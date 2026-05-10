"Arsenal takkan pernah jadi juara jika itu dianggap tendangan bebas!" - Peter Schmeichel yang marah mengecam wasit atas keputusan "sangat keliru" yang menganulir gol penyama kedudukan West Ham di menit-menit akhir melawan The Gunners

Inti dari kekesalan Schmeichel berasal dari proses tinjauan VAR selama lima menit dan apa yang ia anggap sebagai ketidakkonsistenan yang mencolok. Marah besar atas keputusan tersebut, ia menyatakan: "Yang benar-benar membuatku kesal adalah Arsenal tidak akan pernah berada di puncak klasemen jika itu dianggap tendangan bebas. Begitulah cara mereka mencetak begitu banyak gol, dengan menghalangi lawan, menarik-narik lawan, dan melakukan segala macam hal. Lalu kita sampai pada titik ini, VAR membutuhkan waktu lima menit, Darren England sebagai pengawas VAR, butuh lima menit. Dia memutar ulang lagi dan lagi dan lagi… hal itu sendiri menimbulkan begitu banyak keraguan terhadap keputusan tersebut sehingga itu tidak mungkin menjadi tendangan bebas. Saya pikir itu sangat salah. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa tiba-tiba itu menjadi tendangan bebas, karena hal itu tidak pernah terjadi untuk tim mana pun sepanjang musim ini. Semua ini, sungguh gila. Dan keputusan hari ini, itu benar-benar salah di banyak aspek."