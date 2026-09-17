Arsenal kembali ke pasar untuk mencari tambahan signifikan di lini depan setelah bursa transfer musim panas yang membuat jumlah pemain pergi lebih banyak daripada yang datang di sepertiga akhir lapangan. Setelah penjualan besar Gabriel Martinelli dan Gabriel Jesus, Arsenal hanya mampu mendatangkan Christos Tzolis untuk menambah kekuatan di barisan serang mereka. Situasi ini membuat Arteta mencari sosok kelas dunia untuk memimpin lini serang. Menurut BBC, Arsenal kembali memantau penyerang berusia 20 tahun, Kroupi, yang dinilai seharga 80 juta, meski ada kekhawatiran kebugaran baru-baru ini.

Perburuan terhadap Kroupi bukanlah reaksi spontan, melainkan langkah terukur untuk seorang pemain yang tampil sensasional di Premier League. Bintang muda Prancis itu menikmati musim debut yang luar biasa di kasta tertinggi Inggris pada musim 2025/26, ketika ia mencetak 13 gol untuk Bournemouth. Dampaknya begitu besar hingga ia masuk nominasi penghargaan Ballon d’Or 2026 Men’s Young Talent of the Year.



