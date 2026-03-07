Arsenal terus maju dengan rencana untuk merekrut gelandang yang dihargai €100 juta, sementara agennya menyaksikan kemenangan Brighton

Arsenal telah meningkatkan minat mereka terhadap Tonali dari Newcastle saat Arteta berusaha menambah kualitas kelas dunia ke lini tengahnya. Klub London Utara ini telah mengidentifikasi pemain berusia 25 tahun tersebut sebagai kandidat ideal untuk memimpin lini tengah mereka menuju era baru dominasi domestik dan Eropa.

Ketertarikan tersebut mencapai puncaknya pekan ini ketika agen pemain, Beppe Riso, terlihat di tribun saat Arsenal mengalahkan Brighton. Kehadirannya memicu spekulasi baru bahwa transfer ke ibu kota semakin mendekati kenyataan, meskipun Newcastle menempatkan valuasi sebesar £87 juta ($116,5 juta) pada mantan pemain AC Milan tersebut, menurut Tuttosport.