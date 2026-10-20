Arsenal bisa kembali bergerak di bursa transfer Januari ini karena Arteta ingin mengatasi kurangnya ketajaman lini depan dalam penyelesaian akhir. Meski mengawali musim Liga Primer dengan baik, Arsenal sebagian besar mengandalkan Kai Havertz sebagai penyerang tengah darurat. Pemain asal Jerman itu menjadi starter dalam tujuh pertandingan liga pertama klub. Kendati Havertz menawarkan fleksibilitas taktik, mencari pencetak gol murni tetap menjadi prioritas jajaran petinggi klub asal London utara tersebut.

Situasi ini semakin rumit akibat performa Viktor Gyokeres. Pemain yang didatangkan dari Sporting CP pada musim panas 2025 seharga £63,5 juta itu kesulitan menemukan ketajamannya di depan gawang. Ia belum mencetak satu gol pun dalam delapan penampilan di semua kompetisi musim ini. Gyokeres menjadi starter dalam kedua pertandingan Arsenal di Liga Champions, tetapi minimnya kontribusi gol darinya membuat klub mencari opsi lain agar upaya mereka meraih gelar tidak tersendat pada paruh kedua musim. Menurut laporan The Sun, ketidakpastian yang terus berlanjut di posisi penyerang membuat Arsenal mengalihkan perhatian kepada Tresoldi.