"Arsenal takkan pernah jadi juara jika itu dianggap tendangan bebas!" - Peter Schmeichel yang marah mengecam wasit atas keputusan "sangat keliru" yang menganulir gol penyama kedudukan West Ham di menit-menit akhir melawan The Gunners
Schmeichel kesal atas keputusan VAR yang krusial
Dalam wawancara pasca-pertandingan di Viaplay, Schmeichel tidak segan-segan mengkritik kinerja wasit yang pada akhirnya membantu Arsenal meraih kemenangan 1-0 di London Stadium. The Gunners tetap mempertahankan peluang mereka untuk merebut gelar, namun hasil tersebut tercederai ketika gol Callum Wilson di menit-menit akhir West Ham dianulir. Wasit Chris Kavanagh dan ofisial VAR Darren England menganulir gol tersebut setelah menilai bahwa Pablo telah melakukan pelanggaran terhadap kiper David Raya. Hal ini memicu kemarahan dari ikon asal Denmark tersebut, yang menuduh pemuncak klasemen itu menggunakan taktik fisik yang sama tanpa mendapat sanksi.
Seberapa besar kemarahan ikon Denmark tersebut
Inti dari kekesalan Schmeichel berasal dari proses tinjauan VAR selama lima menit dan apa yang ia anggap sebagai ketidakkonsistenan yang mencolok. Marah besar atas keputusan tersebut, ia menyatakan: "Yang benar-benar membuatku kesal adalah Arsenal tidak akan pernah berada di puncak klasemen jika itu dianggap tendangan bebas. Begitulah cara mereka mencetak begitu banyak gol, dengan menghalangi lawan, menarik-narik lawan, dan melakukan segala macam hal. Lalu kita sampai pada titik ini, VAR membutuhkan waktu lima menit, Darren England sebagai pengawas VAR, butuh lima menit. Dia memutar ulang lagi dan lagi dan lagi… hal itu sendiri menimbulkan begitu banyak keraguan terhadap keputusan tersebut sehingga itu tidak mungkin menjadi tendangan bebas. Saya pikir itu sangat salah. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa tiba-tiba itu menjadi tendangan bebas, karena hal itu tidak pernah terjadi untuk tim mana pun sepanjang musim ini. Semua ini, sungguh gila. Dan keputusan hari ini, itu benar-benar salah di banyak aspek."
Taruhannya bagi Arsenal dan West Ham
Taruhan dari gol yang dianulir ini sangatlah besar bagi kedua ujung klasemen. Berkat kemenangan ini, Arsenal kini memuncaki klasemen Liga Premier dengan 79 poin dari 36 pertandingan. Yang terpenting, keputusan ini membuat mereka tetap unggul lima poin atas juara bertahan Manchester City, yang mengoleksi 74 poin namun masih memiliki satu pertandingan tersisa. Sebaliknya, keputusan tersebut sangat merugikan bagi West Ham. The Hammers kini terpuruk di peringkat ke-18 dengan 36 poin dari 36 pertandingan, yang berarti kehilangan satu poin ini pada akhirnya dapat membuat klub tersebut terdegradasi saat mereka berjuang mati-matian untuk bertahan.
Bagaimana kelanjutan persaingan perebutan gelar juara?
Perebutan gelar juara kini memasuki babak akhir yang menegangkan. Arsenal hanya memiliki dua laga tersisa, yaitu menjamu Burnley di Emirates pada 15 Mei, sebelum bertandang ke markas Crystal Palace pada 24 Mei. Sementara itu, City akan menjamu Palace pada Rabu, sebelum menghadapi Chelsea di final Piala FA pada 16 Mei, dan kemudian menutup musim liga mereka dengan laga melawan Bournemouth pada 19 Mei dan Aston Villa pada 24 Mei.