AFP
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Arsenal siapkan langkah senilai £80 juta untuk bintang Bournemouth Eli Junior Kroupi yang disebut 'kelas dunia', dengan minat klub London utara itu terungkap 'sangat nyata'
Arteta mengidentifikasi Kroupi sebagai kepingan yang hilang
Arsenal kembali ke pasar untuk mencari tambahan signifikan di lini depan setelah bursa transfer musim panas yang membuat jumlah pemain pergi lebih banyak daripada yang datang di sepertiga akhir lapangan. Setelah penjualan besar Gabriel Martinelli dan Gabriel Jesus, Arsenal hanya mampu mendatangkan Christos Tzolis untuk menambah kekuatan di barisan serang mereka. Situasi ini membuat Arteta mencari sosok kelas dunia untuk memimpin lini serang. Menurut BBC, Arsenal kembali memantau penyerang berusia 20 tahun, Kroupi, yang dinilai seharga 80 juta, meski ada kekhawatiran kebugaran baru-baru ini.
Perburuan terhadap Kroupi bukanlah reaksi spontan, melainkan langkah terukur untuk seorang pemain yang tampil sensasional di Premier League. Bintang muda Prancis itu menikmati musim debut yang luar biasa di kasta tertinggi Inggris pada musim 2025/26, ketika ia mencetak 13 gol untuk Bournemouth. Dampaknya begitu besar hingga ia masuk nominasi penghargaan Ballon d’Or 2026 Men’s Young Talent of the Year.
- AFP
Fleksibilitas taktis membuat Kroupi menjadi prioritas
Yang membedakan Kroupi dari penyerang tengah konvensional lainnya adalah profil menyerangnya yang tidak biasa dan sangat cocok dengan filosofi taktik Arteta. Pernah beroperasi sebagai gelandang serang, pemain berusia 20 tahun itu piawai turun lebih dalam dan bergerak di antara lini, sebuah atribut yang diyakini staf pelatih Arsenal dapat membongkar blok pertahanan rendah.
Alih-alih sekadar terlibat dalam duel fisik dengan bek tengah yang tangguh, Kroupi memanfaatkan kecerdasannya untuk mencari ruang di half-space, menciptakan jalur umpan bagi Bukayo Saka dan penyerang sayap lainnya. Kemampuan untuk menghubungkan permainan sambil tetap menjadi finisher mematikan memberinya kualitas "sembilan setengah" yang langka dalam sepak bola modern.
Dimensi baru untuk lini serang Arsenal
Struktur serangan Arsenal saat ini sangat bergantung pada kelebaran yang diberikan para pemain sayap mereka, dan kehadiran seorang striker yang bisa menendang dengan kedua kaki akan menambah dimensi baru dalam permainan mereka.
Laporan menunjukkan bahwa Arteta sedang mencari trisula depan yang lebih cair, dan level teknis Kroupi dinilai berada pada standar kelas dunia. Arsenal kabarnya meyakini bahwa pergerakannya bisa menciptakan lebih banyak ruang untuk dimanfaatkan para penyerang sayap yang bergerak ke dalam.
- Getty Images Sport
Mengatasi kendala cedera demi perekrutan pada Januari
Kendala utama antara Kroupi dan kepindahan ke ibu kota tetap pemulihannya dari cedera kaki yang membuatnya absen pada bulan-bulan awal musim 2026/27. Staf medis Bournemouth memperkirakan penyerang itu akan kembali ke kebugaran penuh untuk bermain antara akhir Oktober dan November.
Pemantau bakat Arsenal akan mengamati comeback-nya dengan saksama untuk memastikan ia tetap memiliki perubahan kecepatan yang eksplosif dan kemampuan penyelesaian akhir yang membuatnya menjadi nama besar tahun lalu.
Bournemouth sepenuhnya menyadari permata yang mereka miliki dan diperkirakan akan bersikap keras dalam negosiasi apa pun. Klub Pantai Selatan itu bisa menuntut sekitar £80 juta untuk aset berharganya, angka yang akan menjadi komitmen finansial besar bagi Arsenal. Namun, jajaran petinggi di Emirates tampaknya yakin bahwa Kroupi layak dihargai setinggi itu.
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