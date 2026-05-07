Bayern PSG W+Ls
Arsenal, waspadalah - Khvicha Kvaratskhelia tampak tak terbendung! Pemenang dan pecundang saat pemain Georgia yang bersinar ini membawa PSG ke final Liga Champions lagi - sekaligus menghancurkan impian Harry Kane dan para bintang Bayern Munich untuk meraih Ballon d'Or

Bayern Munich vs Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain harus melalui masa penantian yang menyiksa sebelum akhirnya mengangkat trofi Liga Champions, namun 12 bulan setelah meraih gelar pertama mereka, kini mereka memiliki peluang emas untuk meraih gelar kedua setelah mengalahkan Bayern Munich dengan agregat 6-5 dalam laga semifinal yang menegangkan. Leg kedua pada Rabu di Allianz Arena mungkin tidak seheboh laga sembilan gol pekan lalu di Parc des Princes, namun Luis Enrique sama antusiasnya dengan penampilan timnya.

PSG sekali lagi menunjukkan kehebatan mereka dalam serangan balik lewat gol pembuka yang luar biasa pada menit ketiga dari Ousmane Dembele, yang mencetak gol dengan tegas setelah menerima umpan dari Khvicha Kvaratskhelia di dalam kotak penalti. Namun, sepanjang sisa pertandingan, PSG membuktikan bahwa mereka juga mampu bertahan dengan menahan serangan Harry Kane dan kawan-kawan hingga kapten timnas Inggris itu mencetak gol pada menit keempat tambahan waktu.

Akibatnya, juara bertahan ini akan menghadapi Arsenal dalam pertandingan yang berpotensi menjadi pertarungan gaya yang menarik di Budapest pada akhir bulan ini. Jadi, siapa saja pemenang dan pecundang utama di Munich? GOAL mengulasnya secara lengkap di bawah ini...

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    PEMENANG: Khvicha Kvaratskhelia

    Khvicha Kvaratskhelia adalah salah satu faktor utama yang membawa PSG ke final Liga Champions untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Pemain asal Georgia ini memberikan dampak transformatif bagi tim asuhan Luis Enrique saat ia bergabung dari Napoli pada pertengahan musim lalu, dan ia bahkan berhasil meningkatkan permainannya ke level yang lebih tinggi selama musim ini.

    Saat ia memberikan umpan kepada Dembele untuk memecah kebuntuan di Bavaria, setelah melakukan satu-dua yang indah dengan Fabian Ruiz di tengah lapangan, Kvaratskhelia menjadi pemain pertama dalam sejarah Liga Champions yang mencetak gol atau memberikan assist dalam tujuh pertandingan sistem gugur berturut-turut. Ini adalah rekor luar biasa yang membuktikan bahwa pemain berusia 25 tahun ini bukan hanya seorang penggocek bola yang luar biasa, tetapi juga memiliki hasil akhir yang memuaskan.

    Namun, yang benar-benar luar biasa dari Kvaratskhelia adalah dia sama gigihnya dengan efektivitasnya. Dia tak pernah berhenti bekerja untuk rekan-rekannya di Munich dan berulang kali muncul di area pertahanannya sendiri untuk merebut bola kembali atau sekadar menendangnya jauh. Pada dasarnya, ketika pria yang dijuluki ‘Kvaradona’ oleh para penggemar Napoli ini tidak sedang mengalahkan lawan, ia terus-menerus menekan mereka, menjadikannya mimpi buruk selama 90 menit bagi setiap tim yang sial harus berhadapan dengannya.

    Tentu saja, Arsenal akan merasa lega karena mereka akan tiba di Budapest dengan pertahanan terbaik di Liga Champions musim ini - tetapi menahan Kvaratskhelia akan menjadi ujian terberat mereka sejauh ini. Ia bisa dibilang sayap yang sempurna.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    PEMENANG: Michael Olise

    Michael Olise juga merupakan pemain sayap yang sangat berbakat. Bintang Bayern Munich itu membuktikannya di Parc des Princes, di mana ia melakukan sesuatu yang sungguh menakjubkan dengan membuat Nuno Mendes tampak seperti bek sayap biasa-biasa saja. Olise berulang kali melesat melewati pemain asal Portugal itu di Paris—dan ketika ia melakukannya lagi hanya delapan menit setelah babak kedua dimulai dalam laga leg kedua di Munich, Mendes dengan putus asa menjatuhkannya, yang berujung pada kartu kuning yang tak terhindarkan. 

