Arsenal tampil terlalu tajam bagi Chelsea, sementara Lucy Bronze menegaskan bahwa The Blues sebenarnya bermain lebih baik meski kalah di Liga Champions Wanita

Bronze tidak segan-segan dalam menilai di mana tepatnya peluang mereka untuk lolos terlepas. Meskipun berhasil meraih kemenangan pada malam itu, bek sayap veteran tersebut menyoroti kesulitan Chelsea di sepertiga akhir lapangan sebagai faktor penentu utama dalam dua pertandingan tersebut. "Tidak banyak lagi yang bisa kami lakukan di kedua leg. Kami adalah tim yang lebih baik, tetapi tidak cukup klinis. Itulah perbedaannya," katanya kepada BBC. "Mereka memiliki penyelesaian akhir yang klinis di pertandingan pertama, yang membuat kami harus berjuang keras melawan tim papan atas. Kami tahu kami bisa meraih kemenangan malam ini, yang jelas kami lakukan, tetapi terlalu banyak peluang yang terbuang dan bola membentur mistar gawang.

"Tidak banyak lagi yang bisa kami lakukan. Kiper mereka melakukan beberapa penyelamatan yang sangat bagus. Kami bisa bangga pada diri sendiri, kami adalah tim yang lebih baik, kami memenangkan pertandingan hari ini. Kami perlu membawa energi dan fokus itu hingga akhir musim karena masih ada hal-hal yang harus diperjuangkan," tambah Bronze.