecerdasan taktik dan gaya kepemimpinan seorang manajer.

Berbicara menjelang laga besar Sunderland melawan mantan klubnya, Arsenal, Xhaka mengungkapkan bahwa ia melihat kemiripan mencolok dengan salah satu mantan bos yang paling ia sukai saat berada di London Utara. "Saya memanggilnya seperti Arsene Wenger versi kecil," katanya kepada TNT Sports. "Sebagai manusia, dia luar biasa. Dia sangat tenang, dia bukan sosok yang berteriak, dia punya semua solusi dan secara taktik, dia luar biasa. Dan bahkan untuk dia, mendapatkan tim baru, sekarang lagi dengan para pemain baru, saya yakin itu tidak mudah.

"Tetapi dia menunjukkan dirinya bahwa dia adalah manajer hebat, dia menunjukkan dirinya bahwa dia bisa meningkatkan tim ini, para pemainnya. Dan saya sendiri sangat berterima kasih karena bisa memiliki pelatih seperti dia."