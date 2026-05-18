Arsene Wenger baru Arsenal! Akankah Mikel Arteta mampu menyaingi masa jabatan sang manajer legendaris? Bintang "The Invincibles", Ray Parlour, memberikan prediksi tentang masa depan
Persentase kemenangan: Perbandingan rekor Arteta dengan rekor Wenger
Saat ini, kontrak Arteta hanya berlaku hingga musim panas 2027. Ia telah memimpin tim sejak Desember 2019, dengan total 350 pertandingan yang menghasilkan 211 kemenangan dan rasio kemenangan sebesar 60 persen.
Wenger mengakhiri masa jabatannya dengan rasio kemenangan 57 persen, namun ia telah memimpin 1.235 pertandingan selama 22 tahun yang tak terlupakan. Ketika ia mundur pada Mei 2018, sedikit orang di London Utara yang mengira akan melihat manajer sekelasnya lagi.
Manajer legendaris asal Prancis ini membawa tiga gelar Liga Premier, tujuh gelar Piala FA, dan mencapai final Liga Champions pada 2006—meski harus menelan kekalahan dari Barcelona. Arteta berpotensi melampaui pencapaian tersebut jika skuadnya pada musim 2026 mampu mengalahkan Paris Saint-Germain di ajang Eropa musim ini.
Arsenal juga berada di ambang mengembalikan dominasi domestik, untuk pertama kalinya sejak tim legendaris ‘Invincibles’ yang diperkuat Thierry Henry, Patrick Vieira, dan kawan-kawan yang tak terkalahkan sepanjang musim 2003-04. Perpanjangan kontrak untuk Arteta sedang dibahas karena sang pelatih asal Spanyol ini telah menjadikan The Gunners sebagai penantang abadi untuk trofi-trofi besar.
Apakah Arteta bisa meniru jejak Wenger dengan bertahan di Arsenal selama lebih dari satu dekade?
Ketika ditanya apakah Arteta bisa meniru jejak Wenger dan bertahan lebih dari satu dekade di Emirates Stadium, legenda Arsenal Parlour—yang berbicara kepada GOAL atas nama 10bet, yang menawarkan promo pendaftaran bagi para petaruh—mengatakan: “Dia memiliki skuad yang cukup muda, jadi ini klise lama lagi, tapi trofi pertama selalu yang paling sulit untuk dimenangkan. Namun, jika mereka bisa memenangkan dua trofi besar…
“Saya sangat ingin mereka memenangkan Piala Liga karena itu hanya untuk menunjukkan kepada mereka bahwa mereka telah memenangkan trofi sekarang sebagai sebuah kelompok pemain. Namun, jika mereka bisa memenangkan dua trofi besar di Liga Champions dan Liga Premier, itu pasti akan memberinya banyak kepercayaan diri dan keyakinan musim depan.
“Saya yakin dia akan bertahan lama. Dia mengenal Arsenal luar dalam. Dia mengenal klub ini. Saya pikir hubungan dengan para penggemar dan pemain saat ini sangat baik.
“Kami belum pernah memenangkan Liga Premier sejak saya bermain - 22 tahun yang lalu. Jadi, jika Anda bisa memenangkan Liga Premier tahun ini, itu akan menjadi dorongan besar bagi semua orang di klub. Saya pikir dia bisa bertahan selama beberapa tahun jika dia sukses musim ini.”
Apakah Arteta merasa bahagia di Arsenal dan apakah ia bersedia menandatangani kontrak baru?
Arteta pernah mengatakan saat membahas masa depannya sendiri: “Menurut saya, seorang manajer harus membuktikan diri layak untuk tetap berada di sini besok. Itu tercermin dari cara Anda bereaksi, cara Anda berbicara di sini, cara Anda masuk ke ruang ganti, pesan yang Anda sampaikan, serta seberapa besar para pemain mengikuti Anda.”
Baru-baru ini, saat ditanya tentang mengikuti jejak Wenger - pria yang pernah menjadi pelatihnya selama lima tahun sebagai pemain antara 2011 dan 2016, ia menambahkan: “Saya selalu mengatakan bahwa Anda membutuhkan dukungan, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Dari pemilik dan dewan direksi, dukungan itu luar biasa. Pada akhirnya, yang paling penting adalah para pemain. Anda membuka pintu itu, Anda menghadapi mereka, Anda berbicara dengan mereka, dan mereka seperti ini [terkejut] atau seperti ini [tertidur].
“Selama enam tahun, saya hanya melihat para pemain dengan tingkat perhatian dan keinginan untuk belajar serta memberikan yang terbaik bagi tim. Itulah yang membuat saya tetap di pekerjaan ini. Tidak ada yang lain. Dan, tentu saja, memenangkan banyak pertandingan sepak bola yang, secara persentase, menurut saya cukup tinggi. Itulah satu-satunya cara. Jika tidak, Anda tidak akan bisa bertahan di lingkungan ini.”
Jadwal pertandingan Arsenal musim 2025-26: Pertandingan-pertandingan terakhir di Liga Premier & final Liga Champions
Telah dikabarkan bahwa pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Arteta akan ditunda hingga musim panas, sebagai upaya untuk menghindari gangguan yang tidak perlu pada fase krusial musim ini. Diperkirakan perpanjangan kontrak tersebut akan segera disepakati.
Untuk saat ini, The Gunners fokus pada laga Liga Premier melawan Burnley yang sudah terdegradasi pada hari Senin, yang berpotensi mengembalikan keunggulan lima poin mereka atas Manchester City. Arsenal akan menyelesaikan jadwal Liga Premier mereka dengan bertandang ke Crystal Palace pada hari Minggu, sebelum kemudian menghadapi PSG di final Liga Champions pada 30 Mei.