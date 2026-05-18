Saat ini, kontrak Arteta hanya berlaku hingga musim panas 2027. Ia telah memimpin tim sejak Desember 2019, dengan total 350 pertandingan yang menghasilkan 211 kemenangan dan rasio kemenangan sebesar 60 persen.

Wenger mengakhiri masa jabatannya dengan rasio kemenangan 57 persen, namun ia telah memimpin 1.235 pertandingan selama 22 tahun yang tak terlupakan. Ketika ia mundur pada Mei 2018, sedikit orang di London Utara yang mengira akan melihat manajer sekelasnya lagi.

Manajer legendaris asal Prancis ini membawa tiga gelar Liga Premier, tujuh gelar Piala FA, dan mencapai final Liga Champions pada 2006—meski harus menelan kekalahan dari Barcelona. Arteta berpotensi melampaui pencapaian tersebut jika skuadnya pada musim 2026 mampu mengalahkan Paris Saint-Germain di ajang Eropa musim ini.

Arsenal juga berada di ambang mengembalikan dominasi domestik, untuk pertama kalinya sejak tim legendaris ‘Invincibles’ yang diperkuat Thierry Henry, Patrick Vieira, dan kawan-kawan yang tak terkalahkan sepanjang musim 2003-04. Perpanjangan kontrak untuk Arteta sedang dibahas karena sang pelatih asal Spanyol ini telah menjadikan The Gunners sebagai penantang abadi untuk trofi-trofi besar.