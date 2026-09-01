Kegagalan Lyon lolos ke Liga Champions telah membuka peluang bagi Arsenal untuk menuntaskan kesepakatan senilai £50 juta. Klub Prancis itu sangat membutuhkan pemasukan dana penting sebelum bursa transfer musim panas resmi ditutup.

Jurnalis sepakbola Eropa Andy Brassell meyakini Fofana akan menjadi rekrutan yang cerdik. Langkah ini muncul setelah Arsenal gagal membujuk ikon Brasil Vinicius Junior meninggalkan Real Madrid.

"Sejak awal, sejak Lyon tersingkir dari play-off Liga Champions, mereka punya banyak pemain yang ditawarkan," kata Brassell kepada talkSPORT. "Mereka bukan hanya bersedia menjual, mereka harus menjual, dan mereka perlu mendapatkan sekitar €50 juta sebelum bursa ditutup."