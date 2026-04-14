Perebutan gelar Liga Premier mengalami perubahan drastis pada akhir pekan ini setelah keunggulan Arsenal di puncak klasemen menyusut menjadi hanya enam poin.

Tim asuhan Mikel Arteta mengalami kekalahan mengejutkan 2-1 di kandang sendiri dari Bournemouth, sementara Manchester City menunjukkan dominasi mereka dengan kemenangan telak 3-0 atas Chelsea di Stamford Bridge.

Dengan tim asuhan Pep Guardiola masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit dibandingkan rival-rivalnya, tekanan semakin meningkat menjelang pertandingan head-to-head yang menentukan di Etihad Stadium pada Minggu ini.

Bagi Scholes, perubahan hasil pertandingan belakangan ini menunjukkan bahwa keunggulan psikologis kini sepenuhnya berada di pihak tim biru Manchester saat musim memasuki fase akhir.







