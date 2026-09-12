Arsenal mengarahkan perhatian mereka kepada gelandang Como, Paz, setelah perkembangannya yang luar biasa di Serie A. Laporan dari ElDesmarque menunjukkan bahwa klub Premier League itu memantau pemain Argentina berusia 22 tahun tersebut dengan saksama dan berencana mengajukan pendekatan resmi pada Januari 2027.

Namun, setiap potensi transfer tetap sangat rumit karena keterlibatan Madrid. Raksasa Spanyol itu masih memiliki pengaruh besar atas masa depan sang playmaker meski mengizinkannya tetap berada di Italia. Paz memilih bertahan di Como setelah memantapkan dirinya sebagai salah satu bintang kejutan utama di sepak bola Italia. Keputusannya membuatnya tetap menjadi pusat perhatian di bursa transfer Eropa.