Getty Images Sport
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'Arsene Wenger kecil' - Mantan bintang Arsenal Granit Xhaka melontarkan pujian tertinggi kepada bos Sunderland Regis Le Bris jelang reuni besar dengan Arsenal
Pujian tinggi untuk dalang di balik Sunderland
Gelandang asal Swiss itu pernah dipilih oleh sosok seperti Wenger, Unai Emery, Mikel Arteta, dan Xabi Alonso sepanjang perjalanan profesionalnya yang panjang, yang mencakup periode di Arsenal, Bayer Leverkusen, Basel, dan Borussia Monchengladbach. Setelah merasakan level kepelatihan setinggi itu di tiga liga besar Eropa yang berbeda, Xhaka mungkin berada pada posisi yang lebih tepat daripada siapa pun untuk menilai kualitas kecerdasan taktik dan gaya kepemimpinan seorang manajer.
Berbicara menjelang laga besar Sunderland melawan mantan klubnya, Arsenal, Xhaka mengungkapkan bahwa ia melihat kemiripan mencolok dengan salah satu mantan bos yang paling ia sukai saat berada di London Utara. "Saya memanggilnya seperti Arsene Wenger versi kecil," katanya kepada TNT Sports. "Sebagai manusia, dia luar biasa. Dia sangat tenang, dia bukan sosok yang berteriak, dia punya semua solusi dan secara taktik, dia luar biasa. Dan bahkan untuk dia, mendapatkan tim baru, sekarang lagi dengan para pemain baru, saya yakin itu tidak mudah.
"Tetapi dia menunjukkan dirinya bahwa dia adalah manajer hebat, dia menunjukkan dirinya bahwa dia bisa meningkatkan tim ini, para pemainnya. Dan saya sendiri sangat berterima kasih karena bisa memiliki pelatih seperti dia."
- Getty Images Sport
Mengubah Sunderland menjadi penantang serius
Le Bris membawa Xhaka ke Stadium of Light pada musim panas tahun lalu, merekrut pemain internasional Swiss itu dari Leverkusen dalam sebuah langkah yang menandakan niat Sunderland untuk bersaing di level tertinggi. Pada musim pertama mereka kembali ke Premier League, Xhaka memimpin Sunderland sebagai kapten finis di posisi ketujuh yang luar biasa, sehingga lolos ke Liga Europa musim ini dan melampaui hampir semua ekspektasi sebelum musim dimulai. Ketika diminta menjelaskan apa sebenarnya yang membuat Le Bris menonjol dibandingkan manajer kelas dunia lain yang pernah bekerja dengannya, Xhaka menyoroti ketelitian luar biasa pelatih asal Prancis itu serta perhatiannya pada setiap detail kecil.
Kapten Swiss itu lalu menjelaskan bagaimana pendekatan yang rinci ini terlihat dalam sesi latihan sehari-hari dan persiapan pertandingan di pusat latihan klub. "Dia sangat detail. Jadi jika dia menganalisis sesuatu, bukan hanya lawan, tetapi juga kami dan terutama pertemuan individual, dia sangat detail," kata Xhaka. "Dia masuk ke detail-detail yang belum sering saya lihat dari seorang pelatih. Jadi setiap pemain di sini telah berkembang selama 16 bulan terakhir dan saya pikir masih ada ruang bagi semua orang untuk berkembang."
Memimpin dengan memberi teladan di Stadium of Light
Xhaka memiliki peran kunci dalam skuad Le Bris. Sebagai pemain paling berpengalaman di klub, Xhaka ditugaskan memimpin tim dari depan dan menentukan standar. Pengaruh gelandang itu melampaui jangkauan operannya, dengan menjadi penghubung antara tuntutan taktik sang manajer dan para anggota skuad yang lebih muda.
"Kalau saya bukan orang yang mengambil langkah pertama, siapa yang akan mengikuti saya? Saya adalah orang yang menuntut banyak dari diri sendiri. Ini adalah hal pertama yang saya tuntut dari diri saya sendiri," katanya. "Saya tidak pernah lebih dulu menunjuk orang lain sebelum menunjuk diri saya sendiri. Terkadang orang lupa perbedaan antara menuntut dan mengeluh karena, bagi saya, itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Saya ingin menang. Dan saya ingin menang saat saya di rumah, saya ingin menang saat saya berada di lapangan dalam latihan, dan saya juga ingin menang dalam pertandingan akhir pekan. Itulah saya."
- Getty Images Sport
Reuni Besar-besaran
Laga mendatang melawan Arsenal merepresentasikan lebih dari sekadar pertandingan liga bagi Xhaka; ini adalah ujian seberapa jauh Sunderland telah berkembang di bawah "Wenger kecil". Menghadapi tim Mikel Arteta, yang saat ini mempertahankan start sempurna musim ini, akan menuntut seluruh unsur persiapan taktis yang menjadi ciri khas Le Bris. Kemitraan Xhaka di lini tengah bersama Diarra dan Sadiki akan krusial untuk mengganggu ritme mantan klubnya. Menjelang reuni dengan Arsenal asuhan Arteta yang sedang memburu gelar, Xhaka memiliki satu pesan kunci terakhir untuk para pendukung fanatik klub: "Kami tidak akan pernah menyerah."
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