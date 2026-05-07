Arsenal, waspadalah - Khvicha Kvaratskhelia tampak tak terbendung! Pemenang dan pecundang saat pemain Georgia yang bersinar ini membawa PSG ke final Liga Champions lagi - sekaligus menghancurkan impian Harry Kane dan para bintang Bayern Munich untuk meraih Ballon d'Or

Ada momen yang mengharukan di akhir pertandingan di Munich, di mana Dembele—yang sudah diganti—terlihat merayakan dengan penuh semangat saat seorang rekan setimnya berhasil merebut bola di dekat garis pinggir lapangan. Hal itu bukanlah sesuatu yang diharapkan dari pemain asal Prancis itu bahkan beberapa tahun yang lalu.
Sebelum ledakan performanya di musim kedua di Parc des Princes, Dembele memang dianggap sebagai salah satu talenta besar yang belum terwujud dalam sepak bola. Ia bahkan mengakui sendiri bahwa ia menyia-nyiakan lima tahun di Barcelona. Namun, ia menyerap semua yang diajarkan Luis Enrique kepadanya di PSG - dan kini ia berambisi untuk memenangkan Ballon d'Or dan Liga Champions untuk musim kedua berturut-turut.
Sahabat baik dan mantan rekan setimnya, Kylian Mbappe, belum pernah memenangkan keduanya — dan ia tak lebih dekat untuk meraihnya dua tahun setelah meninggalkan ibu kota Prancis demi mengejar kedua gelar tersebut. Faktanya, karier Mbappe kini bergerak ke arah yang sangat mengkhawatirkan.
Memang, penyerang Prancis ini telah mencetak gol dengan leluasa sejak bergabung dengan Real Madrid pada 2024, namun ia belum pernah meraih gelar besar bersama Los Blancos. Sebaliknya, PSG hanya butuh satu kemenangan lagi untuk dinobatkan sebagai juara Eropa untuk musim kedua berturut-turut.
Ini sama sekali bukan gambaran yang baik bagi Mbappe. Ia mungkin salah satu pemain paling berharga di dunia, tetapi nilainya kini dipertanyakan secara terbuka oleh media Madrid — bersama dengan karakter dan komitmennya.
Di minggu yang sama ketika penyerang yang sedang cedera itu dituduh hanya mementingkan diri sendiri dengan pergi berlibur di saat klubnya sedang mengalami masa sulit, para pemain PSG justru dipuji secara luas karena rasa persatuan yang baru mereka temukan - yang mungkin paling baik digambarkan oleh Dembele.
Jadi, meskipun banyak yang mengernyitkan dahi ketika Luis Enrique menyatakan bahwa tim Paris akan menjadi lebih baik tanpa Mbappe, ia telah lama terbukti benar.