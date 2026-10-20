Sepanjang sebagian besar pertandingan, kedua tim terlibat duel ketat dengan pertaruhan besar. Bayern mendominasi penguasaan bola lewat permainan mengalir yang menjadi ciri khasnya, memaksa Petr Cech melakukan beberapa penyelamatan kelas dunia agar skor tetap imbang bagi Arsenal. Di sisi lain, Manuel Neuer menunjukkan mengapa ia menjadi tolok ukur bagi para penjaga gawang dengan melakukan penyelamatan yang benar-benar menakjubkan terhadap sundulan Theo Walcott dari jarak dekat. Para pendukung tuan rumah sampai memegangi kepala, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Ketegangan begitu terasa, tidak ada ruang untuk kesalahan, dan ketika pertandingan memasuki 15 menit terakhir, hasil imbang tanpa gol tampak sebagai hasil yang paling mungkin.