Getty Images Sport
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Arsenal siapkan langkah untuk memboyong mesin gol Club Brugge Nicolo Tresoldi pada Januari saat Mikel Arteta mencari tambahan daya gedor di lini depan
Arteta menilai timnya perlu memperkuat lini serang
Arsenal bisa kembali bergerak di bursa transfer Januari ini karena Arteta ingin mengatasi kurangnya ketajaman lini depan dalam penyelesaian akhir. Meski mengawali musim Liga Primer dengan baik, Arsenal sebagian besar mengandalkan Kai Havertz sebagai penyerang tengah darurat. Pemain asal Jerman itu menjadi starter dalam tujuh pertandingan liga pertama klub. Kendati Havertz menawarkan fleksibilitas taktik, mencari pencetak gol murni tetap menjadi prioritas jajaran petinggi klub asal London utara tersebut.
Situasi ini semakin rumit akibat performa Viktor Gyokeres. Pemain yang didatangkan dari Sporting CP pada musim panas 2025 seharga £63,5 juta itu kesulitan menemukan ketajamannya di depan gawang. Ia belum mencetak satu gol pun dalam delapan penampilan di semua kompetisi musim ini. Gyokeres menjadi starter dalam kedua pertandingan Arsenal di Liga Champions, tetapi minimnya kontribusi gol darinya membuat klub mencari opsi lain agar upaya mereka meraih gelar tidak tersendat pada paruh kedua musim. Menurut laporan The Sun, ketidakpastian yang terus berlanjut di posisi penyerang membuat Arsenal mengalihkan perhatian kepada Tresoldi.
- Getty Images Sport
Aksi heroik di Liga Champions memicu ketertarikan di Eropa
Pamor Tresoldi melonjak drastis berkat penampilannya di panggung paling bergengsi. Pemain timnas Jerman U-21 itu telah mencetak sembilan gol dalam hanya 12 penampilan di semua kompetisi musim ini, menunjukkan kemampuan luar biasa saat menghadapi lawan-lawan elite.
Penyerang itu mencetak gol saat Brugge kalah tipis 3-2 dari Aston Villa, lalu tampil gemilang dalam laga yang menjadi tonggak kariernya di San Siro. Tresoldi mengobrak-abrik pertahanan Inter Milan dan mencetak hat-trick brilian untuk mengantarkan klub Belgia tersebut meraih kemenangan dramatis 4-3.
Hubungan yang sudah terjalin bisa mempermudah kesepakatan dengan Brugge
Arsenal mungkin memiliki keuntungan tersendiri dalam negosiasi berkat transaksi mereka baru-baru ini dengan klub Belgia tersebut. Kedua klub menjalin hubungan kerja yang baik pada musim panas lalu ketika menuntaskan transfer Christos Tzolis ke Stadion Emirates senilai 35 juta pound sterling.
Pada musim yang produktif itu, Tresoldi menjadi pencetak gol terbanyak di liga dengan 19 gol, sementara Tzolis finis hanya dua gol di belakangnya. Namun, memboyong Tresoldi tidak akan murah karena Brugge pernah menolak tawaran 30 juta pound sterling dari Roma pada Agustus.
- AFP
Persaingan ketat memperebutkan penyerang Jerman
Arsenal bukan satu-satunya klub yang memantau situasi tersebut. Kedua klub raksasa Milan juga dikabarkan berminat pada sang penyerang. AC Milan diyakini sangat tertarik dan mungkin memiliki keuntungan dari sisi emosional karena Tresoldi merupakan pendukung klub itu sejak kecil.
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