    Namun, meski sang bek kemudian beruntung terhindar dari kartu kuning kedua akibat handball yang jelas (wasit telah melihat handball sebelumnya oleh Konrad Laimer yang terlewatkan oleh kita semua!), Mendes sebenarnya berhasil bangkit dari awal yang goyah dan memenangkan duel langsungnya yang sangat berpengaruh melawan Olise.

    Pemain internasional Prancis itu memiliki sentuhan bola terbanyak di lapangan (92), tetapi tidak memanfaatkannya dengan cukup baik. Olise memang menciptakan beberapa peluang dan melepaskan empat tembakan ke gawang, tetapi ia tidak pernah benar-benar terlihat akan mencetak gol, sementara ia juga hanya berhasil menyelesaikan tiga dari 10 dribelnya dan kalah dalam 13 dari 21 duelnya (kebanyakan melawan Mendes). Yang terburuk, ia kehilangan bola sebanyak 29 kali, yang merupakan rekor tertinggi dalam pertandingan ini.

    Memang, pemain seperti Olise adalah pengambil risiko, jadi mereka pasti akan membuat kesalahan, tetapi tidak bisa disangkal bahwa ini adalah malam yang sangat mengecewakan bagi seorang pemain yang berpotensi menjadi penentu kemenangan, yang, secara mencolok, terlihat menundukkan kepalanya di akhir pertandingan. Pertandingan terbesar dalam kariernya sejauh ini secara mengejutkan lepas dari genggamannya.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    PEMENANG: Luis Enrique

    Kemenangan atas Bayern Munich menjadi kado ulang tahun yang sempurna bagi Luis Enrique, yang akan genap berusia 56 tahun pada hari Jumat. Pelatih asal Spanyol itu menyebut tim Bavaria itu sebagai "tanpa ragu tim terkuat" yang pernah dihadapi tim PSG-nya, yang berarti risiko tersingkir sangat nyata di Allianz Arena. Namun, Luis Enrique hampir tak mungkin bisa mengelola pertandingan itu dengan lebih baik lagi.

    Keputusannya yang berani untuk mengganti bek kanan Achraf Hakimi yang cedera dengan gelandang Warren Zaire-Emery terbukti tepat berkat penampilan gemilang sang pemain muda, yang berhasil menggagalkan upaya Luis Diaz, sementara kembalinya Fabian Ruiz ke starting line-up juga membuahkan hasil, dengan pemain asal Spanyol itu melepaskan Kvaratskhelia untuk menciptakan gol pembuka melalui umpan pertama yang fantastis.

    Yang lebih penting, timnya menjadi ancaman konstan dalam serangan balik sekaligus bertahan dengan gemilang hampir sepanjang pertandingan (berbeda jauh dengan leg pertama).

    Pada akhirnya, PSG gagal meraih kemenangan pada malam itu akibat gol penyeimbang Kane di masa injury time, namun ini adalah jenis penampilan yang lengkap yang hanya akan memperkuat keyakinan Luis Enrique bahwa PSG dapat mempertahankan gelar juara Eropa mereka di Budapest akhir bulan ini. Seperti yang dia katakan sendiri, "Karakter yang kami tunjukkan melawan tim seperti Bayern sangat positif."

    Memang, PSG membuktikan melawan lawan terberat mereka hingga saat ini bahwa mereka memiliki gaya dan substansi, menjadikan mereka semacam cerminan dari manajer mereka, seorang pemenang treble dua kali yang benar-benar layak mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan Bob Paisley, Zinedine Zidane, dan Pep Guardiola dalam meraih tiga gelar Piala Eropa.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    PEMENANG: Harry Kane

    Kane kini telah mencetak 54 gol dalam hanya 70 penampilan di Liga Champions. Hanya Erling Haaland dan Ruud van Nistelrooy yang mampu mencetak lebih banyak gol dalam jumlah pertandingan yang sama. Dengan golnya di menit-menit akhir pada Rabu lalu, Kane juga menyamai rekor turnamen milik Cristiano Ronaldo dengan mencetak gol dalam enam pertandingan sistem gugur berturut-turut.

    Namun, angka-angka mengesankan tersebut tak memberikan penghiburan bagi pemain internasional Inggris itu, yang harus dihibur oleh Manuel Neuer setelah Bayern tersingkir dengan sangat mengecewakan.

    Kane jelas masih tampil di level yang sangat tinggi, dan ia juga telah mengakhiri puasa gelar sejak pindah ke Munich, namun ia tak pernah menyembunyikan fakta bahwa Liga Champions adalah gelar yang paling ia idamkan di atas segalanya—setidaknya di level klub—dan tak ada jaminan bahwa seorang pemain yang akan genap berusia 33 tahun pada Juli nanti akan mendapat banyak kesempatan lagi untuk mengangkat trofi tersebut.

