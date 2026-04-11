AFP
Diterjemahkan oleh
Arsenal tidak cukup 'kuat secara mental' untuk bertahan dalam perebutan gelar Liga Premier, menurut mantan bintang klub tersebut yang mengatakan bahwa Mikel Arteta akan dipecat jika Man City berhasil merebut gelar juara
Taruhan besar di Emirates
Tekanan terhadap Arteta telah mencapai titik kritis, dengan para mantan gelandang Arsenal berpendapat bahwa kegagalan meraih gelar juara musim ini dapat berakibat pada pemecatan pelatih asal Spanyol tersebut. Sejak mengambil alih pada Desember 2019, Arteta hanya berhasil meraih satu gelar Piala FA dan dua trofi FA Community Shield, dan meskipun telah mengubah klub ini menjadi pesaing serius dalam perebutan gelar, ekspektasi kini telah bergeser dari sekadar kemajuan menjadi keharusan mutlak untuk meraih trofi. Setelah investasi besar-besaran pada skuad, tekanan semakin meningkat untuk mengakhiri penantian panjang klub London ini akan gelar Liga Premier, yang telah absen dari lemari trofi mereka sejak 2004.
Limpar percaya bahwa dewan direksi mungkin tidak punya pilihan selain bertindak jika musim ini berakhir dengan kekecewaan. Berbicara kepada NewBettingSites, mantan pemain sayap Arsenal tersebut menyatakan: "Jika Arsenal gagal memenangkan trofi musim ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi Mikel Arteta. Dia telah mendatangkan para pemain untuk memenangkan setidaknya dua kompetisi tahun ini. Kami memiliki skuad terbaik yang pernah kami miliki dalam beberapa tahun terakhir. Tidak memenangkan apa pun tahun ini akan menjadi pukulan besar bagi Arsenal, tetapi pukulan yang lebih besar lagi bagi Arteta. Cara para penggemar memandangnya, dan cara klub memandangnya, jika Arsenal tidak menang, Arteta kemungkinan besar akan dipecat."
Pertanyaan seputar ketangguhan mental
Salah satu hal yang selalu muncul dalam upaya Arsenal merebut gelar juara belakangan ini adalah kemampuan mereka mempertahankan momentum selama bulan-bulan terakhir musim yang penuh tekanan. Namun, kekalahan 2-1 The Gunners dari Bournemouth telah membuka peluang bagi Manchester City untuk bangkit. Meskipun selisih poin tetap berada di angka sembilan, City memiliki dua pertandingan penting yang belum dimainkan menjelang pertandingan head-to-head mereka pada 19 April. Ditambah dengan kekalahan mereka baru-baru ini di final Carabao Cup dan tersingkirnya mereka di perempat final Piala FA, Limpar telah mengemukakan pertanyaan serius mengenai 'kekuatan psikologis' skuad saat ini, membandingkan mereka secara tidak menguntungkan dengan kapten-kapten legendaris di masa lalu yang mendominasi kancah Liga Premier melalui kekuatan tekad yang murni.
"Yang saya khawatirkan adalah seberapa kuat secara psikologis skuad Arsenal ini saat menghadapi momen-momen kritis," jelas Limpar. "Dari segi bakat, mereka berada di puncak klasemen, teratas di seluruh Eropa dan dunia, tetapi ketika momen-momen seperti ini tiba, pertanyaannya adalah apakah Anda memiliki pemain yang kuat secara mental untuk tampil lebih baik. Di masa lalu, kita telah melihat Roy Keane, Patrick Vieira, dan tokoh-tokoh kuat lainnya sebagai kapten. Apakah mereka memiliki kekuatan mental saat dibutuhkan? Itulah intinya."
Kritik terhadap kegagalan di babak gugur dan rotasi pemain
Limpar mengkritik keras manajemen taktis Arteta terkait tersingkirnya Arsenal dari kompetisi piala domestik, menuduhnya 'memprioritaskan' kompetisi tertentu dan merendahkan sejarah klub.
"Mikel Arteta harus dikritik atas susunan pemain yang ia pilih saat melawan Southampton... Anda tidak bisa begitu saja mengabaikan Piala FA seperti itu," kata Limpar, mengungkapkan kekecewaannya terhadap cara susunan pemain tersebut ditangani. Ia menyimpulkan bahwa Arteta tampaknya menempatkan Piala FA dan Piala Liga di urutan terbawah prioritasnya, sambil menambahkan: "Menurut saya, itu sama saja dengan membuang trofi, dan Anda tidak boleh melakukan itu."
Keputusan akhir mengenai judul
Meskipun melontarkan kritik tajam, Limpar tetap optimis mengenai peluang Arsenal meraih gelar juara, dengan memprediksi bahwa "Arsenal akan menjuarai Liga Premier dengan selisih beberapa poin" karena ia yakin City tidak mungkin bisa mengejar ketertinggalan. Namun, ia bersikap lebih hati-hati terkait kesuksesan di level Eropa, dengan mengakui bahwa memenangkan Liga Champions "kini tampak seperti tugas yang sangat berat mengingat kami harus menghadapi tim-tim papan atas Eropa," dan menyarankan bahwa gelar juara domestik merupakan pencapaian yang lebih realistis bagi perkembangan tim saat ini.