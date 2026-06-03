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Arsenal unggul dalam persaingan transfer melawan Bayern Munich karena bintang Bundesliga tersebut dianggap terlalu mahal bagi raksasa Jerman tersebut
Eintracht Frankfurt mengajukan tuntutan yang sangat tinggi untuk Brown
Persaingan untuk mendapatkan Brown semakin memanas menjelang jendela transfer musim panas, namun Bayern Munich mungkin terpaksa harus mundur. Meskipun klub raksasa Jerman tersebut telah lama tertarik pada bek kiri Eintracht Frankfurt itu, kenyataan finansial dari kesepakatan ini terbukti menjadi hambatan besar bagi direktur Max Eberl dan jajaran petinggi di Allianz Arena.
Frankfurt bersikeras meminta biaya yang signifikan untuk bintang muda mereka, dengan laporan yang menyebutkan bahwa Frankfurt menuntut biaya transfer sekitar €65 juta, menurut Bild. Angka ini saat ini dianggap terlalu tinggi bagi raksasa Jerman tersebut, yang harus mengelola anggaran mereka dengan hati-hati setelah beberapa jendela transfer yang penuh sorotan. Pihak Frankfurt sangat menyadari potensi pemain berusia 22 tahun itu dan tidak bersedia melepaskannya dengan harga yang kurang dari harga premium.
- AFP
Arsenal ikut bersaing untuk mendapatkan pemain timnas Jerman tersebut
Di tengah keraguan Bayern, Arsenal muncul sebagai pesaing serius untuk mendapatkan tanda tangan Brown. Klub asal London ini berupaya menambah kedalaman dan kualitas di sayap kiri mereka, dan pemain internasional Jerman tersebut sesuai dengan profil bek sayap serang modern yang diidamkan Mikel Arteta. Berbeda dengan rekan-rekan mereka di Munich, tim penantang gelar Liga Premier ini diyakini memiliki kekuatan finansial yang diperlukan untuk memenuhi penawaran harga yang diajukan Frankfurt.
Menurut laporan dari The Athletic, Brown merupakan bagian dari kelompok kandidat elit yang dipantau oleh The Gunners. Kemampuannya berkontribusi dalam serangan sambil mempertahankan intensitas yang dibutuhkan di Premier League menjadikannya target ideal. Pemantauan ini berlanjut setelah musim 2025-2026 yang mengesankan, di mana ia tampil dalam 42 pertandingan di semua kompetisi untuk Frankfurt, mencetak empat gol dan memberikan enam assist. Namun, terlepas dari performa individunya, Frankfurt finis di peringkat kedelapan Bundesliga, yang berarti mereka gagal lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Dengan Arsenal yang secara konsisten bersaing di papan atas liga Inggris, prospek pindah ke London utara semakin menarik bagi sang pemain.
Teka-teki transfer Bayern melibatkan pemain yang hengkang
Situasi di Munich semakin rumit akibat keterbatasan kedalaman skuad di posisi-posisi pertahanan. Agar Bayern dapat mengajukan tawaran besar untuk merekrut bek kiri baru, mereka kemungkinan harus merampingkan skuad yang ada. Di sisi lain, Eintracht Frankfurt berada dalam posisi yang menguntungkan untuk mendapatkan keuntungan finansial yang besar, setelah merekrut Brown dari Nurnberg pada Januari 2024 dengan biaya transfer sekitar €3 juta, yang berarti penjualan sekarang akan menghasilkan keuntungan transfer yang signifikan. Minat klub tetap kuat, tetapi kelayakan transfer ini bergantung pada pelepasan pemain sebelum mereka dapat mendatangkan talenta baru.
Secara khusus, masa depan opsi pertahanan lainnya tetap menjadi fokus utama pembicaraan. Diketahui bahwa Eberl harus menjual Hiroki Ito atau Alphonso Davies sebelum langkah konkret untuk mendatangkan Brown dapat disetujui. Tanpa kepergian mereka, biaya €60-65 juta yang dibutuhkan untuk pemain Frankfurt tersebut tetap di luar jangkauan juara Bundesliga.
- AFP
Nagelsmann memuji performa Brown yang semakin menanjak
Reputasi Brown meroket pesat setelah ia bergabung dengan skuad tim nasional Jerman di bawah asuhan Julian Nagelsmann. Bek muda ini saat ini sedang mempersiapkan diri untuk Piala Dunia 2026 dan telah memukau staf pelatih dengan keserbagunaannya serta kecerdasan taktisnya. Penampilannya dalam laga persahabatan baru-baru ini melawan Finlandia bahkan membuatnya masuk dalam persaingan untuk memperebutkan posisi starter di sisi kiri pertahanan.
Nagelsmann secara terbuka mengungkapkan kekagumannya terhadap kemampuan sang pemain, dengan menyatakan: "Dia memiliki banyak potensi, sangat bagus dalam situasi satu lawan satu, memiliki kecepatan tinggi, bermain dengan sangat cerdas, dan merasa nyaman di ruang setengah."
Pelatih tersebut menambahkan bahwa persaingan antara Brown dan David Raum merupakan hal yang sehat bagi timnas Jerman, sambil mencatat: "Keduanya adalah pemain yang sangat baik yang mewakili gaya bermain yang berbeda dan keduanya berpotensi menjadi starter."