    Baik Kane maupun Bayern berada dalam performa yang brilian, namun mereka tetap gagal. Akibatnya, kegagalan di ajang Eropa ini akan terasa menyakitkan untuk waktu yang cukup lama.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    PEMENANG: Pertarungan Ballon d'Or

    Kegagalan Bayern untuk setidaknya mencapai final Liga Champions juga menjadi pukulan bagi ambisi Kane meraih Ballon d'Or. Kapten timnas Inggris itu sebelumnya dianggap sebagai favorit utama dalam perebutan gelar tahun ini sebelum insiden dramatis di Bavaria pada Rabu lalu, namun Dembele tak diragukan lagi telah memperkuat harapannya untuk mempertahankan gelar yang diraihnya pada 2025 dengan mencetak gol yang secara efektif memastikan tiket PSG ke Budapest.

    Tentu saja, Kvaratskhelia kini juga menjadi pesaing yang sangat kuat, mengingat ia mungkin hanya butuh satu penampilan dinamis lagi untuk dinobatkan sebagai pemain terbaik di Liga Champions musim ini. Namun, ini adalah tahun Piala Dunia, dan kegagalan Georgia lolos berarti ada batasan seberapa banyak yang bisa dilakukan Kvaratskhelia sebelum pemain seperti Lamine Yamal, Olise, Dembele, dan Kane mendapat kesempatan untuk memukau para juri di panggung terbesar sepak bola.

    Namun, Declan Rice juga patut diperhatikan, karena gelandang yang tak kenal lelah ini berada dalam posisi yang sempurna untuk memenangkan Liga Premier dan Liga Champions bersama Arsenal, sebelum berusaha membantu Inggris meraih gelar besar pertama mereka sejak 1966.

    Meskipun sudah memasuki tahap akhir musim, masih ada begitu banyak variabel, sehingga sangat sulit untuk bahkan menyebut favorit dalam perebutan Ballon d'Or 2026 - dan itu tentu bukan hal yang buruk bagi mereka yang sangat antusias dengan penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola.


  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    PEMENANG: Kylian Mbappe

    Ada momen yang mengharukan di akhir pertandingan di Munich, di mana Dembele—yang sudah diganti—terlihat merayakan dengan penuh semangat saat seorang rekan setimnya berhasil merebut bola di dekat garis pinggir lapangan. Hal itu bukanlah sesuatu yang diharapkan dari pemain asal Prancis itu bahkan beberapa tahun yang lalu.

    Sebelum ledakan performanya di musim kedua di Parc des Princes, Dembele memang dianggap sebagai salah satu talenta besar yang belum terwujud dalam sepak bola. Ia bahkan mengakui sendiri bahwa ia menyia-nyiakan lima tahun di Barcelona. Namun, ia menyerap semua yang diajarkan Luis Enrique kepadanya di PSG - dan kini ia berambisi untuk memenangkan Ballon d'Or dan Liga Champions untuk musim kedua berturut-turut.

    Sahabat baik dan mantan rekan setimnya, Kylian Mbappe, belum pernah memenangkan keduanya — dan ia tak lebih dekat untuk meraihnya dua tahun setelah meninggalkan ibu kota Prancis demi mengejar kedua gelar tersebut. Faktanya, karier Mbappe kini bergerak ke arah yang sangat mengkhawatirkan.

    Memang, penyerang Prancis ini telah mencetak gol dengan leluasa sejak bergabung dengan Real Madrid pada 2024, namun ia belum pernah meraih gelar besar bersama Los Blancos. Sebaliknya, PSG hanya butuh satu kemenangan lagi untuk dinobatkan sebagai juara Eropa untuk musim kedua berturut-turut.

    Ini sama sekali bukan gambaran yang baik bagi Mbappe. Ia mungkin salah satu pemain paling berharga di dunia, tetapi nilainya kini dipertanyakan secara terbuka oleh media Madrid — bersama dengan karakter dan komitmennya.

    Di minggu yang sama ketika penyerang yang sedang cedera itu dituduh hanya mementingkan diri sendiri dengan pergi berlibur di saat klubnya sedang mengalami masa sulit, para pemain PSG justru dipuji secara luas karena rasa persatuan yang baru mereka temukan - yang mungkin paling baik digambarkan oleh Dembele.

    Jadi, meskipun banyak yang mengernyitkan dahi ketika Luis Enrique menyatakan bahwa tim Paris akan menjadi lebih baik tanpa Mbappe, ia telah lama terbukti benar.

