Arsenal tidak cukup 'kuat secara mental' untuk bertahan dalam perebutan gelar Liga Premier, menurut mantan bintang klub tersebut yang mengatakan bahwa Mikel Arteta akan dipecat jika Man City berhasil merebut gelar juara

Tekanan terhadap Arteta telah mencapai titik kritis, dengan para mantan gelandang Arsenal berpendapat bahwa kegagalan meraih gelar juara musim ini dapat berakibat pada pemecatan pelatih asal Spanyol tersebut. Sejak mengambil alih pada Desember 2019, Arteta hanya berhasil meraih satu gelar Piala FA dan dua trofi FA Community Shield, dan meskipun telah mengubah klub ini menjadi pesaing serius dalam perebutan gelar, ekspektasi kini telah bergeser dari sekadar kemajuan menjadi keharusan mutlak untuk meraih trofi. Setelah investasi besar-besaran pada skuad, tekanan semakin meningkat untuk mengakhiri penantian panjang klub London ini akan gelar Liga Premier, yang telah absen dari lemari trofi mereka sejak 2004.

Limpar percaya bahwa dewan direksi mungkin tidak punya pilihan selain bertindak jika musim ini berakhir dengan kekecewaan. Berbicara kepada NewBettingSites, mantan pemain sayap Arsenal tersebut menyatakan: "Jika Arsenal gagal memenangkan trofi musim ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi Mikel Arteta. Dia telah mendatangkan para pemain untuk memenangkan setidaknya dua kompetisi tahun ini. Kami memiliki skuad terbaik yang pernah kami miliki dalam beberapa tahun terakhir. Tidak memenangkan apa pun tahun ini akan menjadi pukulan besar bagi Arsenal, tetapi pukulan yang lebih besar lagi bagi Arteta. Cara para penggemar memandangnya, dan cara klub memandangnya, jika Arsenal tidak menang, Arteta kemungkinan besar akan dipecat."