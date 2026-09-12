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Arsenal siapkan langkah untuk memboyong sensasi Serie A Nico Paz saat Real Madrid tetap memegang kendali penuh atas mantan bintang La Fabrica itu
Arsenal memantau Paz menjelang potensi transfer
Arsenal mengarahkan perhatian mereka kepada gelandang Como, Paz, setelah perkembangannya yang luar biasa di Serie A. Laporan dari ElDesmarque menunjukkan bahwa klub Premier League itu memantau pemain Argentina berusia 22 tahun tersebut dengan saksama dan berencana mengajukan pendekatan resmi pada Januari 2027.
Namun, setiap potensi transfer tetap sangat rumit karena keterlibatan Madrid. Raksasa Spanyol itu masih memiliki pengaruh besar atas masa depan sang playmaker meski mengizinkannya tetap berada di Italia. Paz memilih bertahan di Como setelah memantapkan dirinya sebagai salah satu bintang kejutan utama di sepak bola Italia. Keputusannya membuatnya tetap menjadi pusat perhatian di bursa transfer Eropa.
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Madrid pegang opsi pembelian kembali senilai €80 juta yang menentukan
Real Madrid merancang struktur kontrak yang kompleks saat menuntaskan masa depan Paz. Pada Juni, Como sepakat membayar €60 juta untuk mengamankan 100 persen hak sang pemain, tetapi klub Spanyol itu mendapatkan klausul pembelian kembali sepihak senilai €80 juta yang berlaku pada musim panas 2027.
Jajaran petinggi Bernabeu sebelumnya memiliki klausul pembelian kembali yang jauh lebih rendah, sekitar €9 juta, tetapi memilih kesepakatan baru yang lebih menguntungkan. Real Madrid secara resmi mengonfirmasi bahwa keputusan membiarkan Paz tetap di Italia diselesaikan "atas permintaan sang pemain sendiri".
Kesepakatan ini membuat Real Madrid memegang kendali penuh atas situasi tersebut. Jika Arsenal mengajukan tawaran konkret, klub Spanyol itu bisa langsung mengaktifkan klausul €80 juta mereka untuk merebut kembali sang pemain sebelum memutuskan apakah akan mempertahankannya atau menjualnya lagi.
Gelandang Argentina berkembang pesat di bawah Fabregas
Sejak meninggalkan Madrid pada 2024, Paz berkembang pesat menjadi figur penting di bawah arahan pelatih kepala Cesc Fabregas. Gelandang itu menjalani kampanye 2024/25 yang produktif, dengan mencatatkan enam gol dan sembilan assist dalam 35 penampilan di Serie A.
Ia meningkatkan permainannya lebih jauh pada musim berikutnya, dengan membukukan 12 gol dan tujuh assist dalam 35 pertandingan liga. Kontribusi serangannya membantu mendorong Como ke Liga Champions, tempat ia tampil melawan RB Leipzig.
Paz mempertahankan performa apiknya pada kampanye saat ini, dengan mencetak gol indah saat Como menang 4-1 atas Genoa pada pekan ketiga. Ia terus bersinar sebagai nomor 10 utama tim.
- Getty Images
Tiga jalur yang jelas muncul bagi Nico Paz
Masa depan terdekat Paz kini menghadirkan tiga kemungkinan berbeda seiring ia melanjutkan perkembangannya di Italia. Masih terikat kontrak hingga Juni 2028, opsi pertamanya adalah tetap di Como untuk meningkatkan valuasinya melalui kompetisi Eropa.
Alternatifnya, Arsenal bisa melangkah maju dengan tawaran resmi pada Januari 2027, memaksa Madrid untuk memutuskan apakah akan mengaktifkan opsi pembelian kembali senilai €80 juta mereka.
Terakhir, Real Madrid bisa memutuskan bahwa lulusan akademi itu sudah siap untuk kembali langsung ke skuad Santiago Bernabeu. Penampilannya dalam beberapa bulan ke depan pada akhirnya akan menentukan jalan mana yang akan terwujud.
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