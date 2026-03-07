Getty Images Sport
Arsenal terus maju dengan rencana untuk merekrut gelandang yang dihargai €100 juta, sementara agennya menyaksikan kemenangan Brighton
Gunners mengincar transfer untuk maestro Italia.
Arsenal telah meningkatkan minat mereka terhadap Tonali dari Newcastle saat Arteta berusaha menambah kualitas kelas dunia ke lini tengahnya. Klub London Utara ini telah mengidentifikasi pemain berusia 25 tahun tersebut sebagai kandidat ideal untuk memimpin lini tengah mereka menuju era baru dominasi domestik dan Eropa.
Ketertarikan tersebut mencapai puncaknya pekan ini ketika agen pemain, Beppe Riso, terlihat di tribun saat Arsenal mengalahkan Brighton. Kehadirannya memicu spekulasi baru bahwa transfer ke ibu kota semakin mendekati kenyataan, meskipun Newcastle menempatkan valuasi sebesar £87 juta ($116,5 juta) pada mantan pemain AC Milan tersebut, menurut Tuttosport.
Persaingan untuk bintang Azzurri
Spekulasi mengenai transfer tersebut semakin meningkat setelah munculnya laporan tentang minat dari berbagai klub di seluruh benua. Meskipun Newcastle tetap teguh selama jendela transfer musim dingin, situasi diperkirakan akan berubah pada akhir musim.
Namun, bukan hanya Arsenal yang tertarik pada jasa pemain berusia 25 tahun tersebut. Tim-tim elit Eropa lainnya, termasuk Manchester United, Juventus, dan Real Madrid, dilaporkan telah memantau situasi Tonali dalam beberapa bulan terakhir.
Berta memimpin serangan Arsenal.
Direktur olahraga Arsenal, Andrea Berta, telah lama mengagumi Tonali dan dilaporkan menjadi motor di balik serangan baru ini. Arsenal sebelumnya mencoba menarik gelandang tersebut ke London pada hari-hari terakhir jendela transfer Januari, tetapi Newcastle menolaknya, menyatakan pemain tersebut tidak bisa ditransfer di tengah musim. Dengan lebih banyak waktu untuk mencari pengganti yang cocok, The Magpies mungkin lebih terbuka untuk negosiasi di musim panas jika penilaian tinggi mereka dipenuhi oleh hierarki Arsenal.
Kehadiran Riso di Amex Stadium pada Rabu malam jauh dari kebetulan, karena ia menyaksikan Arsenal meraih hasil penting lainnya. Gerakan agen tersebut di Inggris menunjukkan bahwa proses negosiasi untuk kesepakatan yang berpotensi mendominasi headline sedang berlangsung. Berta diyakini sedang mempersiapkan serangan baru ke kubu pemain, memanfaatkan hubungannya dan proyek olahraga klub untuk meyakinkan Tonali bahwa Emirates adalah destinasi yang tepat untuk langkah selanjutnya dalam kariernya.
Fokus tetap pada St. James' Park
Terlepas dari laporan media, prioritas utama Tonali saat ini adalah mengakhiri musim dengan kuat bersama Newcastle. Tim Howe masih berjuang untuk naik peringkat di klasemen Premier League, saat ini berada di posisi ke-12 dengan 39 poin dari 29 pertandingan, sembilan poin di belakang zona Eropa.
The Magpies akan menghadapi serangkaian pertandingan sulit dalam beberapa pekan ke depan, dimulai dengan laga melawan Manchester City di putaran kelima FA Cup, dilanjutkan dengan pertandingan melawan Barcelona di Liga Champions dan Chelsea di Premier League.
