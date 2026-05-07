Arsenal, waspadalah - Khvicha Kvaratskhelia tampak tak terbendung! Pemenang dan pecundang saat pemain Georgia yang bersinar ini membawa PSG ke final Liga Champions lagi - sekaligus menghancurkan impian Harry Kane dan para bintang Bayern Munich untuk meraih Ballon d'Or

Khvicha Kvaratskhelia adalah salah satu faktor utama yang membawa PSG ke final Liga Champions untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Pemain asal Georgia ini memberikan dampak transformatif bagi tim asuhan Luis Enrique saat ia bergabung dari Napoli pada pertengahan musim lalu, dan ia bahkan berhasil meningkatkan permainannya ke level yang lebih tinggi selama musim ini.

Saat ia memberikan umpan kepada Dembele untuk memecah kebuntuan di Bavaria, setelah melakukan satu-dua yang indah dengan Fabian Ruiz di tengah lapangan, Kvaratskhelia menjadi pemain pertama dalam sejarah Liga Champions yang mencetak gol atau memberikan assist dalam tujuh pertandingan sistem gugur berturut-turut. Ini adalah rekor luar biasa yang membuktikan bahwa pemain berusia 25 tahun ini bukan hanya seorang penggocek bola yang luar biasa, tetapi juga memiliki hasil akhir yang memuaskan.

Namun, yang benar-benar luar biasa dari Kvaratskhelia adalah dia sama gigihnya dengan efektivitasnya. Dia tak pernah berhenti bekerja untuk rekan-rekannya di Munich dan berulang kali muncul di area pertahanannya sendiri untuk merebut bola kembali atau sekadar menendangnya jauh. Pada dasarnya, ketika pria yang dijuluki ‘Kvaradona’ oleh para penggemar Napoli ini tidak sedang mengalahkan lawan, ia terus-menerus menekan mereka, menjadikannya mimpi buruk selama 90 menit bagi setiap tim yang sial harus berhadapan dengannya.

Tentu saja, Arsenal akan merasa lega karena mereka akan tiba di Budapest dengan pertahanan terbaik di Liga Champions musim ini - tetapi menahan Kvaratskhelia akan menjadi ujian terberat mereka sejauh ini. Ia bisa dibilang sayap yang sempurna.