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Arsenal siapkan gebrakan sensasional senilai £50 juta pada hari terakhir bursa transfer untuk merekrut wonderkid Lyon saat Mikel Arteta mencari tambahan kekuatan di lini serang
Arsenal merencanakan langkah terlambat untuk Fofana
Arsenal tengah mempertimbangkan manuver dramatis pada hari terakhir bursa transfer untuk mendatangkan winger Lyon, Fofana, menurut Metro. Arsenal telah mendapat dorongan signifikan dalam upaya mereka memburu pemain internasional Belgia itu menjelang tenggat waktu transfer pada Selasa malam.
Arteta masih ingin menambah satu kepingan terakhir di lini serang untuk skuad juara miliknya. Klub London utara itu sudah berinvestasi besar pada musim panas ini dengan mendatangkan Bruno Guimaraes, Ezri Konsa, dan Christos Tzolis untuk memperkuat skuad.
- AFP
Lyon terpaksa menjual dengan tenggat waktu £50 juta
Kegagalan Lyon lolos ke Liga Champions telah membuka peluang bagi Arsenal untuk menuntaskan kesepakatan senilai £50 juta. Klub Prancis itu sangat membutuhkan pemasukan dana penting sebelum bursa transfer musim panas resmi ditutup.
Jurnalis sepakbola Eropa Andy Brassell meyakini Fofana akan menjadi rekrutan yang cerdik. Langkah ini muncul setelah Arsenal gagal membujuk ikon Brasil Vinicius Junior meninggalkan Real Madrid.
"Sejak awal, sejak Lyon tersingkir dari play-off Liga Champions, mereka punya banyak pemain yang ditawarkan," kata Brassell kepada talkSPORT. "Mereka bukan hanya bersedia menjual, mereka harus menjual, dan mereka perlu mendapatkan sekitar €50 juta sebelum bursa ditutup."
Mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian
Arteta tengah aktif mencari opsi dinamis lain di sayap kiri. Meski rekrutan musim panas Tzolis tampil mengesankan di peran tersebut, Arsenal membutuhkan kedalaman skuad yang lebih besar setelah sepakat menjual Leandro Trossard dan Gabriel Jesus.
Fofana mendapat penilaian tinggi di seluruh Eropa dan sempat menarik minat luas dari Premier League pada awal musim panas ini. Chelsea, Liverpool, Fulham, dan Nottingham Forest sebelumnya sama-sama menghubungi Lyon untuk membahas potensi transfer. Namun, Arsenal kini berada di posisi terdepan. Perantara menawarkan winger berbakat itu kepada Arsenal saat mereka menyiapkan tawaran resmi.
- Getty Images Sport
Pemain ingin pindah ke Premier League
Laporan di Prancis menunjukkan bahwa Fofana sangat antusias dengan prospek pindah ke Emirates Stadium. Winger itu sudah berbicara langsung dengan Arteta untuk membahas potensi perannya bersama juara Premier League tersebut. Petinggi Arsenal kini harus memutuskan apakah akan mengajukan tawaran resmi sebelum tenggat yang kian dekat pada Selasa. Dengan parameter finansial yang sudah ditetapkan dengan jelas oleh Lyon, negosiasi bisa berkembang dengan cepat dalam beberapa jam ke depan.
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