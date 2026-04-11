Seperti yang dilaporkan oleh pakar transfer ternama Sacha Tavolieri, FCB dilaporkan telah menjalin kontak dengan perwakilan Gordon. Dikabarkan bahwa klub juara Bundesliga tersebut setidaknya saat ini tidak menutup kemungkinan untuk memburu pemain berusia 25 tahun itu pada musim panas mendatang.
Diterjemahkan oleh
Arsenal tampaknya bersedia membayar hingga 92 juta euro untuknya! Apakah FC Bayern München akan ikut bersaing untuk mendapatkan pemain timnas Inggris tersebut?
Profil Gordon sebagai pemain serang yang cepat, lincah dalam menggiring bola, dan tajam dalam mencetak gol pada dasarnya menarik bagi Bayern. Selain itu, pemain asal Inggris ini dapat bermain di hampir semua posisi di lini serang; musim ini di Newcastle, ia terutama diturunkan sebagai sayap kiri atau penyerang tengah.
Di lini depan, FCB tidak memerlukan rekrutan baru mengingat musim yang luar biasa dari skuad inti saat ini yang terdiri dari Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz, dan Harry Kane. Selain itu, ada dua alternatif berkualitas tinggi yang siap, yaitu talenta muda berbakat Lennart Karl dan Jamal Musiala yang telah pulih sejak awal tahun; yang terakhir ini diperkirakan akan semakin sering masuk ke starting eleven saat kembali ke performa terbaiknya.
Namun, kabarnya Bayern sedang mempertimbangkan untuk merekrut pemain sayap kiri baru pada musim panas nanti, yang dapat menjadi cadangan bagi Diaz untuk meringankan beban sang pemain Kolombia. Spekulasi mengenai alternatif untuk Kane di posisi penyerang tengah juga terus bermunculan; di sini, Dusan Vlahovic dari Juventus Turin dikabarkan menjadi topik pembicaraan.
Gordon sendiri pada dasarnya tidak keberatan untuk pindah ke Munich - namun, menurut Tavolieri, Newcastle saat ini sama sekali tidak berencana melepas pemain timnas Inggris tersebut.
- Getty Images Sport
Transfer Anthony Gordon yang mahal tidak akan sesuai dengan strategi FC Bayern
Selain itu, masih dipertanyakan apakah Gordon bersedia menerima peran sebagai pemain cadangan. Dan Bayern tampaknya tidak akan bersedia mengeluarkan uang sebanyak itu untuk seorang pemain cadangan. Lagipula, Gordon masih terikat kontrak dengan Newcastle hingga 2030 dan The Magpies dilaporkan menginginkan biaya transfer sebesar hampir 110 juta euro jika ia dijual.
Selain itu, Gordon tampaknya juga diminati oleh klub-klub papan atas Inggris yang kaya raya. Pada akhir Februari, The Sun melaporkan bahwa selain Liverpool FC, Arsenal FC juga mulai melirik pemain serang tersebut. The Gunners dilaporkan siap mengeluarkan hingga 92 juta euro untuk Gordon. Jumlah yang sama, yang kemungkinan juga akan diminta Aston Villa untuk Morgan Rogers, yang menurut Mirror juga menjadi bahan pembicaraan di Munich.
Namun, transfer semahal itu sama sekali tidak sesuai dengan strategi kepelatihan yang direncanakan Bayern untuk masa depan menengah, di mana setelah pengalaman positif dengan pemain binaan sendiri seperti Karl atau Aleksandar Pavlovic, klub ingin lebih sering memberikan kesempatan bermain kepada talenta dari akademi sendiri dan membimbing mereka ke level tertinggi. Vincent Kompany terbukti menjadi pelatih yang ideal untuk hal ini, yang misalnya mempertimbangkan Noel Aseko—yang akan kembali dari Hannover 96 pada musim panas—sebagai pengganti Leon Goretzka yang hengkang di posisi gelandang tengah.
Mengikuti konsep serupa, Bayern dilaporkan juga mempertimbangkan solusi internal sebagai cadangan Diaz yang diinginkan. Dengan demikian, Arijon Ibrahimovic, yang masih dipinjamkan ke 1. FC Heidenheim—klub yang akan terdegradasi—hingga akhir musim, dapat mengambil peran tersebut setelah kembali ke Säbener Straße pada musim panas. Pemain berusia 20 tahun ini tampil meyakinkan di Heidenheim, menjadi pemain inti tetap di FCH, dan berhasil mengumpulkan pengalaman berharga di Bundesliga. Ibrahimovic masih terikat kontrak dengan FCB hingga 2027.
Nick Woltemade harus puas duduk di bangku cadangan: Anthony Gordon saat ini menjadi penyerang tengah utama Newcastle
Sementara itu, pada awal 2023, Gordon pindah dari FC Everton ke Newcastle dengan biaya transfer sebesar 45,6 juta euro. Pemain kelahiran Liverpool ini terutama menarik perhatian di kancah internasional musim ini, dengan mencetak sepuluh gol dalam dua belas penampilannya di Liga Champions. Di sana, ia sering berduet dengan Nick Woltemade, namun belakangan ini Gordon semakin sering merebut posisi di lini depan Newcastle dari pemain tim nasional Jerman tersebut.
Untuk tim nasional Inggris, Gordon telah tampil dalam 17 pertandingan internasional (dua gol). Dalam kualifikasi Piala Dunia, pelatih nasional Thomas Tuchel sesekali menurunkannya sejak awal; secara keseluruhan, ia tampil dalam lima pertandingan menuju putaran final di AS, Meksiko, dan Kanada, serta mencetak satu gol pada Oktober saat menang 5-0 di Latvia. Peluang Gordon untuk masuk skuad Inggris di Piala Dunia cukup besar; The Three Lions akan menghadapi Kroasia, Ghana, dan Panama di fase grup.
- AFP
Para pemain penyerang FC Bayern München
Pemain
Posisi
Usia
Kontrak hingga
Jamal Musiala
Gelandang serang
23
2030
Lennart Karl
Gelandang serang
18
2029
Michael Olise
Winger kanan
24
2029
Luis Diaz
Winger kiri
29
2029
Serge Gnabry
Gelandang serang / Sayap kanan / Sayap kiri / Penyerang tengah
30
2028
Harry Kane
Penyerang tengah
32
2027
Nicolas Jackson
Penyerang tengah
24
2026 (dipinjamkan dari Chelsea)