Arsenal tampil terlalu tajam bagi Chelsea, sementara Lucy Bronze menegaskan bahwa The Blues sebenarnya bermain lebih baik meski kalah di Liga Champions Wanita
Impian Blues di ajang Eropa berakhir dengan kekecewaan
Pertandingan di Stamford Bridge ditandai oleh selisih skor yang tipis dan serangan gencar tuan rumah di menit-menit akhir yang pada akhirnya tak cukup untuk membalikkan keadaan. Gol dramatis pada menit ke-94 dari Sjoeke Nusken memastikan kemenangan 1-0 bagi tim asuhan Sonia Bompastor pada malam itu, namun kerugian yang diderita pada leg pertama terbukti terlalu berat untuk diatasi. The Blues kalah dengan agregat 3-2, karena tantangan yang harus dihadapi setelah leg pertama terlalu berat untuk diatasi melawan juara bertahan.
Bronze menyalahkan kurangnya ketajaman klinis
Bronze tidak segan-segan dalam menilai di mana tepatnya peluang mereka untuk lolos terlepas. Meskipun berhasil meraih kemenangan pada malam itu, bek sayap veteran tersebut menyoroti kesulitan Chelsea di sepertiga akhir lapangan sebagai faktor penentu utama dalam dua pertandingan tersebut. "Tidak banyak lagi yang bisa kami lakukan di kedua leg. Kami adalah tim yang lebih baik, tetapi tidak cukup klinis. Itulah perbedaannya," katanya kepada BBC. "Mereka memiliki penyelesaian akhir yang klinis di pertandingan pertama, yang membuat kami harus berjuang keras melawan tim papan atas. Kami tahu kami bisa meraih kemenangan malam ini, yang jelas kami lakukan, tetapi terlalu banyak peluang yang terbuang dan bola membentur mistar gawang.
"Tidak banyak lagi yang bisa kami lakukan. Kiper mereka melakukan beberapa penyelamatan yang sangat bagus. Kami bisa bangga pada diri sendiri, kami adalah tim yang lebih baik, kami memenangkan pertandingan hari ini. Kami perlu membawa energi dan fokus itu hingga akhir musim karena masih ada hal-hal yang harus diperjuangkan," tambah Bronze.
Bompastor marah besar atas insiden wasit
Pertandingan berakhir dalam suasana yang kacau setelah manajer Chelsea, Sonia Bompastor, diusir dari lapangan pada menit-menit akhir. Pelatih The Blues itu sangat marah akibat insiden yang melibatkan Katie McCabe dan Alyssa Thompson, hingga kemudian mengeluarkan ponselnya saat wawancara pasca-pertandingan untuk menunjukkan aksi menarik rambut yang dilakukan terhadap pemain sayap asal Amerika Serikat itu, yang tidak ditindaklanjuti oleh VAR. "Saya membawa ponsel ini. Saya tidak tahu apakah Anda bisa melihatnya, dan itu mungkin tidak biasa," kata Bompastor. "Tapi jika Anda melihat video ini... bagi saya jelas itu kartu merah untuk pemain Arsenal itu. Dia menarik rambut Alyssa. Jadi, menurut saya, ini lagi-lagi soal VAR, dia tidak mampu memeriksa situasi itu. Saya tidak tahu mengapa kita memiliki VAR."
Harapan untuk lolos ke babak selanjutnya semakin memudar, sementara fokus beralih ke Piala FA
Meskipun mengalami kekecewaan di ajang Eropa, suasana di kubu Chelsea tetap penuh semangat saat mereka kembali fokus pada kompetisi domestik. The Blues telah memastikan gelar Piala Liga Wanita musim ini, namun cengkeraman kuat mereka atas gelar Liga Super Wanita mulai melemah. Tim asuhan Bompastor saat ini tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Manchester City dengan hanya tiga pertandingan tersisa, membuat mereka berada di ambang kegagalan meraih gelar liga untuk pertama kalinya dalam enam musim dan hanya ketiga kalinya dalam 11 musim.
Dengan harapan WSL mereka yang kini berada di ujung tanduk, Bronze mendesak rekan-rekan setimnya untuk mempertahankan level performa yang ditunjukkan pada leg kedua melawan Arsenal, dan menyimpulkan: "Kita bisa bangga pada diri sendiri, kita adalah tim yang lebih baik, kita memenangkan pertandingan hari ini. Kita harus membawa energi dan fokus itu hingga akhir musim karena masih ada hal-hal yang harus diperjuangkan." Skuad ini sekarang harus segera pulih saat mereka bersiap menghadapi Tottenham di perempat final Piala FA pada hari Senin, dengan harapan menambah trofi kedua musim ini dan bangkit kembali dari kegagalan di kompetisi Eropa.