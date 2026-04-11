Arsenal tampaknya bersedia membayar hingga 92 juta euro untuknya! Apakah FC Bayern München akan ikut bersaing untuk mendapatkan pemain timnas Inggris tersebut?

Profil Gordon sebagai pemain serang yang cepat, lincah dalam menggiring bola, dan tajam dalam mencetak gol pada dasarnya menarik bagi Bayern. Selain itu, pemain asal Inggris ini dapat bermain di hampir semua posisi di lini serang; musim ini di Newcastle, ia terutama diturunkan sebagai sayap kiri atau penyerang tengah.

Di lini depan, FCB tidak memerlukan rekrutan baru mengingat musim yang luar biasa dari skuad inti saat ini yang terdiri dari Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz, dan Harry Kane. Selain itu, ada dua alternatif berkualitas tinggi yang siap, yaitu talenta muda berbakat Lennart Karl dan Jamal Musiala yang telah pulih sejak awal tahun; yang terakhir ini diperkirakan akan semakin sering masuk ke starting eleven saat kembali ke performa terbaiknya.

Namun, kabarnya Bayern sedang mempertimbangkan untuk merekrut pemain sayap kiri baru pada musim panas nanti, yang dapat menjadi cadangan bagi Diaz untuk meringankan beban sang pemain Kolombia. Spekulasi mengenai alternatif untuk Kane di posisi penyerang tengah juga terus bermunculan; di sini, Dusan Vlahovic dari Juventus Turin dikabarkan menjadi topik pembicaraan.

Gordon sendiri pada dasarnya tidak keberatan untuk pindah ke Munich - namun, menurut Tavolieri, Newcastle saat ini sama sekali tidak berencana melepas pemain timnas Inggris tersebut.