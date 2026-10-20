Ada atmosfer tersendiri yang terasa di London Utara pada malam Liga Champions, terutama saat raksasa Bavaria, Bayern Munich, datang bertandang. Pada Oktober 2015, Stadion Emirates menjadi saksi adu taktik yang akhirnya berubah menjadi malam yang dikenang dalam sejarah Arsenal. Saat itu, Bayern Munich asuhan Pep dianggap nyaris mustahil ditaklukkan. Namun, anak-anak asuh Arsene Wenger menemukan cara untuk menyerang dengan ketepatan luar biasa.
Arsenal vs Bayern Munich: Laga klasik, drama di pengujung pertandingan di London saat Arsenal mengejutkan raksasa Jerman di Emirates
Kebuntuan taktis di London Utara
Sepanjang sebagian besar pertandingan, kedua tim terlibat duel ketat dengan pertaruhan besar. Bayern mendominasi penguasaan bola lewat permainan mengalir yang menjadi ciri khasnya, memaksa Petr Cech melakukan beberapa penyelamatan kelas dunia agar skor tetap imbang bagi Arsenal. Di sisi lain, Manuel Neuer menunjukkan mengapa ia menjadi tolok ukur bagi para penjaga gawang dengan melakukan penyelamatan yang benar-benar menakjubkan terhadap sundulan Theo Walcott dari jarak dekat. Para pendukung tuan rumah sampai memegangi kepala, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Ketegangan begitu terasa, tidak ada ruang untuk kesalahan, dan ketika pertandingan memasuki 15 menit terakhir, hasil imbang tanpa gol tampak sebagai hasil yang paling mungkin.
- AFP
Giroud mematahkan perlawanan Bayern Munich
Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-77, berawal dari keraguan yang tak biasa di lini belakang Bayern. Tendangan bebas yang melambung diarahkan ke jantung kotak penalti dan kali ini Neuer, yang biasanya sulit ditaklukkan, salah memperkirakan arah bola. Giroud, yang selalu sigap dan masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua untuk menjadi tumpuan fisik di lini depan, memanfaatkan kesalahan langka sang kiper. Penyerang asal Prancis itu menyentuh bola hingga masuk ke gawang, membuat publik Emirates bersorak gegap gempita saat pertahanan tim Jerman itu akhirnya jebol.
Ketegangan di menit-menit akhir
Bayern, yang tersentak oleh gol pembuka, terus menekan untuk mencari gol penyama kedudukan, tetapi membuat diri mereka rentan terhadap serangan balik. Suasana dipenuhi kecemasan dan harapan ketika ofisial keempat menunjukkan tambahan waktu tiga menit. Arsenal tetap disiplin, bertahan dengan rapat dan menunggu satu kesempatan terakhir untuk memastikan kemenangan. Para suporter berdiri sambil bersiul meminta peluit akhir, merasakan bahwa salah satu hasil paling penting Arsenal di kancah Eropa pada era modern sudah di depan mata.
- AFP
Ozil memastikan kemenangan bersejarah
Jauh memasuki masa tambahan waktu, gol yang memastikan kemenangan akhirnya tercipta. Hector Bellerin, yang masih menunjukkan energi luar biasa di penghujung laga, mencegat umpan yang tidak akurat dan melesat menyusuri sisi kanan. Umpan silang mendatarnya yang meluncur deras sampai kepada Ozil, tetapi Neuer berusaha keras menepis tembakannya. Pada era sebelum teknologi garis gawang, seisi Stadion Emirates menahan napas saat petugas pertandingan di belakang gawang mengambil keputusan yang menentukan dan tepat: bola telah melewati garis. Skor 2-0 pun dipastikan, dan kemenangan menjadi milik mereka.
Malam tak terlupakan di Stadion Emirates
Laga ini tetap menjadi kenangan berharga bagi para pendukung setia Arsenal, momen langka ketika mereka berjaya atas Bayern yang kerap menjadi momok. Bukan sekadar soal tiga poin di fase grup; kemenangan itu menunjukkan ketangguhan dan efektivitas permainan Arsenal dalam meredam salah satu tim terbaik Eropa. Di bawah sorotan lampu stadion, Arsenal asuhan Wenger membuktikan bahwa mereka masih mampu bersaing dengan tim-tim terbaik, membuat raksasa Jerman itu tertunduk dan malam di London Utara bergema dengan nyanyian kemenangan.
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