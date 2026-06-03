Arsenal unggul dalam persaingan transfer melawan Bayern Munich karena bintang Bundesliga tersebut dianggap terlalu mahal bagi raksasa Jerman tersebut

Persaingan untuk mendapatkan Brown semakin memanas menjelang jendela transfer musim panas, namun Bayern Munich mungkin terpaksa harus mundur. Meskipun klub raksasa Jerman tersebut telah lama tertarik pada bek kiri Eintracht Frankfurt itu, kenyataan finansial dari kesepakatan ini terbukti menjadi hambatan besar bagi direktur Max Eberl dan jajaran petinggi di Allianz Arena.

Frankfurt bersikeras meminta biaya yang signifikan untuk bintang muda mereka, dengan laporan yang menyebutkan bahwa Frankfurt menuntut biaya transfer sekitar €65 juta, menurut Bild. Angka ini saat ini dianggap terlalu tinggi bagi raksasa Jerman tersebut, yang harus mengelola anggaran mereka dengan hati-hati setelah beberapa jendela transfer yang penuh sorotan. Pihak Frankfurt sangat menyadari potensi pemain berusia 22 tahun itu dan tidak bersedia melepaskannya dengan harga yang kurang dari harga premium.